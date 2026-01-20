Szijjártó Péter elárulta, milyen sors várhat Kapitány Istvánra (VIDEÓ)

Ugyanakkor Szijjártó Péter elmondta, hogy azzal az iránnyal, amit Kapitány István, a Shell egykori globális alelnöke képvisel, azzal határozottan nem ért egyet. „Hogy ő a nemzetközi nagytőke részeként mit tett, és azt a nemzetközi nagytőke világa hogyan értékeli, az egy dolog.

De a nemzetközi nagytőke világa és egy ország irányítása, az két különböző történet”

– magyarázta a miniszter.

Felidézte, hogy bár próbálkozások voltak, hogy egy személy átjött az egyikből a másikba, de annak rendszeresen bukás lett a vége, mert más a szempontrendszer.

„A nemzetközi nagytőke szempontrendszere a profit, az állam működtetésében pedig a szolidaritásnak van nagy szerepe. A nemzetközi nagytőke működésében a szolidaritásnak semmi szerepe nincs, az ott nem létező dimenzió. Az államirányításban és az emberekkel való foglalkozában pedig a szolidaritásnak van a főszerepe.”