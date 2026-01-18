Orbán Viktor elárulta a siker titkát: ezek a tényezők teszik eredményessé Magyarországot (VIDEÓ)

Óriási megtiszteltetés érte Orbán Viktort: Donald Trump ismét meghívta a kormányfőt
Orbán Viktor meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trump amerikai elnöktől.
Orbán Viktor elmondta, hogy csak bizonyos alapfeltételek teljesülése esetén lehet komoly, hosszú távú célokat kitűzni az ország számára.
Orbán Viktor miniszterelnök a miskolci Háborúellenes gyűlésen szombaton arról beszélt, hogy csak bizonyos alapfeltételek teljesülése esetén lehet komoly, hosszú távú célokat kitűzni Magyarország számára. Mint fogalmazott, ezek közé tartozik a családalapú társadalom megőrzése, a munkaalapú gazdaság védelme, az ország pénzügyi erőforrásainak itthon tartása, valamint az, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.
A kormányfő szerint az elmúlt évek egyik legnagyobb eredménye a munkaalapú gazdaság és a családalapú társadalom létrehozása volt, amelyre a jövőt is építeni kívánják.
A következő feladat: kimaradni a háborúból és itthon tartani a magyarok pénzét. Mi erre vállalkoztunk, erre építjük a magyarok jövőjét”
– hangsúlyozta.
Orbán Viktor beszédében négy alapvető feltételt nevezett meg, amelyek szerinte elengedhetetlenek bármilyen jövőbeli nagy cél megvalósításához. Elsőként a háborúból való kimaradást emelte ki, hangsúlyozva, hogy ez nem elméleti kérdés. „Az, hogy Magyarországot belesodorják, belekényszerítik egy háborúba, nem egy elméleti lehetőség, nem olyasmi, ami messze van.”Ez minden nap kopogtat az ajtónkon, és nekem minden nap ezt az ajtót kézzel-lábbal bezárva kell tartanom” – fogalmazott.
Második feltételként azt jelölte meg, hogy Magyarország pénzügyi forrásait nem szabad más országok támogatására fordítani.
„Lehet, hogy ez szigorúan hangzik, de ha nincs pénzed, nincs nagy terv” – tette hozzá.
Harmadik előfeltételként a teljes foglalkoztatottságot nevezte meg, amely szerinte a magyar gazdaság erejének egyik alapja. „A magyar gazdaság ma azért erős, mert mindenki, aki munkaképest és meg akar élni, annak valamit dolgoznia kell.”
Negyedikként a családalapú társadalom fontosságát hangsúlyozta.
Mint mondta, az általa képviselt szemlélet szerint a társadalom alapegysége nem az egyén, hanem a család. „Azok a magyarok, akikhez én tartozom, azt gondolják, hogy a társadalom alapegysége nem az egyén, hanem a család.”
A miniszterelnök beszédét azzal zárta, hogy ezeknek az alapfeltételeknek a teljesülése nélkül nem lehet komoly jövőbeli célokról beszélni.„Ha mindezek a feltételek megvannak, akkor beszélhetünk nagy tervekről” – jelentette ki a Háborúellenes gyűlésen.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor