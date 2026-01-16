Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország jobboldal Fidesz Orbán Viktor választás

Nem lehetett sarokba szorítani Orbán Viktort: a legfontosabb kérdésre válaszolt (VIDEÓ)

2026. január 16. 19:38

Világosan fogalmazott a kormányfő, ezt már mindenki érteni fogja.

2026. január 16. 19:38
null

Orbán Viktornak pénteken egy életbevágóan fontos kérdést tettek fel, amire azonnal válaszolt is a legújabb, Facebook-oldalára feltöltött videóban.

„Nagyon nagyot ment az interneten a biztos választás szlogen, de miért a Fidesz a biztos választás?” – tették fel a kérdést, amire a következő módon válaszolt a miniszterelnök: a biztos választás az, ami a következő években rejlő veszélyeket képes csökkenteni, és az ezekben az években az előttünk álló lehetőségeket pedig képes kihasználni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

És a Fidesz ilyen párt”

szögezte le a kormányfő.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!