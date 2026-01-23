Öt pontban foglalta össze Kocsis: ez Weber és Von der Leyen terve Magyarországgal

Ez már Nyugat-Európában is sok volt: darabokra szedték az Orbánt gyalázó Zelenszkijt
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy hosszabb poszttal jelentkezett, melyben leginkább azokat szólította meg, akik „még mindig nem értik, és ezen az oldalon öntik ki magukból a hülyeséget, tiszás kamuprofilokról. Akik még mindig nem értik, miért akarnak a brüsszeli birodalmi központból bábkormányt ültetni Magyarország nyakára”.
Mindezt öt pontban tette meg, hozzátéve, hogy a „célközönség” figyelmesen olvassa el, és így megtudhatja, mit szeretnének Ursula von der Leyenék. „Nem lesz hosszú és nem megterhelő még azon fizetett trollok számára sem, akiket Magyar Péter agyhalottnak nevez, tényleg” – fogalmazott.
A fideszes politikus felsorolásában ismertette, hogy csütörtökön mutattak be egy ütemtervet Ukrajna támogatására, melyben minden ukrán követelést elfogadtak.
A követelések a következők:
– sorolta Kocsis.
A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője rámutatott, hogy ez természetesen az európai polgárok kárára és pénzéből történne: hitelekből, megszorításokból.
Az Orbán-kormány ezt az őrültséget akadályozza, a Tisza átengedné”
– szögezte le.
„Ezért akarnak bábkormányt Weber úrék. Ugye, hogy nem bonyolult?” – zárta posztját Kocsis Máté.
