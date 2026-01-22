Politikai RASSZIZMUS, online lincselés és zsarolás – Rácz Béla „Young G” a Vekkerben!

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
A véleménynek ára van. Rasszizmus, megfélemlítés és gyűlölet. A következmények pedig már nem csak szavak: ellehetetlenítés, fenyegetések és állandó nyomás. Mikor vált a megfélemlítés a baloldal egyik legfőbb politikai eszközévé?
A Vekker legújabb epizódjában ezúttal Rácz Béla „Young G” volt Gyürky Enikő és Csuti vendége, aki nyíltan beszélt arról, mit kapott azért, mert kimondta a véleményét.
A rapper elárulta: egyetlen megszólalás elég volt ahhoz, hogy célkeresztbe kerüljön az online térben. Támadások, fenyegetések, gyalázkodó kommentek és családját érintő üzenetek árasztották el.
Én nem mondtam, hogy fideszes vagyok, csak egy véleményt mondtam – és onnantól kezdve kinyírtak”
– mondta, majd hozzátette: nemcsak őt, hanem a családját is támadások érték.
Young G szerint ma nem az a baj, ha valaki megszólal, hanem az, ha nem a „megfelelő oldalon” teszi.
Nem az a baj, hogy megszólaltam, hanem az, hogy nem azt mondtam, amit hallani akartak”
– fogalmazott.
„Toleranciáról és szeretetről beszélnek, közben a gyerekeimet fenyegetik, a feleségemet szidják, tönkre akarják tenni a vállalkozásomat, és azt üzenik, hogy takarodjak az országból”
– idézte fel a kapott üzeneteket, majd hozzátette: az online agresszió már régen túllépett minden határon.
Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!
A beszélgetés során szó esett a képmutató toleranciáról, a rasszizmusról, az online lincshangulatról és arról, hogyan válik a közösségi média az ellehetetlenítés eszközévé.
„A gyermekeim jövője a tét, nem magam miatt csinálom”
– mondta határozottan, hozzátéve: ha már megszólalt, nem fog meghátrálni, még akkor sem, ha ezért komoly árat kell fizetnie.
Fotó: Mandiner