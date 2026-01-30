Orbán Viktor elárulta, hogy kerülték el a fizetésképtelenséget a magyar családok

Orbán Viktor: Ha brüsszelita kormány lesz Magyarországon, el fogják venni a pénzt az emberektől! (VIDEÓ)
Aki azt állítja, hogy a rezsicsökkentés mai rendszerét, mai mértékét fenn tudja tartani orosz gáz nélküli, nem mond igazat.
Ha nem vezetik be a januári rezsistopot, akkor 30 százalékkal vagy annál is többel nőtt volna a családok rezsiszámlája – hangsúlyozta a Kossuth rádiónak adott interjújában a miniszterelnök.
Százezerszámra kerültek volna fizetésképtelen helyzetbe a családok, ha egyáltalán nincs semmilyen rezsicsökkentés Magyarországon – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
Orbán Viktor elmondta,
ha nem vezetik be a januári rezsistopot, akkor 30 százalékkal vagy annál is többel nőtt volna a családok rezsiszámlája.
Ma Magyarországon az egy különleges dolog, hogy van egy olyan rendszer, ami sok vitát vált ki a nemzetközi energiacégekkel, és ami az energiarendszeren belül keletkező profitot elvonja és visszaosztja támogatás formájába úgy, hogy leszorítja az árakat – mutatott rá, hozzátéve, ez egyedülálló rendszer, amiért minden évben meg kell harcolni és az EU-ban ki is akarják nyírni.
A kormányfő azzal indokolta, hogy mindenkire vonatkozik a rezsistop: ha nem alkalmaznak egy általános szabályt, akkor rengeteg igazságtalanság jött volna létre, és elköltenek rengeteg pénzt, az emberek pedig úgy érezték volna, hogy igazságtalan lett a rendszer.
(MTI)
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
