davosi világgazdasági fórum háború tisza párt volodimir zelenszkij szijjártó péter Davos ukrajna orbán viktor

Szijjártó Péter végre kimondta a választás tétjét, miután az ukrán vezetés lenácizta hazánkat: Magyarország vagy Ukrajna?

2026. január 26. 08:27

Az ukránoknak a magyar kormányváltás az egyetlen esélyük, hogy a pénzünket elvigyék a korrupt rezsimjük működtetésére – szögezte le a külügyminiszter.

Ahogy megírtuk, 

árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Davosban, emellett hazánkat Szálasi és Hitler neveivel emlegette az ukrán külügyminiszter egy lapon

 – a magyar miniszterelnök nem maradt adós a válasszal, most pedig Szijjártó Péter külügyminiszter is levonta a tanulságokat a Facebookon.

„Mától minőségileg új szakasza kezdődik a választásra való felkészülésnek. A hétvégén ugyanis 

az ukrán elnök és kormánya megkezdte nyílt, szégyentelen beavatkozását az áprilisi választásba. 

Az elnöküknek nem volt jobb dolga Davosban, mint Orbán Viktort szidni – végül is »mindössze« négy éve áll háborúban az országa” – írja.

Hozzáteszi: „Aztán a külügyminisztere gyalázkodott egy »kulturáltat«: volt ott minden válogatás nélkül, Szálasi, pénzmosás és EU-csatlakozás.”

„A Tisza Párt kijevi tagozata tehát beindult, nem titkolják: el akarják takarítani az útból a szuverén magyar nemzeti kormányt, mert 

a Tisza győzelme lenne az egyetlen lehetőség arra, hogy Magyarországot belehúzzák a háborújukba, a magyarok pénzét pedig elvigyék a korrupt rezsimjük működtetésére”

 – hangsúlyozza Szijjártó.

„Április 12-e tétje tehát egyértelmű: 

béke és biztonság vagy háború, Magyarország vagy Ukrajna” 

– szögezi le.

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

 

