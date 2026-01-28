Ft
tisza párt magyar péter kéri lászló partizán bevándorlás

Újra elszólta magát a baloldali elemző: a bevándorlás kérdésében sem várhatunk semmi jót Magyar Péteréktől (VIDEÓ)

2026. január 28. 15:37

Schultz Nóra szerint fenntarthatatlan a bevándorlás ellenes magyar politika.

2026. január 28. 15:37


A HVG kedd esti videójában Kéri László politológus és Schultz Nóra – a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom tagja, Jámbor András egykori kabinetfőnöke, jelenleg a Partizán munkatársa – beszélgetett akutálpolitikai témákról. A beszélgetés záró részben Schultz kijelentése kétségessé teszi a Tisza Párt eddig hangoztatott bevándorlásellenes ígéreteit – írta az Orgio.

A beszélgetés végén Schultz Nóra a demográfiai válságra utalva felvetette: a jövőben nem kerülhető meg a bevándorlás kérdése.

Szavai szerint kétséges, hogy tarthatóak maradnak-e azok az ígéretek, amelyek szerint a Tisza Párt teljes bevándorlás- és vendégmunkás-stop politikát képviselne.

Az Origo szerint az elemző megjegyzése gyakorlatilag megnyitja az utat a bevándorlásról szóló nyílt vitának, és relativizálja azokat a korábbi, egyértelműen elutasító álláspontokat, amelyeket a párt részéről hallhattunk.

Nem ez az első alkalom, hogy Schultz Nóra a Tisza Pártot baloldali irányultságúként jellemzi:

korábban a Partizán egyik műsorában már elismerte, hogy a Tisza gazdaságpolitikáját baloldalinak tartja, így a tervezett megszorításokat is annak tekinti.

Schultz szerint a demográfiai gondok nem kizárólag magyar jelenség, hanem az egész nyugati világot érintik, és önmagában egy kormányváltás sem oldja meg automatikusan ezeket a problémákat.

A kulcskérdés most már nem az, hogy lesz-e egyáltalán vita a bevándorlásról, hanem az, hogy mi a Tisza Párt valós szándéka és terve a bevándorlás kérdésében.

 



 



Takagi

2026. január 28. 17:43 Szerkesztve
Majd a Tiszaszar szavazói eltartják a migránsokat saját zsebből. Ez a HP rá van kattanva a néger brokikra.
5m007h 0p3ra70r
2026. január 28. 17:38
>>akitiosz 2026. január 28. 16:31 Szikra Mozgalom éppen annyira Tisza, mint Fidesz. Semennyire. Hoppá, ez az újság hazudik.<< Nem is találom a cikkben azt amiről te beszélsz.
5m007h 0p3ra70r
2026. január 28. 17:34
>>Schultz Nóra a demográfiai válságra utalva felvetette: a jövőben nem kerülhető meg a bevándorlás kérdése<< Milyen jövőről beszél ez a kretén bula??? Már most sem megoldható! A tervezett beruházások miatt kellene vagy 400.000 fő. De nem az óvodákba, a nyugdíjasotthonba, meg az ellátottak közé kell a létszám, hanem a jövedelemszerző, adófizető, fogyasztó csoportokba! Semmi köze a demográfiához. A kiinduló országok ma a Fülöp-szigetek, Vietnám, India, Ukrajna, szerbia, Grúzi, Örményország, Kirgizisztán. Szektorok a feldolgozóipar, autóipar, mezőgazdaság, logisztika, élelmiszeripar, építőipar. Jelenlét ~120.000 fő. Az évi 35.000 fős jelenlegi kvóta fedezi a demográfiai olló munkaerőpiaci hatásait. Ez a picsa le van maradva majdnem 5 évvel.
Szerintem
2026. január 28. 17:28
"a bevándorlás kérdésében sem várhatunk semmi jót Magyar Péteréktől" Persze hogy nem, meg a gyerekek transzbuzultatásában se, az ország megszorításokkal kisajtolt összes javainak Ukrajába dobásában se. Ursula, Weber, a globál maffia nem azért tolják bábkormányt állítani próbálva, hogy valami mást csináljon, mint amiért tolják. Hanem hogy teljesítse minden követelményüket.
