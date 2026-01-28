Új baloldali összefogás: a Munkáspárt felvenné a versenyt a jobboldallal

Vörös kód! Életveszélyben a szocialisták! Így múlt el az MSZP
Az MSZP hivatalosan még mindig létezik, de egyre nagyobb bajba kerül – ezt az elmúlt napok eseményei is bizonyítják. Összefoglaltuk, hogyan jutott idáig az egykori mamutpárt.
Thürmer Gyula és Székely Sándor pártjai nem lépnek vissza.
Thürmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke és Székely Sándor, a Szolidaritás Pártja elnöke közös közleményben jelentette be, hogy pártjaik együttműködve indulnak a 2026-os országgyűlési választáson – írta az Index.
A két párt szerint alapvető fontosságú, hogy a társadalmi igazságosság, a szolidaritás és a munkavállalók érdekeinek védelme továbbra is hangsúlyos szerepet kapjon a magyar politikában.
Megállapodtak a közös jelöltállításban, valamint az egyéni választókerületekben való koordinált indulásban. Céljuk, hogy legalább 80 egyéni választókerületben állítsanak jelöltet.
Az ajánlások gyűjtése 2026. február 21-én kezdődik, és a sikeres aláírásgyűjtés után határidőre véglegesítik a közös lista sorrendjét. A közlemény kiemeli: egyre inkább látszik, hogy a 2026. április 12-i választás a többpárti demokrácia helyett három jobboldali erő versengésévé szűkül. Ezért fontos parlamenti képviseletet biztosítani azoknak is, akik elutasítják a tőkeuralmat, a profit- és nyereségközpontú rendszert, amely a dolgozók kizsákmányolására és a bolygó veszélyeztetésére épül – fogalmaztak a pártelnökök.
A közös indulás fő célja, hogy a munkából élő emberek valódi képviseletet kapjanak az Országgyűlésben, és így hatékonyabban tudják érvényesíteni a dolgozók, a családok és a kisemberek érdekeit a következő ciklusban.
A Magyar Munkáspárt története a rendszerváltásig nyúlik vissza: 1989-ben jött létre az MSZMP-ből, és annak politikai örököseként definiálja magát. A párt azóta minden országgyűlési választáson részt vett. A Szolidaritás Pártja tavaly alakult meg. Vezetői, Székely Sándor és Huszti Andrea korábban a Szanyi Tibor által alapított Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalomban (ISZOMM) tevékenykedtek. 2022-ben a Munkáspárt és az ISZOMM együtt indult, de akkor nem sikerült közös listát állítaniuk.
Nyitókép forrása: Szolidaritás Pártja
