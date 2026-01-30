Orbán Viktor: Ha brüsszelita kormány lesz Magyarországon, el fogják venni a pénzt az emberektől! (VIDEÓ)

Orbán Viktor a beszélgetés elején jelezte, ha nincsen semmilyen rezsicsökkentési rendszer Magyarországon, akkor januárban több százezren kerültek volna nagyon nagy bajba. A lengyelek és a csehek kétszer-háromszor többet fizetnek a rezsiért – tette hozzá a kormányfő.

Orbán Viktor: Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést

Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Az energiarendszerben keletkező profitot a magyar rendszer elvonja, és szétosztja a lakosság körében. Brüsszel kinyírná ezt a rendszert –

tette hozzá. A végső döntés az lett, hogy a januári számla 30 százalékát átvállaljuk, és így mindenki azt érezheti, hogy méltányosan csökkennek a terhei – mondta Orbán Viktor.