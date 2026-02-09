Ft
02. 09.
hétfő
Balmazújváros Fidesz Hoppál Hunor Orbán Viktor választás

A Fidesz nyert vasárnap, az áprilisi esélyes Orbán Viktor – Replika (VIDEÓ!)

2026. február 09. 16:25

Balmazújvárosban győzni tudott a Fidesz egy ellenzéki körzetben. Mindezt alig két hónappal az országgyűlési választás előtt.

2026. február 09. 16:25
null

A Replika legújabb adásában a Fidesz balmazújvárosi győzelméről, az áprilisi választás esélyeiről, valamint a háborúból való kimaradás újabb szempontjairól is szó esett.

Fontos aktuális jelentősége van annak, hogy Orbán Viktor már első miniszterelnöksége alatt a háborúból való kimaradás mentén kormányzott: bár 1999-ben külön megkérte az akkori amerikai elnök, hogy Magyarország támadja meg Szerbiát, Orbán már huszonhét éve is nemet tudott mondani. Hasonlóan ahhoz, ahogy ma Ukrajna kapcsán teszi.

Magyar Péterék kamu programját is bemutatták a héten, de arra kevés replikázni való maradt: nagyon is jól tudjuk, mire készül valójában a Brüsszelből irányított Tisza Párt.

Nézze meg a Replika legújabb adását a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

sozlib_abschaum
2026. február 09. 16:52
Most komolyan, ki az a hülye, aki egy 25 fős pártocskára (ráadásul bolsevik szdsz ) szavaz, a vietnami bérelt kommentelök Magyarországon nem szavazhatnak.
mlotta
2026. február 09. 16:29
2026 Fidesz sima többségére van a legnagyobb esély
johannluipigus
2026. február 09. 16:28
Lassan a szőnyeg szélére állítják poloska Petit a gazdái.
