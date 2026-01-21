Mi folyik itt? Magyar Péter és a magyar Jockey szemben a különadókkal – The Man XIII.

Az adás egyik fő témája Kapitány feltűnése: miért pont most lett hirtelen közéleti hangja egy nemzetközi nagyvállalati háttérből érkező szereplőnek, és mennyire hiteles ez a belépő.

A másik vonalon Magyar Péter kerül elő: a műsorvezetők szerint a választói döntés egyre gyakrabban csúszik át abba a logikába, hogy „tök mindegy ki, csak ne a régi” – és ezt veszélyesnek is tartják.

A részben szóba kerül a mentelmi jog kérdése, az „icipici szuverenitás” körüli üzengetés, és az is, hogyan működnek a politikai „hívószavak” – például a Tesla, amely a műsor szerint egyszerre menőnek szánt jelzés és kommunikációs kapkodás.