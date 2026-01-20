Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter ursula von der leyen gazda európai néppárt orbán viktor

Orbán Viktor pokollá tette Magyar Péter strasbourgi látogatását: a miniszterelnök nevétől volt hangos a város (VIDEÓ)

2026. január 20. 15:51

Orbán Viktor nevét skandálták a tüntető gazdák Strasbourgban.

2026. január 20. 15:51
Orbán Viktor, Fidesz

Mint arról lapunk korábban beszámolt, Magyar Péter Strasbourgban éles szóváltásba keveredett a Mercosur-megállapodás ellen demonstráló gazdákkal. A magyar tüntetők azt vetették a Tisza Párt vezetőjének szemére, hogy Ursula von der Leyen bizalmatlansági szavazáson való támogatásával pártja nem a magyar érdekeket képviseli, hanem szembemegy a hazai gazdák követeléseivel.

A demonstráción ezzel szemben Orbán Viktor megítélése jóval kedvezőbb volt:

a magyar miniszterelnököt a lengyel gazdák is név szerint éltették, skandálással fejezve ki támogatásukat.

Deák Dániel szerint a különbség hátterében az állhat, hogy a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja, amely nyíltan támogatja a Mercosur-országokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodást – éppen azt az egyezményt, amely a tiltakozások kiváltó oka volt. Orbán Viktor ezzel szemben következetesen a gazdák oldalára állt, és elutasította a kereskedelmi megállapodás támogatását.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

balbako_
2026. január 20. 17:06
Konkrétan ez IS A MAGYAR ÉRDEKEK ELLENI fellépés a Szaros részéről.
csulak
2026. január 20. 16:52
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
neszteklipschik
2026. január 20. 16:39
Vicc ez a Fossiás! 😂🤣😂🤣
hernadvolgyi-2
2026. január 20. 16:19
Telex- "A Tisza Párt minden EP-képviselője kint volt kedden Strasbourgban az európai gazdák tüntetésén – írta Magyar Péter a Facebookon. . Magyar Péter bejegyzésében azt írta, hogy a Fideszt senki nem képviselte a tüntetésen. " Ez a csávó vagy hülye vagy "hüje".
