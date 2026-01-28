Újra elszólta magát a baloldali elemző: a bevándorlás kérdésében sem várhatunk semmi jót Magyar Péteréktől (VIDEÓ)

Ettől biztosan ideges lesz Magyar Péter: a Partizánban bevallották, hogy a Tisza gazdaságpolitikai programja baloldali (VIDEÓ)
Lejtmenetben a Tisza Párt.
Schultz Nóra szerint fenntarthatatlan a bevándorlás ellenes magyar politika.
A HVG kedd esti videójában Kéri László politológus és Schultz Nóra – a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom tagja, Jámbor András egykori kabinetfőnöke, jelenleg a Partizán munkatársa – beszélgetett akutálpolitikai témákról. A beszélgetés záró részben Schultz kijelentése kétségessé teszi a Tisza Párt eddig hangoztatott bevándorlásellenes ígéreteit – írta az Orgio.
A beszélgetés végén Schultz Nóra a demográfiai válságra utalva felvetette: a jövőben nem kerülhető meg a bevándorlás kérdése.
Szavai szerint kétséges, hogy tarthatóak maradnak-e azok az ígéretek, amelyek szerint a Tisza Párt teljes bevándorlás- és vendégmunkás-stop politikát képviselne.
Az Origo szerint az elemző megjegyzése gyakorlatilag megnyitja az utat a bevándorlásról szóló nyílt vitának, és relativizálja azokat a korábbi, egyértelműen elutasító álláspontokat, amelyeket a párt részéről hallhattunk.
Nem ez az első alkalom, hogy Schultz Nóra a Tisza Pártot baloldali irányultságúként jellemzi:
korábban a Partizán egyik műsorában már elismerte, hogy a Tisza gazdaságpolitikáját baloldalinak tartja, így a tervezett megszorításokat is annak tekinti.
Schultz szerint a demográfiai gondok nem kizárólag magyar jelenség, hanem az egész nyugati világot érintik, és önmagában egy kormányváltás sem oldja meg automatikusan ezeket a problémákat.
A kulcskérdés most már nem az, hogy lesz-e egyáltalán vita a bevándorlásról, hanem az, hogy mi a Tisza Párt valós szándéka és terve a bevándorlás kérdésében.
