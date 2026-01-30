Orbán Viktor Brüsszelnek: „Hülye ötlet”

Órákon belül indul a nemzeti petíció – bárki üzenhet Kijevnek és Brüsszelnek
Orbán Viktor a kaposvári háborúellenes gyűlésen elárulta, a petíció kitöltésével három dologra mondhatnak nemet a magyar állampolgárok.
Világos üzenet.
Orbán Viktor Facebook-oldalán biztatja a magyar lakosságot, hogy töltsék ki a Nemzeti Petíciót, amellyel a magyarok megüzenhetik Brüsszelnek, hogy nem hajlandók finanszírozni Ukrajna háborúját.
A miniszterelnök szerint a petíció mindenkinek szól, aki szerint
„hülye ötlet egy háborúban elégetni a magyar családok adóforintjait; 10 évig finanszírozni egy másik országot; és négyszeres rezsiárat fizetni, hogy ne orosz gázt égessünk a kazánban”.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, csütörtökön indult a Nemzeti Petíció, amelyen keresztül Magyarország nemet mondhat
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala