Vezetés közben lett rosszul – tragikus hirtelenséggel elhunyt a MÁV-csoport buszvezetője

Szerda reggel szolgálatteljesítés közben tragikus baleset történt a MÁV-csoportnál: elhunyt Iski János buszvezető, aki Szerencsről Tokajba tartó járatát vezette. Taktakenéz és Prügy között rosszul lett, és bár a helyszíni újraélesztés sikeres volt, a kórházba szállítás után állapota tovább romlott, a szakemberek pedig már nem tudták megmenteni életét.

A hajnali rosszullét során az általa vezetett jármű az árokba hajtott, ám a két utasa szerencsére nem sérült meg. Iski János 56 éves volt, 2016 óta dolgozott a társaságnál, munkatársai és a MÁV-csoport megrendülten fogadták a tragikus hírt.