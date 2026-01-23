Öt pontban foglalta össze Kocsis: ez Weber és Von der Leyen terve Magyarországgal

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy hosszabb poszttal jelentkezett, melyben leginkább azokat szólította meg, akik „még mindig nem értik, és ezen az oldalon öntik ki magukból a hülyeséget, tiszás kamuprofilokról. Akik még mindig nem értik, miért akarnak a brüsszeli birodalmi központból bábkormányt ültetni Magyarország nyakára”.

Mindezt öt pontban tette meg, hozzátéve, hogy a „célközönség” figyelmesen olvassa el, és így megtudhatja, mit szeretnének Ursula von der Leyenék. „Nem lesz hosszú és nem megterhelő még azon fizetett trollok számára sem, akiket Magyar Péter agyhalottnak nevez, tényleg” – fogalmazott.