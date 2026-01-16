Nem lehetett sarokba szorítani Orbán Viktort: a legfontosabb kérdésre válaszolt (VIDEÓ)

Orbán Viktornak pénteken egy életbevágóan fontos kérdést tettek fel, amire azonnal válaszolt is a legújabb, Facebook-oldalára feltöltött videóban.

„Nagyon nagyot ment az interneten a biztos választás szlogen, de miért a Fidesz a biztos választás?” – tették fel a kérdést, amire a következő módon válaszolt a miniszterelnök: a biztos választás az, ami a következő években rejlő veszélyeket képes csökkenteni, és az ezekben az években az előttünk álló lehetőségeket pedig képes kihasználni.