Nem lehetett sarokba szorítani Orbán Viktort: a legfontosabb kérdésre válaszolt (VIDEÓ)

Orbán Viktor kamerák előtt jelentette be: Vége van (VIDEÓ)
„Na, de kinek, ezt majd április 12-én meglátjuk” – tette hozzá a miniszterelnök.
Világosan fogalmazott a kormányfő, ezt már mindenki érteni fogja.
Orbán Viktornak pénteken egy életbevágóan fontos kérdést tettek fel, amire azonnal válaszolt is a legújabb, Facebook-oldalára feltöltött videóban.
„Nagyon nagyot ment az interneten a biztos választás szlogen, de miért a Fidesz a biztos választás?” – tették fel a kérdést, amire a következő módon válaszolt a miniszterelnök: a biztos választás az, ami a következő években rejlő veszélyeket képes csökkenteni, és az ezekben az években az előttünk álló lehetőségeket pedig képes kihasználni.
És a Fidesz ilyen párt”
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos