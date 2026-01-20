Orbán Viktor pokollá tette Magyar Péter strasbourgi látogatását: a miniszterelnök nevétől volt hangos a város (VIDEÓ)

Köpni-nyelni nem tudott Magyar Péter Strasbourgban: úgy megijedt, hogy azonnal menekülőre fogta (VIDEÓ)
Szembesítették az igazsággal a magyar gazdák.
Orbán Viktor nevét skandálták a tüntető gazdák Strasbourgban.
Mint arról lapunk korábban beszámolt, Magyar Péter Strasbourgban éles szóváltásba keveredett a Mercosur-megállapodás ellen demonstráló gazdákkal. A magyar tüntetők azt vetették a Tisza Párt vezetőjének szemére, hogy Ursula von der Leyen bizalmatlansági szavazáson való támogatásával pártja nem a magyar érdekeket képviseli, hanem szembemegy a hazai gazdák követeléseivel.
A demonstráción ezzel szemben Orbán Viktor megítélése jóval kedvezőbb volt:
a magyar miniszterelnököt a lengyel gazdák is név szerint éltették, skandálással fejezve ki támogatásukat.
Deák Dániel szerint a különbség hátterében az állhat, hogy a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja, amely nyíltan támogatja a Mercosur-országokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodást – éppen azt az egyezményt, amely a tiltakozások kiváltó oka volt. Orbán Viktor ezzel szemben következetesen a gazdák oldalára állt, és elutasította a kereskedelmi megállapodás támogatását.
