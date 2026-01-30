„Orbán eddigi kampánya kábé az a lakodalom, ahol a násznép a nagy hejehujával próbál nem tudomást venni arról, hogy a vőlegény egy demens élőhulla. Ágytálazni kell, pulzusa még ugyan van, de a legyek már ott keringenek felette.

Attól még a házasság persze pro forma megköttethető – hozományra pályázó escortból lett bevállalós menyasszony, láttunk már ilyent - de nászéjszaka mondjuk viccnek is morbid lenne.