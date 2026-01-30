Ft
rendszer rezsicsökkentés család rezsistop magyarország orbán viktor

Orbán Viktor elárulta, hogy kerülték el a fizetésképtelenséget a magyar családok

2026. január 30. 09:31

Ha nem vezetik be a januári rezsistopot, akkor 30 százalékkal vagy annál is többel nőtt volna a családok rezsiszámlája – hangsúlyozta a Kossuth rádiónak adott interjújában a miniszterelnök.

2026. január 30. 09:31
Százezerszámra kerültek volna fizetésképtelen helyzetbe a családok, ha egyáltalán nincs semmilyen rezsicsökkentés Magyarországon – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor elmondta, 

ha nem vezetik be a januári rezsistopot, akkor 30 százalékkal vagy annál is többel nőtt volna a családok rezsiszámlája.

Ma Magyarországon az egy különleges dolog, hogy van egy olyan rendszer, ami sok vitát vált ki a nemzetközi energiacégekkel, és ami az energiarendszeren belül keletkező profitot elvonja és visszaosztja támogatás formájába úgy, hogy leszorítja az árakat – mutatott rá, hozzátéve, ez egyedülálló rendszer, amiért minden évben meg kell harcolni és az EU-ban ki is akarják nyírni.

A kormányfő azzal indokolta, hogy mindenkire vonatkozik a rezsistop: ha nem alkalmaznak egy általános szabályt, akkor rengeteg igazságtalanság jött volna létre, és elköltenek rengeteg pénzt, az emberek pedig úgy érezték volna, hogy igazságtalan lett a rendszer.

(MTI)

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Dixtroy
2026. január 30. 10:58 Szerkesztve
"mindenkire vonatkozik a rezsistop" Ó, hát ettől még nem győznek makogni azon, hogy és mi van azzal, aki olajjal fűt vagy fával? Kapott tüzifát. Miért csak az kapott, és miért ilyet, tök sokba került felvágatni. Aki csak kerregni akar, az így is megtalálja, hogy milyen faszomon tudjon eleget sopánkodni. És akkor telerikkantja a faszbúkot, mintha mindenkinek jajjde szar lenne.
rasputin
2026. január 30. 09:45
Százezerszámra kerültek volna fizetésképtelen helyzetbe a családok, ha egyáltalán nincs semmilyen rezsicsökkentés Magyarországon Így kell bevallani hogy a világpiaci árak mögött nincsenek világpiaci bérek nyugdíjak. Ezt is megéltük.
