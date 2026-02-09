A Fidesz nyert vasárnap, az áprilisi esélyes Orbán Viktor – Replika (VIDEÓ!)

A Replika legújabb adásában a Fidesz balmazújvárosi győzelméről, az áprilisi választás esélyeiről, valamint a háborúból való kimaradás újabb szempontjairól is szó esett.

Fontos aktuális jelentősége van annak, hogy Orbán Viktor már első miniszterelnöksége alatt a háborúból való kimaradás mentén kormányzott: bár 1999-ben külön megkérte az akkori amerikai elnök, hogy Magyarország támadja meg Szerbiát, Orbán már huszonhét éve is nemet tudott mondani. Hasonlóan ahhoz, ahogy ma Ukrajna kapcsán teszi.