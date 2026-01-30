Orbán Viktor elárulta, hogy kerülték el a fizetésképtelenséget a magyar családok

ha nem vezetik be a januári rezsistopot, akkor 30 százalékkal vagy annál is többel nőtt volna a családok rezsiszámlája.

Ma Magyarországon az egy különleges dolog, hogy van egy olyan rendszer, ami sok vitát vált ki a nemzetközi energiacégekkel, és ami az energiarendszeren belül keletkező profitot elvonja és visszaosztja támogatás formájába úgy, hogy leszorítja az árakat – mutatott rá, hozzátéve, ez egyedülálló rendszer, amiért minden évben meg kell harcolni és az EU-ban ki is akarják nyírni.