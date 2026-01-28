Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
thürmer gyula szolidaritás pártja baloldali összefogás munkáspárt

Új baloldali összefogás: a Munkáspárt felvenné a versenyt a jobboldallal

2026. január 28. 17:42

Thürmer Gyula és Székely Sándor pártjai nem lépnek vissza.

2026. január 28. 17:42
null

Thürmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke és Székely Sándor, a Szolidaritás Pártja elnöke közös közleményben jelentette be, hogy pártjaik együttműködve indulnak a 2026-os országgyűlési választáson – írta az Index.

A két párt szerint alapvető fontosságú, hogy a társadalmi igazságosság, a szolidaritás és a munkavállalók érdekeinek védelme továbbra is hangsúlyos szerepet kapjon a magyar politikában.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Megállapodtak a közös jelöltállításban, valamint az egyéni választókerületekben való koordinált indulásban. Céljuk, hogy legalább 80 egyéni választókerületben állítsanak jelöltet.

Az ajánlások gyűjtése 2026. február 21-én kezdődik, és a sikeres aláírásgyűjtés után határidőre véglegesítik a közös lista sorrendjét. A közlemény kiemeli: egyre inkább látszik, hogy a 2026. április 12-i választás a többpárti demokrácia helyett három jobboldali erő versengésévé szűkül. Ezért fontos parlamenti képviseletet biztosítani azoknak is, akik elutasítják a tőkeuralmat, a profit- és nyereségközpontú rendszert, amely a dolgozók kizsákmányolására és a bolygó veszélyeztetésére épül – fogalmaztak a pártelnökök.

A közös indulás fő célja, hogy a munkából élő emberek valódi képviseletet kapjanak az Országgyűlésben, és így hatékonyabban tudják érvényesíteni a dolgozók, a családok és a kisemberek érdekeit a következő ciklusban.

A Magyar Munkáspárt története a rendszerváltásig nyúlik vissza: 1989-ben jött létre az MSZMP-ből, és annak politikai örököseként definiálja magát. A párt azóta minden országgyűlési választáson részt vett. A Szolidaritás Pártja tavaly alakult meg. Vezetői, Székely Sándor és Huszti Andrea korábban a Szanyi Tibor által alapított Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalomban (ISZOMM) tevékenykedtek. 2022-ben a Munkáspárt és az ISZOMM együtt indult, de akkor nem sikerült közös listát állítaniuk.

Nyitókép forrása: Szolidaritás Pártja

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
q-q-ri-q
2026. január 28. 18:30
Ők mondjuk tényleg igazi bal oldali párt. Tőlük lopta el a bal oladali érzületű szavazókat annak idején az MSZP, saját magát bal oldalinak beállítva, úgy, hogy semmi közük nem volt a bal oldali értékekhez. A mostani libernyákokat meg inkább hagyjuk. Jobb oldali, konzervatív emberként is úgy gondolom, hogy velük a véleménykülönbségek ellenére is szóba lehet állni, mert Gyurcs(ót)ánytól, Dobrevától és Poloskától eltérően Thürmer Gyulának van gerince.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 28. 18:29
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt.
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2026. január 28. 18:22
vérgőzös komcsi férgek, körömletépők és akasztók, internáci hazaárulók
Válasz erre
0
0
survivor
2026. január 28. 18:21
Go Thürmer, go !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!