Újra elszólta magát a baloldali elemző: a bevándorlás kérdésében sem várhatunk semmi jót Magyar Péteréktől (VIDEÓ)

Nem ez az első alkalom, hogy Schultz Nóra a Tisza Pártot baloldali irányultságúként jellemzi:

korábban a Partizán egyik műsorában már elismerte, hogy a Tisza gazdaságpolitikáját baloldalinak tartja, így a tervezett megszorításokat is annak tekinti.

Schultz szerint a demográfiai gondok nem kizárólag magyar jelenség, hanem az egész nyugati világot érintik, és önmagában egy kormányváltás sem oldja meg automatikusan ezeket a problémákat.

A kulcskérdés most már nem az, hogy lesz-e egyáltalán vita a bevándorlásról, hanem az, hogy mi a Tisza Párt valós szándéka és terve a bevándorlás kérdésében.