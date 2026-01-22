Politikai RASSZIZMUS, online lincselés és zsarolás – Rácz Béla „Young G” a Vekkerben!

A Vekker legújabb epizódjában ezúttal Rácz Béla „Young G” volt Gyürky Enikő és Csuti vendége, aki nyíltan beszélt arról, mit kapott azért, mert kimondta a véleményét.

A rapper elárulta: egyetlen megszólalás elég volt ahhoz, hogy célkeresztbe kerüljön az online térben. Támadások, fenyegetések, gyalázkodó kommentek és családját érintő üzenetek árasztották el.