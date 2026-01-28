Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar nemzet tisza párt magyar péter rendezvény

Sajtóhír: teljes csődöt mondott a Tisza Párt vidéken

2026. január 28. 14:36

Fővárosi aktivisták buszoztatásával próbálkozott az ellenzéki párt, de így is alig lézengtek a vidéki rendezvényeiken.

2026. január 28. 14:36
null

Befuccsolt a Tisza Párt vidéken, a Magyar Nemzet szerdai cikke szerint annyira kevesen érdeklődtek Magyar Péter pártjának vidéki rendezvényei iránt, hogy már a fővárosból buszoztattak le ezekre aktivistákra. Hamar kiderült, hogy ez sem lesz elég, így gyorsan felhagytak a háborúellenes gyűlések követésével. 

Mint arról a Mandiner is beszámolt: ez sokaknak szemet szúrt, a napokban Ceglédi Zoltán politikai elemző is kitért arra, hogy Magyar teljesen elengedte ezt az ígéretét, hogy „megveri a terepen Orbán Viktort”. Mint az ATV ÖT című műsorában mondta: „amikor Orbán Viktornak elindult az országjárása, akkor Magyar Péter is bejelentette, hogy pont oda megyünk. Már az első sem volt igazán látványos, a második az kínos volt, és ha jól tudom, akkor sem harmadik, se többedik. Ezek helyére rakta be az ő bejelentéseit.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Itt Hont András vette át a szót. Az újságíró megjegyezte, hogy nem is az a lényeg, hogy nem volt folytatás a Tisza részéről, hanem az, hogy a sajtó erről már nem is számol be. 

Ez erősen egybecseng a Magyar Nemzet értesüléseivel. A lap arról ír, hogy a tiszások kezdetben ambiciózus célt tűztek ki maguk elé: a fővárosi irányítású szerveződésből országos civil hálózatot építeni, amely a vidék aktív polgárait is bevonja a közéletbe. Ez a törekvés azonban hamar falakba ütközött. 

Több vidéki helyszínen is kiderült, hogy a helyi közösségek nem azonosulnak az urbanizált budapesti aktivista mentalitással, és nem alakult ki valódi kapcsolat a helyiek és központ között.

Több vidéki fórumon a részvétel is elmaradt a várakozásoktól: míg a szervezők néhány száz fős tömegre számítottak, a gyakorlatban gyakran csak néhány lelkes érdeklődő jelent meg a településeken. A helyzetet csak a budapesti és a Pest vármegyei aktivisták utaztatásával sikerült megmenteni. De ez is csak egy ideig működött. 

Ezt is ajánljuk a témában

Végül a Tisza vezetése a sokadik lebőgés után úgy döntött, hogy elengedik ezt az egészet. 

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2026. január 28. 15:34
A pesti hülyék maximum a balatoni nyaralóhelyeket ismerik, vidékként. És valljuk be egy balaton parti nyaralófalu nagyon messze van az igazi "vidéktől". De mit is várunk olyanoktól, akik "leutaznak" vidékre...
Válasz erre
4
0
tapir32
2026. január 28. 15:27
Mi a gazdasági racionalitása az orosz nyersanyagokról és energia hordozókról való leválásnak? Semmi. Kapitány és Orbán Anita nem a gazdasági racionalitást képviselik, hanem politikai propagandisták. A diverzifikálás éppen nem a lehetséges beszerzési lehetőségek csökkentését jelenti. A diverzifikálásért sokat tett a kormány ez nem jelenti az orosz gázról és olajról való lemondást. Kapitány és Orbán Anita a diverzifikálás ellen vannak, noha mást mondanak. Ballibsi propagandisták nem szakemberek. A magyar nép ellenségei.
Válasz erre
5
0
totumfaktum-2
2026. január 28. 15:08
Mindent elmond, hogy az érdeklődés hiányában lefújt utaztatás a "Legfontosabb országjárás" címet viselte. Bizonyos értelemben tényleg fontos volt, mindent elmondott a támogatottságuk TÉNYLEGES mértékéről.
Válasz erre
8
0
monuskaroly
2026. január 28. 15:04
Újabb 2/3 néz ki. De amúgy tényleg, milyen erkölcsi és mentális roncsnak kell lenni, hogy valaki erre a poloska féle szarkupac társaságra szavazzon?
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!