Percek alatt megbukott a toronymagas Tisza-előny – ismét egy baloldali szakértő szólta el magát (VIDEÓ)
Komoly vita alakult ki a várható listás szavazatok számait illetően Mráz Ágos Sámuel és Róna Dániel között.
A módszer közvélemény-kutatási adatokra alapoz. Miután a jövőről szól, nyilván jelentős részben ködszurkálás, de egyrészt ez egy választás előtt szinte elkerülhetetlen.
„Végre nálunk is lehet valószínűségekben és valószínűségekről beszélni – ez jó. Az is nagyon hasznos, hogy a lehetőségekről, kimenetekről egyre több szó esik - már a választás előtt:
1. Tisza kétharmad (legalább 133 mandátum)
2. Tisza sima többség (100-132 mandátum)
3. Nincs többség (senkinek sincs egyedül 100 mandátuma)
4. Fidesz sima többség (100-132 mandátum)
5. Fidesz kétharmad (legalább 133 mandátum)
A Partizán új műsora szerint nagyobb esélye van a Tisza kétharmadának (21,6%), mint a Fidesz sima többségének (12.1%). A legvalószínűbbnek pedig a Tisza (nem kétharmados) győzelmét gondolják (56,2%).
A módszer közvélemény-kutatási adatokra alapoz (nem mindegyikre), és persze figyelembe vesz egyéb szempontokat is. Miután a jövőről szól, nyilván jelentős részben ködszurkálás, de egyrészt ez egy választás előtt szinte elkerülhetetlen, mert mindenkit ez foglalkoztat, másrészt meg arra is jó, hogy akiket érdekel a politika, átgondolják a saját tippjeiket. Én például az itt láthatónál lényegesen nagyobb esélyt adnék még most is a negyedik forgatókönyvnek, de biztosan határozottan többet, mint az elsőnek.”
