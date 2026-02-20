„Kétféleképpen lehet embertelen és nyomorult társadalmat létrehozni: ha a tőkét száműzzük, vagy ha engedjük neki, hogy minden fék és korlát nélkül habzsolja a profitot. A Kádár-rendszer relatív jóléte javarészt annak volt köszönhető, hogy fennen hirdetett elveivel szemben nem számolta fel teljesen a tőkét (vajon ki érti a magyarokon kívül, mit jelent a »maszek«?). Az utolsó másfél évtizedben pedig egyre inkább beengedte a külföldi befektetőket is – hogy aztán a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójára elérkezzen a másik véglethez, és vörös szőnyeget terítsen eléjük.

Ebben az idegen nagytőke padlóját suvickoló cselédkapitalizmusban élünk több mint három évtizede. Olcsó demagógia, a félig sem művelt wannabe yuppie-k és Temuról rendelt chicagói fiúk alsó polcos, kannás neoliberalizmusa, hogy nincs más út, legfeljebb Észak-Korea. Jóformán minden hosszú távon működőképes és élhető gazdasági modell valami gyökeresen más utat képvisel, mint amin mi botorkálunk.