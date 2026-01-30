Orbán Viktor Brüsszelnek: „Hülye ötlet”
Világos üzenet.
Orbán eddigi kampánya kábé az a lakodalom, ahol a násznép a nagy hejehujával próbál nem tudomást venni arról, hogy a vőlegény egy demens élőhulla.
„Orbán eddigi kampánya kábé az a lakodalom, ahol a násznép a nagy hejehujával próbál nem tudomást venni arról, hogy a vőlegény egy demens élőhulla. Ágytálazni kell, pulzusa még ugyan van, de a legyek már ott keringenek felette.
Attól még a házasság persze pro forma megköttethető – hozományra pályázó escortból lett bevállalós menyasszony, láttunk már ilyent - de nászéjszaka mondjuk viccnek is morbid lenne.
A hasonlatot félretéve: a választási küzdelem messze nem lejátszott, hátra van még két hónap, az ezermilliárdokat mozgató, Moszkvából megtámogatott cirill-betűs állampári Fidesz-gépezet még végig tarolhat a magyar ugaron. Azonban a Fidesz már csak a pénzszórásban bízhat és abban, hogy a 2012 és 2020 között hét bővebb esztendő után a magyar népben maradt valamennyi kádári nosztalgiára hajazó jólvanazúgyna életérzés.
Maga a kampány viszont hajmeresztően gyenge: béna erőlködés, sablonos üzenetek, a magyar mindennapoktól tökéletesen életidegen, ideologikus baromságok és bakiparádé, a fidesz káderállomány látványos leépülése.
Ez a kampány tíz éve kezdődött.
Ha emlékszünk, az internetadós tüntetéshullám után, úgy 2015 körül esett a párt népszerűsége. Nagy baj amúgy nem lett volna, mivel a reálbérek – hála az EU-nak – akkor még tempósan nőttek, a vidéki tömegek akkor még stabilan a NER mögött álltak. Azonban a 2002-es vereségét soha ki nem hevert pártvezető bepánikolt. A szíriai orosz terrorbombázások nyomán akkor robbant be a menekültválság.
Orbán pedig középjobbról a szélsőjobb élére ugratott.”
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán