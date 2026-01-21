Ft
MÁV-csoport tragédia halálhír

Vezetés közben lett rosszul – tragikus hirtelenséggel elhunyt a MÁV-csoport buszvezetője

2026. január 21. 13:58

A busz végül az árokba hajtott.

2026. január 21. 13:58
null

Szerda reggel szolgálatteljesítés közben tragikus baleset történt a MÁV-csoportnál: elhunyt Iski János buszvezető, aki Szerencsről Tokajba tartó járatát vezette. Taktakenéz és Prügy között rosszul lett, és bár a helyszíni újraélesztés sikeres volt, a kórházba szállítás után állapota tovább romlott, a szakemberek pedig már nem tudták megmenteni életét.

A hajnali rosszullét során az általa vezetett jármű az árokba hajtott, ám a két utasa szerencsére nem sérült meg. Iski János 56 éves volt, 2016 óta dolgozott a társaságnál, munkatársai és a MÁV-csoport megrendülten fogadták a tragikus hírt.

A MÁV-csoport a haláleset kapcsán kiemelte, hogy elhunyt kollégájukat saját halottjának tekintik, és emlékét megőrzik. A családnak és hozzátartozóknak a társaság együttérzését fejezte ki.

Nyitókép: Pixabay

 

stormy
2026. január 21. 16:25
ok. tragéldia a családnak de ez miért hír?
jump-ing
2026. január 21. 14:53
Mindennap van halál és szüleztés is. Nem tudom ez miért hír itt: (ismeretlen senkik vannak unásig túltolva itt....)
Welszibard
2026. január 21. 14:37
Egy régi barátom munkából hazafelé menet vezetés közben kapott stroke-ot. Épp annyi ereje volt, hogy félreálljon az útpadkára, ahol el is vesztette a eszméletét. Soha többet nem ébredt fel. Még hatvan éves sem volt, a felesége nem akarta elhinni.
auditorium
•••
2026. január 21. 14:15 Szerkesztve
Hajnalban szállitották a kórházba. Nem tudni melyikbe, valahol vidéken ? Ha nincs készenlétben a műtő kardiológussal és a kellő equipe-pel, akkor ez történik... Életünk sokszor szerencse függvénye. (Van-e gyors mentő, nem kerül-e dugóba a kocsi, van-e rádió kapcsolata a kardiológiával, készen áll-e a kórházban a beavatkozáshoz szükséges team ? Ha nem, akkor annyi. Nagyon sajnáljuk, mert még élhetett volna.
