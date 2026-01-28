Új baloldali összefogás: a Munkáspárt felvenné a versenyt a jobboldallal

Thürmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke és Székely Sándor, a Szolidaritás Pártja elnöke közös közleményben jelentette be, hogy pártjaik együttműködve indulnak a 2026-os országgyűlési választáson – írta az Index.

A két párt szerint alapvető fontosságú, hogy a társadalmi igazságosság, a szolidaritás és a munkavállalók érdekeinek védelme továbbra is hangsúlyos szerepet kapjon a magyar politikában.