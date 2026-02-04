A Tisza a beolvadást szánja a kárpátaljai magyaroknak? (VIDEÓ)

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
„Ha Orbán Anita beszélni fog a gondolatairól, akkor nagyon sok rizikó lesz benne” – értékelték a Tisza miniszterjelölt-jelöltjét.
Orbán Anita, a párt külügyi szakértője súlyos csúsztatásokkal teli állításokat fogalmazott meg a kárpátaljai magyarság kapcsán.
Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselője új videóval jelentkezett közösségi oldalán, amelyben Orbán Anita, a Tisza párt külügyi szakértőjének kárpátaljai magyarsággal kapcsolatos kijelentéseit vette górcső alá. A fideszes képviselő szerint a „Jóisten mentse meg a kárpátaljai magyarságot attól, hogy a tiszás Orbán Anita tárgyalja ki számukra a kisebbségi jogaik érvényesítésének kereteit”.
Orbán Anita szerint az Ukrajnában élő, magyarokéhoz hasonló létszámú lengyel kisebbség lényegesen jobb kapcsolatokat ápol az ukrán vezetéssel, mint a magyar kisebbség, ezért pedig a magyar kormányt tette felelőssé.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ha Orbán Anita beszélni fog a gondolatairól, akkor nagyon sok rizikó lesz benne” – értékelték a Tisza miniszterjelölt-jelöltjét.
Ferenc Viktória rávilágított: a tiszás politikus állítása súlyos csúsztatást tartalmaz, ugyanis a lengyel kisebbséget nem lehet összehasonlítani az ukrajnai magyarsággal. Nem elhanyagolható különbség például, hogy az ukrajnában élő, magukat lengyelnek valló állampolgárok csupán 13%-a beszéli a lengyel nyelvet.
A képviselő videóját teljes hosszában alább tekinthetik meg:
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala