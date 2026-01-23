Ft
01. 23.
péntek
Tisza Párt ursula von der leyen kocsis máté fidesz magyarország Magyar Péter troll

Öt pontban foglalta össze Kocsis: ez Weber és Von der Leyen terve Magyarországgal

2026. január 23. 12:01

A Fidesz frakcióvezetője azt próbálta elmagyarázni, hogy miért is akarnak brüsszeli bábkormányt Magyarországon Weberék.

2026. január 23. 12:01
null

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy hosszabb poszttal jelentkezett, melyben leginkább azokat szólította meg, akik „még mindig nem értik, és ezen az oldalon öntik ki magukból a hülyeséget, tiszás kamuprofilokról. Akik még mindig nem értik, miért akarnak a brüsszeli birodalmi központból bábkormányt ültetni Magyarország nyakára”.

Mindezt öt pontban tette meg, hozzátéve, hogy a „célközönség” figyelmesen olvassa el, és így megtudhatja, mit szeretnének Ursula von der Leyenék. „Nem lesz hosszú és nem megterhelő még azon fizetett trollok számára sem, akiket Magyar Péter agyhalottnak nevez, tényleg” – fogalmazott.

A fideszes politikus felsorolásában ismertette, hogy csütörtökön mutattak be egy ütemtervet Ukrajna támogatására, melyben minden ukrán követelést elfogadtak. 

A követelések a következők:

  • 800 milliárd (!) dollár Ukrajnának,
  • plusz 700 milliárd (!) dollár a katonai kiadások megtérítésére, mely együtt 1500 milliárd dollár.
  • Továbbá gyorsított EU-csatlakozás 2027-ig, 
  • és további támogatások 2040-ig

– sorolta Kocsis.

A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője rámutatott, hogy ez természetesen az európai polgárok kárára és pénzéből történne: hitelekből, megszorításokból. 

Az Orbán-kormány ezt az őrültséget akadályozza, a Tisza átengedné”

– szögezte le. 

„Ezért akarnak bábkormányt Weber úrék. Ugye, hogy nem bonyolult?” – zárta posztját Kocsis Máté.

Nyitókép: Kocsis Máté Facebook-oldala

 

