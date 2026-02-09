A Fidesz nyert vasárnap, az áprilisi esélyes Orbán Viktor – Replika (VIDEÓ!)

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Eddig nem tapasztalt tényezőn is múlhat majd, hogy hányan mennek el szavazni április 12-én.
Balmazújvárosban győzni tudott a Fidesz egy ellenzéki körzetben. Mindezt alig két hónappal az országgyűlési választás előtt.
A Replika legújabb adásában a Fidesz balmazújvárosi győzelméről, az áprilisi választás esélyeiről, valamint a háborúból való kimaradás újabb szempontjairól is szó esett.
Fontos aktuális jelentősége van annak, hogy Orbán Viktor már első miniszterelnöksége alatt a háborúból való kimaradás mentén kormányzott: bár 1999-ben külön megkérte az akkori amerikai elnök, hogy Magyarország támadja meg Szerbiát, Orbán már huszonhét éve is nemet tudott mondani. Hasonlóan ahhoz, ahogy ma Ukrajna kapcsán teszi.
Magyar Péterék kamu „programját” is bemutatták a héten, de arra kevés replikázni való maradt: nagyon is jól tudjuk, mire készül valójában a Brüsszelből irányított Tisza Párt.
Nézze meg a Replika legújabb adását a Kontextus YouTube-csatornáján!