kossuth rádió interjú orbán viktor

Orbán Viktor: Ha brüsszelita kormány lesz Magyarországon, el fogják venni a pénzt az emberektől! (VIDEÓ)

2026. január 30. 07:19

Ha nem lenne rezsicsökkentés Magyarországon, családok százezrei kerültek volna az utcára – mondta a kormányfő a Kossuth rádió, Jó reggelt, Magyarország című műsorában. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az energiafogyasztása kiszámlázása nagyon sok módon történik, ezért döntöttek úgy: mindenkitől átvállalnak 30 százalékot az extrém hideg miatt.

2026. január 30. 07:19
null
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor a beszélgetés elején jelezte, ha nincsen semmilyen rezsicsökkentési rendszer Magyarországon, akkor januárban több százezren kerültek volna nagyon nagy bajba. A lengyelek és a csehek kétszer-háromszor többet fizetnek a rezsiért – tette hozzá a kormányfő. 

Orbán
Orbán Viktor: Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést
Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Az energiarendszerben keletkező profitot a magyar rendszer elvonja, és szétosztja a lakosság körében. Brüsszel kinyírná ezt a rendszert –

tette hozzá. A végső döntés az lett, hogy a januári számla 30 százalékát átvállaljuk, és így mindenki azt érezheti, hogy méltányosan csökkennek a terhei – mondta Orbán Viktor. 

A rezsicsökkentés körüli magyar viták lényege, hogy a Tisza Párt megjelenésével ismét lett egy rezsicsökkentés ellenes párt. Az áprilisi választás tétje, marad-e a rezsicsökkentés – mondta Orbán. 

  • A Brüsszelben zajló vita arról szól, hogy betiltják-e az orosz gáz és olaj vásárlását, ez pedig a rezsicsökkentés végét jelentené. 
  • A Tisza is kiállt az orosz energiahordozókról való leállás mellett – tette hozzá. 

Ez egy nagyon komoly fenyegetés az emberek számára. 

A miniszterelnök szólt arról is, hogy meg kellett győzni az amerikai elnököt, hogy kapjunk kivételt az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól.

Meg kellett győzni az orosz elnököt, hogy szállítani fogják a megfelelő mennyiséget, és a török elnökkel is meg kellett állapodni a szállítási útvonalak biztonságáról.

Ezek az alapjai a rezsicsökkentésnek – mondta a kormányfő. Szólt arról is, hogy a brüsszeli döntéssel szemben pert indít a kormány. A rezsicsökkentést nem lehet fenntartani orosz gáz nélkül, aki mást állít, az hazudik – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Brüsszel és Kijev összejátszik  

Brüsszel és Ukrajna között összjáték van – mondta a kormányfő. Ennek a példája az orosz energiahordozók behozatalának a tilalma – mondta. Az uniós szerződések rögzítik, hogy minden tagország maga dönt az energiabeszerzéséről. 

Brüsszel és Kijev olyan magyar kormányt szeretne, amely nem áll ellent nekik. Magyarország nem akar fegyvert, katonát küldeni Ukrajnába, és pénzt sem küldünk Kijevbe.

Az ukránok érdeke, hogy elvegyék a pénzünket, és 1500 milliárd dollárt követelnek a következő 10 évben – tette hozzá. Brüsszel és Kijev nemcsak a magyar energiapolitika megfektetésében érdekelt, hanem egy ukránbarát kormányt szeretnének Magyarországon. Orbán Viktor elmondta, a legutolsó tanácsülésen világos lett, hogy 2027-ben fel akarják venni Ukrajnát. A Tisza Párt híveinek a többsége kiállt Ukrajna uniós tagsága mellett – tette hozzá. Szólt arról is, hogy olyan nincsen, hogy egy uniós tag háborúban áll, mert akkor az összes többi ország is háborúban lenne Oroszországgal. 

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra is, hogy Ukrajna felvételével a régiós mezőgazdaság is komoly veszteségeket szenvedne el. A kormányfő szerint az ukrán felvétel ellen az európai emberek egyre nagyobb része is lázad.

Ez egy nyerhető csata, de először áprilisban kell nyerni, és utána Brüsszelben – mondta a miniszterelnök. Az ukránok nem tudják megvédeni Európát Oroszországot, mert nekünk a NATO határát kell védeni – mondta a kormányfő.  

A kormányfő arról is beszélt, hogy 

az ukrán csatlakozás háztartásonként 1,4 milliós terhet jelentene évenként. 

Orbán Viktor arról is beszélt, ha brüsszeli kormány lenne Magyarországon, akkor el fogják venni a pénzt az emberektől. Ettől már elszoktak itthon, mert nemzeti kormány van 2010 óta. 

A kormányfő a fegyverpénzről az mondta, hogy ez a csoport az életük feláldozásával megvédik az országot, és jól végezték a munkájukat. Magyarország Európa legbiztonságosabb országa – tette hozzá. Ma nem egy lesajnált testület a rendőrség – mondta. A hadsereg is komoly fejlesztéseken van túl, így ők is megérdemlik ezt a pluszjuttatást. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

rasputin
2026. január 30. 08:51
salátás 2026. január 30. 08:50 szerintetek mely tulajdonságok jellemeznek egy bérkommentelőt? A) lehetőség: okos, értelmes, szorgalmas, céljait eléri, energiát fektet a fejlődésébe és ezek miatt sikeres is lesz az életben,sokat keres B) lehetőség: butuska, megvezethető, lusta, céljai nincsenek , fejlődésre teljesen alkalmatlan Te a b.) vagy szántó-vető.
Válasz erre
0
2
rasputin
2026. január 30. 08:50
A fidesz a bérekhez igazította az árakat. Mint Kádár.
Válasz erre
0
1
salátás
2026. január 30. 08:50
szerintetek mely tulajdonságok jellemeznek egy bérkommentelőt? A) lehetőség: okos, értelmes, szorgalmas, céljait eléri, energiát fektet a fejlődésébe és ezek miatt sikeres is lesz az életben,sokat keres B) lehetőség: butuska, megvezethető, lusta, céljai nincsenek , fejlődésre teljesen alkalmatlan és ezek miatt az egyetlen "munka" amire alkalmas az emailcímek regisztrálása és többöngészővel sok néven előre legyártott narratíva másolgatása minimálbérért
Válasz erre
1
0
NokiNokedli
2026. január 30. 08:49
MI van itt? Ellepték a kommentszekciót a fuckránok?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!