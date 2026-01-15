Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
molnár gál péter csáki judit vidnyánszky attila szdsz magyar világ

Újra itt van a „csicskázó”, „fogatlanozó”, „nyomorultozó” Csáki Judit – már nagyon hiányzott!

2026. január 15. 15:20

Csáki annak a belterjes, nagykörúton belüli művészközegnek a tagja, amely teljesen uralni akarja a magyar kulturális életet.

2026. január 15. 15:20
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

A Nagy Ervin és Vidnyánszky Attila közötti csörte révén bukkant fel a nyilvánosság előtt (újra) Csáki Judit neve. 

A magyarokat valamiért nagyon nem szerető színikritikus asszonyra és köreire egy drámaíró azt mondta, hogy maguk nem választást akarnak nyerni, csak be akarnak ülni a zsűribe. 

De a nép szerencsére tiltakozott. Vidnyánszkyt meg különösképpen nem szereti, mert anno eltávolította a kaposvári színészképzés éléről, ahova felfoghatatlan okból: megalapozatlanul, újságíróként került. 

Csáki a jobboldaliakról leginkább gyűlölettel képes írni. Magyar Péter politikai szempontból még a világon sem volt, amikor

2022-ben Orbán Viktor szavazóit fogatlannak, kövéreknek, nyomorultaknak nevezte, akik a nevüket alig tudják leírni.

Az még rendben is volna, ha a „fogatlan” jelző az Így neveld a sárkányodat című egykori animációsfilm-sorozatra utalna, amelyben elhangzik az a mondat Hablaty szájából, hogy: „Fogatlan nem csak egy sárkány. Ő a barátom.” Csák Judit fogatlanja azonban inkább Medgyessy magyargyűlölő fogatlanjára hajaz, aki szintén mélyen lenézte a választóit, illetve Esterházy Péter Így gondozd a magyarodat című hangjátékára, amely a jó ízlést mélyen alulmúló megfogalmazásokat tartalmaz a magyarokra nézve.

Csáki Judit ehhez az ízlésvilághoz áll közel. 

Így hát, amikor a Tisza Világ applikáció kétszázezres adatbázisa nyilvánosságra került, nem okozott meglepetést, hogy az ő neve is feltűnt a listán. Ennek hősünk nem örült, mert mindig is függetlennek akarta beállítani magát, ám ez a lista nyilvánosságra kerülése után már nem sikerülhetett. 

Csáki pályafutása a kommunizmus alatt indult. Egyrészt a Magyar Narancsnak szállította a kulturális-színházi témájú cikkeket. Írt továbbá a ma is szintén erősen baloldali hangvételű HVG-nek és a Beszélőnek is. Pályafutása csúcsaként, 2008-ban beülhetett a Revizor kulturális-kritikai portál főszerkesztői székébe – ahol 2021-ig dolgozott.

Politikai beállítottságáról kiderült, hogy a mai napig a lebukott kommunista ügynököt tartja példaképének, akit Molnár Gál Péternek hívnak. Molnár Gál Péterről mondta Bujtor István, hogy ocsmány kritikája szerepet játszott testvére, Latinovits Zoltán öngyilkosságában, akiről MGP jelentett is.

Csáki az elkötelezett SZDSZ-es háttéremberrel, Radnóti Sándor filozófussal kötött házasságot. András fiuk folytatta a szülők szellemiségét, a Momentum külpolitikusaként, de mint látjuk, nem sok sikerrel. A párt a 2026-os választásokon nem is indul.

Közröhely tárgya volt, hogy Gyurcsány idején nevezték ki a Kaposvári Egyetem Színházi Tanszékének vezetőjévé. Akkoriban – milyen érdekes – az oktatási és kulturális miniszter éppen Hiller István volt.

Csáki Judit tagja annak a belterjes, nagykörúton belüli művészközegnek, amely teljesen uralni akarja a magyar kulturális életet. Ha úgy tetszik, zsűrizni akarja. Elsősorban Alföldi Róbert köreihez tartozik, de miután Alföldi szerződése 2013-ban lejárt és a Nemzeti Színház vezetésére kiírt pályázatot az európai hírű rendező, a Mejerhold-díjas Vidnyánszky Attila nyerte,

Csáki mocskos lejárató cikkeket jelentett meg róla.

Csákinak persze újságírói teljesítménye sem volt kirakatba való. Az Ellenpont bukkant rá, hogy a szerinte idejétmúlt darabbá vált Nem félünk a farkastól című előadásról úgy írt, hogy „kiment a darabból a cucc". Nem a kocsmában „cuccozott”, hanem az újságban. A leghálásabb szerepet kapó színészről pedig úgy, hogy ő „viszi el a tejfölt”.

Apáti Bencét, a Budapesti Operettszínház balettigazgatóját, balettművészét pedig 2019-ben, amikor bemutatták a fantasztikus sikert arató Csárdáskirálynőt, csicskának, vérhülyének és ostobának nevezte.

A lényeg azonban a magyarok, a választók lenézése. Pusztán ezért, mert másképp látják a világot, mint ő. Ezért aggatta rájuk a fogatlan, kövér, nyomorult jelzőket.

Illetve az örök kisebbség, a teljes szabaddemokrata társaság szemlélete ez, amely még a rendszerváltoztatás idején se tudott többséget szerezni úgy, hogy be ne csapta volna közben az egész országot, antikommunistának hazudva magát. Soha nem igaz, amit mondtak, ahogy az SZDSZ 2.0-nak, azaz a Tiszának sem igaz egyetlen szava sem. Az SZDSZ-nek Moszkva volt, a Tiszának most Brüsszel a hátországa. Ők mozgatják Pojáca marionettfiguráját.

A magyarok pedig fütyülnek rájuk és a szabadságot választják.

***

(Fotó: Facebook, képkivágás)

