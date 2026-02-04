A Tisza a beolvadást szánja a kárpátaljai magyaroknak? (VIDEÓ)

Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselője új videóval jelentkezett közösségi oldalán, amelyben Orbán Anita, a Tisza párt külügyi szakértőjének kárpátaljai magyarsággal kapcsolatos kijelentéseit vette górcső alá. A fideszes képviselő szerint a „Jóisten mentse meg a kárpátaljai magyarságot attól, hogy a tiszás Orbán Anita tárgyalja ki számukra a kisebbségi jogaik érvényesítésének kereteit”.

Orbán Anita szerint az Ukrajnában élő, magyarokéhoz hasonló létszámú lengyel kisebbség lényegesen jobb kapcsolatokat ápol az ukrán vezetéssel, mint a magyar kisebbség, ezért pedig a magyar kormányt tette felelőssé.