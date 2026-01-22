Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt republikon intézet magyar péter

Remeg a talaj a Tisza alatt: már a Republikon is leírta, amitől Magyar Péter lendületből a falnak megy

2026. január 22. 13:38

Új közvélemény-kutatással jelentkezett a Republikon Intézet.

2026. január 22. 13:38
null

Új közvélemény-kutatással jelentkezett a Republikon Intézet, amely szerint az év elején a pártpreferenciák viszonylag stabilan alakultak, ami a kormány teljesítménye iránti folyamatos bizalmat tükrözi. A teljes népesség körében a Tisza támogatottsága változatlan, míg a Fidesz–KDNP egy százalékponttal erősödött, így a két jelölt állása 33–28 a Tisza javára – írják

A pártválasztók között a Tisza továbbra is 46 százalékon áll, a Fidesz–KDNP támogatottsága pedig 28 százalékra nőtt. A biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza előnye a hibahatáron belül csökkent: a Tisza 1 százalékpontot veszített, miközben a Fidesz–KDNP 2 százalékpontot nyert, így az ellenzék előnye 9 százalékra módosult – olvasható a kutatásban. 

Az új év kezdetével a kormány intenzíven kommunikálta a választók számára legfontosabb nemzetközi és gazdasági kérdéseket. A háború témája továbbra is középpontban volt, ám a hangsúly most a gazdasági és megélhetési következményeken van, reagálva a lakosság valós kihívásaira. A kormány célja, hogy átláthatóan és felelősségteljesen irányítsa az országot, miközben biztosítja a stabilitást és a biztonságot minden magyar család számára.

A teljes kutatás az alábbi linken olvasható.

Nyitókép: Szentgallay Bálint / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

 

