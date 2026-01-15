2022-ben Orbán Viktor szavazóit fogatlannak, kövéreknek, nyomorultaknak nevezte, akik a nevüket alig tudják leírni.

Az még rendben is volna, ha a „fogatlan” jelző az Így neveld a sárkányodat című egykori animációsfilm-sorozatra utalna, amelyben elhangzik az a mondat Hablaty szájából, hogy: „Fogatlan nem csak egy sárkány. Ő a barátom.” Csák Judit fogatlanja azonban inkább Medgyessy magyargyűlölő fogatlanjára hajaz, aki szintén mélyen lenézte a választóit, illetve Esterházy Péter Így gondozd a magyarodat című hangjátékára, amely a jó ízlést mélyen alulmúló megfogalmazásokat tartalmaz a magyarokra nézve.

Csáki Judit ehhez az ízlésvilághoz áll közel.

Így hát, amikor a Tisza Világ applikáció kétszázezres adatbázisa nyilvánosságra került, nem okozott meglepetést, hogy az ő neve is feltűnt a listán. Ennek hősünk nem örült, mert mindig is függetlennek akarta beállítani magát, ám ez a lista nyilvánosságra kerülése után már nem sikerülhetett.

Csáki pályafutása a kommunizmus alatt indult. Egyrészt a Magyar Narancsnak szállította a kulturális-színházi témájú cikkeket. Írt továbbá a ma is szintén erősen baloldali hangvételű HVG-nek és a Beszélőnek is. Pályafutása csúcsaként, 2008-ban beülhetett a Revizor kulturális-kritikai portál főszerkesztői székébe – ahol 2021-ig dolgozott.