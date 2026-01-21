Vezetés közben lett rosszul – tragikus hirtelenséggel elhunyt a MÁV-csoport buszvezetője

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
A busz végül az árokba hajtott.
Szerda reggel szolgálatteljesítés közben tragikus baleset történt a MÁV-csoportnál: elhunyt Iski János buszvezető, aki Szerencsről Tokajba tartó járatát vezette. Taktakenéz és Prügy között rosszul lett, és bár a helyszíni újraélesztés sikeres volt, a kórházba szállítás után állapota tovább romlott, a szakemberek pedig már nem tudták megmenteni életét.
A hajnali rosszullét során az általa vezetett jármű az árokba hajtott, ám a két utasa szerencsére nem sérült meg. Iski János 56 éves volt, 2016 óta dolgozott a társaságnál, munkatársai és a MÁV-csoport megrendülten fogadták a tragikus hírt.
A MÁV-csoport a haláleset kapcsán kiemelte, hogy elhunyt kollégájukat saját halottjának tekintik, és emlékét megőrzik. A családnak és hozzátartozóknak a társaság együttérzését fejezte ki.
Nyitókép: Pixabay