01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
shell Tisza Párt blackrock Magyar Péter impex vihar Kapitány István

Vihar közeleg, és viharban ismerni meg a kapitányt. Ám ez a Kapitány maga a vihar

2026. január 17. 20:54

A nemzetközi rablótőke újra bejelentkezett hazánkra, méghozzá a legszemérmetlenebb módon. Impexektől a Shellen át a BlackRockig: Sauron szeme ismét hazánkra fordult.

2026. január 17. 20:54
null
Tóth Máté
Tóth Máté
Facebook

„A Shell azonban már rég maga is csak eszköz. A Shell tíz legnagyobb részvényeséből öt a BlackRock és a Vanguard tőkealapjaihoz tartozik. Na megérkeztünk. Azok a tőkealapok, amelyek a világ nagyrészét behálózták gazdaságilag és nyugati féltekét már politikailag is irányítják (Merz, Macron, Scholz, Starmer), immár hazánkban is embereket ejtőernyőznek a politikába. Attól tartok ez történik Kapitány Istvánnal. Miután megérkezett a Metától Dávid Dóra, a brüsszeli intézményektől meg Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga, a nemzetközi erők immár nagyobb fokozatra kapcsoltak: ím itt a Shell-BlackRock embere is. Az az embere, aki a korábbi csalások, erőfölény és kizsákmányolás (impexek, Interag, Shell) és a jelenlegi erőfölény és kizsákmányolás (Shell BlackRock Vanguard) folytonosságát is megtestesíti.

Nagyon-nagyon sok munka volt abban, hogy hazánk az eltékozolt energiaszektorát visszaszerezze, a közérdeket szabályozói eszközökkel érvényesítse, ezeket meg is védje a rendkívüli nyomással szemben, és valódi, magabíró, szuverén energiaiparunk és energiapolitikánk lehessen. Akit érdemelnek a részletei, az Akadémiai Kiadónál még kapható az erről szóló könyvem A magyar energiaszektor tanulságai címmel. Hát, ez forog kockán, mindaz, amit rendkívül sok erőfeszítés árán, másfél évtized alatt elértünk. Az energiaszuverenitás is szuverenitás. A nemzetközi rablótőke pedig újra bejelentkezett hazánkra, méghozzá a legszemérmetlenebb módon ugyanúgy és ugyanazokkal, ahogy és akikkel már egyszer megtette ezt. Impexektől a Shellen át a BlackRockig: Sauron szeme ismét hazánkra fordult. 

Vihar közeleg, és viharban ismerni meg a kapitányt. Ám ez a Kapitány maga a vihar.”

Nyitókép: Facebook

