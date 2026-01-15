Történelmi léptékű változások: Magyarország új korszakot nyitott a fogyatékosok megsegítésében

Az elmúlt másfél évtizedben érdemi változások történtek a fogyatékossággal élő emberek életében Magyarországon a foglalkoztatás, az ellátások és az érdekérvényesítés területén egyaránt – derült ki a esélyünk.hu által közölt Dr. Kósa Ádám-interjúból.

Dr. Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára szerint a leglátványosabb eredmény a munkaerőpiaci részvétel bővülése: