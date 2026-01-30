Ft
háború nemzeti petíció magyarország orosz-ukrán háború ukrajna

Orbán Viktor Brüsszelnek: „Hülye ötlet”

2026. január 30. 08:10

Világos üzenet.

2026. január 30. 08:10
null

Orbán Viktor Facebook-oldalán biztatja a magyar lakosságot, hogy töltsék ki a Nemzeti Petíciót, amellyel a magyarok megüzenhetik Brüsszelnek, hogy nem hajlandók finanszírozni Ukrajna háborúját.

A miniszterelnök szerint a petíció mindenkinek szól, aki szerint 

„hülye ötlet egy háborúban elégetni a magyar családok adóforintjait; 10 évig finanszírozni egy másik országot; és négyszeres rezsiárat fizetni, hogy ne orosz gázt égessünk a kazánban”.

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, csütörtökön indult a Nemzeti Petíció, amelyen keresztül Magyarország nemet mondhat

  • az orosz-ukrán háború finanszírozása, 
  • Ukrajna anyagi támogatására a magyar adófizetők pénzéből, 
  • a háború miatt megnövekedő rezsiárakra.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Héja
2026. január 30. 08:47
Az EU-ban kunyerájon Zelenszkij, ne nálunk.
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2026. január 30. 08:47
Orbán Viktor sem nagyon akarja megérteni, hogy a zsidóság ukrajnai háborúja, világháborúja, Szent, azt illetni, pláne bármily módon ellentmondani, akadályozni, békével fenyegetni, minősített bűntett! Szerencsére, a kutyaugatásunk nem hatol az égig, így a zsidóság ukrajnai háborújának a tartósságában megbízhatunk...
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2026. január 30. 08:32
Márpedig Ukrajna megvéd minket!! A normálisan élhető élettől egészen biztosan.
Válasz erre
5
0
Ergit
2026. január 30. 08:27
A libsi-kommunisták mindig mások pénzét akarják elkölteni a semmire, miközben ők élnek a luxusban, mint ahogy Ursula is a magas fallal körbe vett kastélyában.
Válasz erre
6
0
