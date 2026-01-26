Szijjártó Péter végre kimondta a választás tétjét, miután az ukrán vezetés lenácizta hazánkat: Magyarország vagy Ukrajna?

Árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Zelenszkij Davosban – a miniszterelnök nem maradt adós a válasszal
A magyar kormányfő elegánsan és találóan vágott vissza az ukrán elnök példátlan durvaságára.
Az ukránoknak a magyar kormányváltás az egyetlen esélyük, hogy a pénzünket elvigyék a korrupt rezsimjük működtetésére – szögezte le a külügyminiszter.
árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Davosban, emellett hazánkat Szálasi és Hitler neveivel emlegette az ukrán külügyminiszter egy lapon
– a magyar miniszterelnök nem maradt adós a válasszal, most pedig Szijjártó Péter külügyminiszter is levonta a tanulságokat a Facebookon.
„Mától minőségileg új szakasza kezdődik a választásra való felkészülésnek. A hétvégén ugyanis
az ukrán elnök és kormánya megkezdte nyílt, szégyentelen beavatkozását az áprilisi választásba.
Az elnöküknek nem volt jobb dolga Davosban, mint Orbán Viktort szidni – végül is »mindössze« négy éve áll háborúban az országa” – írja.
Hozzáteszi: „Aztán a külügyminisztere gyalázkodott egy »kulturáltat«: volt ott minden válogatás nélkül, Szálasi, pénzmosás és EU-csatlakozás.”
„A Tisza Párt kijevi tagozata tehát beindult, nem titkolják: el akarják takarítani az útból a szuverén magyar nemzeti kormányt, mert
a Tisza győzelme lenne az egyetlen lehetőség arra, hogy Magyarországot belehúzzák a háborújukba, a magyarok pénzét pedig elvigyék a korrupt rezsimjük működtetésére”
– hangsúlyozza Szijjártó.
„Április 12-e tétje tehát egyértelmű:
béke és biztonság vagy háború, Magyarország vagy Ukrajna”
– szögezi le.
