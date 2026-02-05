A Partizán új műsora szerint nagyobb esélye van a Tisza kétharmadának (21,6%), mint a Fidesz sima többségének (12.1%). A legvalószínűbbnek pedig a Tisza (nem kétharmados) győzelmét gondolják (56,2%).

A módszer közvélemény-kutatási adatokra alapoz (nem mindegyikre), és persze figyelembe vesz egyéb szempontokat is. Miután a jövőről szól, nyilván jelentős részben ködszurkálás, de egyrészt ez egy választás előtt szinte elkerülhetetlen, mert mindenkit ez foglalkoztat, másrészt meg arra is jó, hogy akiket érdekel a politika, átgondolják a saját tippjeiket. Én például az itt láthatónál lényegesen nagyobb esélyt adnék még most is a negyedik forgatókönyvnek, de biztosan határozottan többet, mint az elsőnek.”