Orbán Viktor pokollá tette Magyar Péter strasbourgi látogatását: a miniszterelnök nevétől volt hangos a város (VIDEÓ)

Deák Dániel szerint a különbség hátterében az állhat, hogy a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja, amely nyíltan támogatja a Mercosur-országokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodást – éppen azt az egyezményt, amely a tiltakozások kiváltó oka volt. Orbán Viktor ezzel szemben következetesen a gazdák oldalára állt, és elutasította a kereskedelmi megállapodás támogatását.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor