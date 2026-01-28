Sajtóhír: teljes csődöt mondott a Tisza Párt vidéken

Befuccsolt a Tisza Párt vidéken, a Magyar Nemzet szerdai cikke szerint annyira kevesen érdeklődtek Magyar Péter pártjának vidéki rendezvényei iránt, hogy már a fővárosból buszoztattak le ezekre aktivistákra. Hamar kiderült, hogy ez sem lesz elég, így gyorsan felhagytak a háborúellenes gyűlések követésével.

Mint arról a Mandiner is beszámolt: ez sokaknak szemet szúrt, a napokban Ceglédi Zoltán politikai elemző is kitért arra, hogy Magyar teljesen elengedte ezt az ígéretét, hogy „megveri a terepen Orbán Viktort”. Mint az ATV ÖT című műsorában mondta: „amikor Orbán Viktornak elindult az országjárása, akkor Magyar Péter is bejelentette, hogy pont oda megyünk. Már az első sem volt igazán látványos, a második az kínos volt, és ha jól tudom, akkor sem harmadik, se többedik. Ezek helyére rakta be az ő bejelentéseit.”