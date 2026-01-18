Orbán Viktor elárulta a siker titkát: ezek a tényezők teszik eredményessé Magyarországot (VIDEÓ)

Orbán Viktor miniszterelnök a miskolci Háborúellenes gyűlésen szombaton arról beszélt, hogy csak bizonyos alapfeltételek teljesülése esetén lehet komoly, hosszú távú célokat kitűzni Magyarország számára. Mint fogalmazott, ezek közé tartozik a családalapú társadalom megőrzése, a munkaalapú gazdaság védelme, az ország pénzügyi erőforrásainak itthon tartása, valamint az, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.

A kormányfő szerint az elmúlt évek egyik legnagyobb eredménye a munkaalapú gazdaság és a családalapú társadalom létrehozása volt, amelyre a jövőt is építeni kívánják.