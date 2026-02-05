Ft
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt fidesz közvélemény-kutatás műsor mandátum partizán választás

A Partizán új műsora szerint nagyobb esélye van a Tisza kétharmadának, mint a Fidesz sima többségének

2026. február 05. 09:28

A módszer közvélemény-kutatási adatokra alapoz. Miután a jövőről szól, nyilván jelentős részben ködszurkálás, de egyrészt ez egy választás előtt szinte elkerülhetetlen.

2026. február 05. 09:28
null
Török Gábor
Török Gábor
Facebook

„Végre nálunk is lehet valószínűségekben és valószínűségekről beszélni – ez jó. Az is nagyon hasznos, hogy a lehetőségekről, kimenetekről egyre több szó esik - már a választás előtt:

1. Tisza kétharmad (legalább 133 mandátum)
2. Tisza sima többség (100-132 mandátum)
3. Nincs többség (senkinek sincs egyedül 100 mandátuma)
4. Fidesz sima többség (100-132 mandátum)
5. Fidesz kétharmad (legalább 133 mandátum)

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

A Partizán új műsora szerint nagyobb esélye van a Tisza kétharmadának (21,6%), mint a Fidesz sima többségének (12.1%). A legvalószínűbbnek pedig a Tisza (nem kétharmados) győzelmét gondolják (56,2%). 

A módszer közvélemény-kutatási adatokra alapoz (nem mindegyikre), és persze figyelembe vesz egyéb szempontokat is.  Miután a jövőről szól, nyilván jelentős részben ködszurkálás, de egyrészt ez egy választás előtt szinte elkerülhetetlen, mert mindenkit ez foglalkoztat, másrészt meg arra is jó, hogy akiket érdekel a politika, átgondolják a saját tippjeiket. Én például az itt láthatónál lényegesen nagyobb esélyt adnék még most is a negyedik forgatókönyvnek, de biztosan határozottan többet, mint az elsőnek.”

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

Katamata
2026. február 05. 12:15
Ezek tényleg ennyire pofátlanul aljasok és hülyék??? Ki hiszi el ezt a baromságot,de őszintén? Ja és miért is vergődnek naponta ezerrel,ha ilyen jól állnak???
Válasz erre
2
0
hakapeszim
•••
2026. február 05. 12:12 Szerkesztve
Aki a közvéleménykutatásokon kotlik, az hülye. Ezek mind pontatlanok és manipulatívak. Nem jeleznek, hanem maguk is politikai eszközök. Amivel lehet mit kezdeni, az pl. a 2024 - es EP szavazás. Az egy valós mérés, nem ezer fő megkérdezésén alapult. Igenám, de nagy a látencia! Sok ember még vasárnap reggel sem fogja tudni, kire voksol! Az igazi tiszakárosultakat semmi nem érdekli. Ha holnap jön egy videó, hogy Pszichopeti anyaszült meztelenül egy kecskével közösül, az sem. AI, a Tóni meg az oroszok. És ha igaz? Akkor is jobb mint Zorbán. A csendes többséget kell elérni.
Válasz erre
4
0
hátakkor
2026. február 05. 12:00
A jósnőhöz kérjek időpontot, vagy tudja mikor fogok menni?
Válasz erre
1
1
horkar
2026. február 05. 11:58
Álmodj királylány.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!