Történelmi léptékű változások: Magyarország új korszakot nyitott a fogyatékosok megsegítésében

Az elmúlt másfél évtizedben érdemi változások történtek a fogyatékossággal élő emberek életében.
Az elmúlt másfél évtizedben érdemi változások történtek a fogyatékossággal élő emberek életében Magyarországon a foglalkoztatás, az ellátások és az érdekérvényesítés területén egyaránt – derült ki a esélyünk.hu által közölt Dr. Kósa Ádám-interjúból.
Dr. Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára szerint a leglátványosabb eredmény a munkaerőpiaci részvétel bővülése:
míg 2010-ben mindössze a fogyatékosok 18 százaléka dolgozott, addig 2025-re ez az arány eléri az 50 százalékot.
A rehabilitációs foglalkoztatásra fordított költségvetési források is jelentősen nőttek: 2025-ben közel 75 milliárd forint áll rendelkezésre, amely több mint 30 ezer ember munkaerőpiacra való beilleszkedését segíti elő. A rokkantsági és rehabilitációs ellátásokra 2025-ben több mint 400 milliárd forint jut, miközben az ápolási díj és a gyermekek otthongondozási díja is érdemben emelkedett.
Ma már százezrek dolgoznak úgy, hogy korábban erre nem volt esélyük – ez nem szociálpolitika, hanem esélyteremtés”
– hangsúlyozta az államtitkár.
Az életminőséget javító intézkedések túlmutatnak az anyagi támogatásokon. Csökkent a Braille-eszközök áfája, bővült a sportolási lehetőségek köre, erősödött az állami rendezvények akadálymentesítése, valamint elindultak a közösségi alapú lakhatási programok. A mobilitást az AUTOPLUSZ pályázat segíti, amely 2025-ben már közel félmilliárd forintos kerettel támogatta a súlyosan mozgáskorlátozott emberek járművásárlását.
Fordulópontot jelentett az önálló Fogyatékosságügyi Államtitkárság létrehozása is, amely intézményes keretet adott az állami és civil együttműködésnek.
Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács és a Fogyatékosságügyi Koordinációs Bizottság révén az érdekvédelmi szervezetek közvetlenül részt vesznek a döntéshozatalban. „A döntések nem az érintettek feje fölött születnek – ez ma már alapelv” – fogalmazott Kósa Ádám.
január 1-jén lépett hatályba a 2026–2036-ra szóló új Országos Fogyatékosságügyi Program, amely hosszú távon a befogadó társadalom megteremtését, az önálló életvitelt és az egyenlő esélyű hozzáférést tűzi ki célul. Az államtitkár szerint a program elfogadása és az önálló államtitkárság létrehozása együtt jelenti azt a fordulópontot, amely egyértelművé tette: „a fogyatékosságügy ma nem mellékterület, hanem önálló kormányzati súllyal rendelkező szakpolitika”.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP