Hírek
Vélemények
Hetilap
nagy ervin kétfarkú kutya párt törley katalin tanítanék mozgalom

Mit adott nekünk a tízéves Tanítanék Mozgalom?

2026. január 30. 15:30

Példul elindított pár politikai karriert.

null

Tíz éve, 2016. február 28-án volt az úgynevezett esernyős tüntetés, melyet a Tanítanék Mozgalom zászlóbontásának is lehet nevezni.

Ugyan a mozgalom elviekben a magyarországi közoktatás helyzetét volt hivatott javítani, a Tanítanék már az elejétől kezdve tetőtől talpig át volt politizálva. 

Aktív résztvevői köztudottan a régi balliberális szellemiséget képviselik, hamar meg is jelent a környékén a levitézlett SZDSZ-es kulturális és értelmiségi elit, mintha csak egy matricát ragasztottak volna a mozgalomra, melyen az áll: „Valójában az a célunk, hogy megint szoclib táboré legyen a kormányhatalom”.

Végül tényleg be is bizonyosodott, hogy a politikai ambíciók nem idegenek a Tanítanék mozgalom aktivistáitól. 

Törley Katalin alapító például a Kétfarkú Kutya Párt EP-listáján kapta meg a második helyet 2024-ben. 

Törley Katalinnak egyébként nem az oktatás saját, baloldali-progresszív képére való formálása az első közéleti szívügye. Korábban például a monogámia ellen kampányolt.

De a Tanítanék volt Nagy Ervin tiszás képviselőjelölt politikai keltetője is. 

Emlékezetes, a színész – más kulturális szereplők mellett – színpadra lépett a mozgalom 2023-as évértékelő gáláján és elszavalt egy verset a telefonjáról olvasva, miközben a drámai aláfestésről Dés László zongorajátéka gondoskodott.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Tanítanék mögött álló Humán Platform egyesület csak csak 2022-ben 54,5 millió forintnyi külföldi pénzből gazdálkodhatott.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

5m007h 0p3ra70r
2026. január 30. 17:59
A 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet és a korábbi szabályozás (326/2013. Korm. rendelet) értelmében ebbe a keretbe az alábbi feladatok számíthatók be: Felkészülés és javítás: A tanítási órák előkészítése, valamint a tanulók munkájának (dolgozatok, házi feladatok) javítása és értékelése. Helyettesítés: Az eseti helyettesítés (amely bizonyos mértékig a 32 órás kereten belül elrendelhető). Ügyelet: A szünetekben, az ebédeltetésnél vagy a tanulók érkezésénél/távozásánál végzett felügyelet. Adminisztráció: A haladási napló, az elektronikus napló (KRÉTA) és egyéb szakmai dokumentumok vezetése. Értekezletek és megbeszélések: Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, munkaközösségi üléseken vagy szakmai megbeszéléseken. Kapcsolattartás: A szülőkkel való egyeztetés, fogadóórák és szülői értekezletek megtartása. Rendezvények: Iskolai ünnepségek, versenyek, kirándulások vagy táborok előkészítése és lebonyolítása.
5m007h 0p3ra70r
2026. január 30. 17:59
A pedagógusok heti munkaidőkerete a hatályos 2023. évi LII. (státusztörvény) alapján az alábbiak szerint épül fel: Teljes heti munkaidő: 40 óra. Kötött munkaidő: A teljes munkaidő 80%-a, azaz heti 32 óra. Ezt az időt a pedagógus az intézményvezető által meghatározott feladatokkal (pl. tanítás, ügyelet, értekezlet) köteles tölteni a megadott munkaidő-beosztás szerint. Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: Ez a 32 órás kötött munkaidő része, amely főszabály szerint heti 24 tanórát jelent (korábban ez egy sáv volt, most fix összeg). Kötetlen munkaidő: A fennmaradó heti 8 óra, amelynek beosztásáról és felhasználásáról (pl. felkészülés, javítás) a pedagógus maga dönthet. A heti 32 órás kötött munkaidőnek a 24 tanórán felüli részében (tehát heti 8 órában) a pedagógus az intézményvezető utasítása alapján köteles ellátni a nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat.
Syr Wullam
2026. január 30. 17:48
"Törley Katalin ... korábban például a monogámia ellen kampányolt." De sikerült? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
CirmoS
2026. január 30. 17:30
A magyargyűlölő Orbán- fóbiás csürhe próbálkozott már mindennel és annak ellenkezőjével IS, mindig az volt a lényeg, hogy átverjék a választókat! Persze mindig kudarcot vallottak, az emberek hamar felismerték majd' rendre kiderült, hogy mindig egy Orbán- fóbiás meg magyagyűlölő söpredék próbált káoszt teremteni! Mint pl. ez Tanítanék Mozgalomnak álcázott Butítanék című csürhe! A választások után nem nagy hanem ÓRIÁSI takarítás kell!
