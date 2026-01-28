Sajtóhír: teljes csődöt mondott a Tisza Párt vidéken

Ceglédi Zoltán alaposan odapörkölt Magyar Péternek: „Már az első sem volt igazán látványos, a második az kínos volt” (VIDEÓ)
Ceglédi Zoltán hozta fel a témát, hogy miért engedte el ennyire gyorsan újabb országjárását Magyar Péter.
Fővárosi aktivisták buszoztatásával próbálkozott az ellenzéki párt, de így is alig lézengtek a vidéki rendezvényeiken.
Befuccsolt a Tisza Párt vidéken, a Magyar Nemzet szerdai cikke szerint annyira kevesen érdeklődtek Magyar Péter pártjának vidéki rendezvényei iránt, hogy már a fővárosból buszoztattak le ezekre aktivistákra. Hamar kiderült, hogy ez sem lesz elég, így gyorsan felhagytak a háborúellenes gyűlések követésével.
Mint arról a Mandiner is beszámolt: ez sokaknak szemet szúrt, a napokban Ceglédi Zoltán politikai elemző is kitért arra, hogy Magyar teljesen elengedte ezt az ígéretét, hogy „megveri a terepen Orbán Viktort”. Mint az ATV ÖT című műsorában mondta: „amikor Orbán Viktornak elindult az országjárása, akkor Magyar Péter is bejelentette, hogy pont oda megyünk. Már az első sem volt igazán látványos, a második az kínos volt, és ha jól tudom, akkor sem harmadik, se többedik. Ezek helyére rakta be az ő bejelentéseit.”
Itt Hont András vette át a szót. Az újságíró megjegyezte, hogy nem is az a lényeg, hogy nem volt folytatás a Tisza részéről, hanem az, hogy a sajtó erről már nem is számol be.
Ez erősen egybecseng a Magyar Nemzet értesüléseivel. A lap arról ír, hogy a tiszások kezdetben ambiciózus célt tűztek ki maguk elé: a fővárosi irányítású szerveződésből országos civil hálózatot építeni, amely a vidék aktív polgárait is bevonja a közéletbe. Ez a törekvés azonban hamar falakba ütközött.
Több vidéki helyszínen is kiderült, hogy a helyi közösségek nem azonosulnak az urbanizált budapesti aktivista mentalitással, és nem alakult ki valódi kapcsolat a helyiek és központ között.
Több vidéki fórumon a részvétel is elmaradt a várakozásoktól: míg a szervezők néhány száz fős tömegre számítottak, a gyakorlatban gyakran csak néhány lelkes érdeklődő jelent meg a településeken. A helyzetet csak a budapesti és a Pest vármegyei aktivisták utaztatásával sikerült megmenteni. De ez is csak egy ideig működött.
Szinte senki sem kíváncsi a 110 ezer lakosú városban a Tisza elnökére.
Végül a Tisza vezetése a sokadik lebőgés után úgy döntött, hogy elengedik ezt az egészet.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt