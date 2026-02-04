Ft
tisza fidesz - kdnp orbán anita ferenc viktória

A Tisza a beolvadást szánja a kárpátaljai magyaroknak? (VIDEÓ)

2026. február 04. 18:17

Orbán Anita, a párt külügyi szakértője súlyos csúsztatásokkal teli állításokat fogalmazott meg a kárpátaljai magyarság kapcsán.

2026. február 04. 18:17
null

Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselője új videóval jelentkezett közösségi oldalán, amelyben Orbán Anita, a Tisza párt külügyi szakértőjének kárpátaljai magyarsággal kapcsolatos kijelentéseit vette górcső alá. A fideszes képviselő szerint a „Jóisten mentse meg a kárpátaljai magyarságot attól, hogy a tiszás Orbán Anita tárgyalja ki számukra a kisebbségi jogaik érvényesítésének kereteit”.

Orbán Anita szerint az Ukrajnában élő, magyarokéhoz hasonló létszámú lengyel kisebbség lényegesen jobb kapcsolatokat ápol az ukrán vezetéssel, mint a magyar kisebbség, ezért pedig a magyar kormányt tette felelőssé.

Ferenc Viktória rávilágított: a tiszás politikus állítása súlyos csúsztatást tartalmaz, ugyanis a lengyel kisebbséget nem lehet összehasonlítani az ukrajnai magyarsággal. Nem elhanyagolható különbség például, hogy az ukrajnában élő, magukat lengyelnek valló állampolgárok csupán 13%-a beszéli a lengyel nyelvet. 

A képviselő videóját teljes hosszában alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala


 

massivement5
2026. február 04. 19:05
Viktorka és barátja, Fico, a Benes-dekrétumokat és a beolvadást szánja a magyaroknak. Talán nem Brüsszel ellen kellene szabadságharcz bábjátékot vívni...
Válasz erre
1
0
bekeev-2025
2026. február 04. 19:00
nemecsekerno-007-01 2026. február 04. 18:44 bekeev-2025 2026. február 04. 18:29 ,,Kárpátaljai magyarok? Olyan nem létezik...,, Majd akkor jusson eszedbe ez, amikor egy kárpátalja magyar nyakonbasz egy lapáttal. Miért csapna nyakon egy ukrán? Tőlük ti fostok.
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2026. február 04. 18:44
bekeev-2025 2026. február 04. 18:29 ,,Kárpátaljai magyarok? Olyan nem létezik...,, Majd akkor jusson eszedbe ez, amikor egy kárpátalja magyar nyakonbasz egy lapáttal.
Válasz erre
1
1
csulak
2026. február 04. 18:43
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
1
1
