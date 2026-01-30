Mit adott nekünk a tízéves Tanítanék Mozgalom?

Poligámia mellett, Orbán ellen – kicsoda Törley Katalin?
Bemutatjuk a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium – egykori – tanárát, a Tanítanék Mozgalom alapítóját.
Példul elindított pár politikai karriert.
Tíz éve, 2016. február 28-án volt az úgynevezett esernyős tüntetés, melyet a Tanítanék Mozgalom zászlóbontásának is lehet nevezni.
Ugyan a mozgalom elviekben a magyarországi közoktatás helyzetét volt hivatott javítani, a Tanítanék már az elejétől kezdve tetőtől talpig át volt politizálva.
Aktív résztvevői köztudottan a régi balliberális szellemiséget képviselik, hamar meg is jelent a környékén a levitézlett SZDSZ-es kulturális és értelmiségi elit, mintha csak egy matricát ragasztottak volna a mozgalomra, melyen az áll: „Valójában az a célunk, hogy megint szoclib táboré legyen a kormányhatalom”.
Végül tényleg be is bizonyosodott, hogy a politikai ambíciók nem idegenek a Tanítanék mozgalom aktivistáitól.
Törley Katalin alapító például a Kétfarkú Kutya Párt EP-listáján kapta meg a második helyet 2024-ben.
Törley Katalinnak egyébként nem az oktatás saját, baloldali-progresszív képére való formálása az első közéleti szívügye. Korábban például a monogámia ellen kampányolt.
De a Tanítanék volt Nagy Ervin tiszás képviselőjelölt politikai keltetője is.
Emlékezetes, a színész – más kulturális szereplők mellett – színpadra lépett a mozgalom 2023-as évértékelő gáláján és elszavalt egy verset a telefonjáról olvasva, miközben a drámai aláfestésről Dés László zongorajátéka gondoskodott.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Tanítanék mögött álló Humán Platform egyesület csak csak 2022-ben 54,5 millió forintnyi külföldi pénzből gazdálkodhatott.
Egyre több, a baloldallal összefüggésbe hozható „véletlen egybeesés” tarkítja Magyar Péter politikai kibontakozását.
