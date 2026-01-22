Remeg a talaj a Tisza alatt: már a Republikon is leírta, amitől Magyar Péter lendületből a falnak megy

Új közvélemény-kutatással jelentkezett a Republikon Intézet, amely szerint az év elején a pártpreferenciák viszonylag stabilan alakultak, ami a kormány teljesítménye iránti folyamatos bizalmat tükrözi. A teljes népesség körében a Tisza támogatottsága változatlan, míg a Fidesz–KDNP egy százalékponttal erősödött, így a két jelölt állása 33–28 a Tisza javára – írják.

A pártválasztók között a Tisza továbbra is 46 százalékon áll, a Fidesz–KDNP támogatottsága pedig 28 százalékra nőtt. A biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza előnye a hibahatáron belül csökkent: a Tisza 1 százalékpontot veszített, miközben a Fidesz–KDNP 2 százalékpontot nyert, így az ellenzék előnye 9 százalékra módosult – olvasható a kutatásban.