Mi folyik itt? Magyar Péter és a magyar Jockey szemben a különadókkal – The Man XIII.

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
Megérkezett a The Man 13. része, amelyben Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel ezúttal két figurát vesz célkeresztbe: Magyar Pétert és a frissen felbukkant Kapitány Istvánt, akit a műsorban nem finomkodva „magyar Jockey Ewingként” emlegetnek.
Az adás egyik fő témája Kapitány feltűnése: miért pont most lett hirtelen közéleti hangja egy nemzetközi nagyvállalati háttérből érkező szereplőnek, és mennyire hiteles ez a belépő.
A másik vonalon Magyar Péter kerül elő: a műsorvezetők szerint a választói döntés egyre gyakrabban csúszik át abba a logikába, hogy „tök mindegy ki, csak ne a régi” – és ezt veszélyesnek is tartják.
A részben szóba kerül a mentelmi jog kérdése, az „icipici szuverenitás” körüli üzengetés, és az is, hogyan működnek a politikai „hívószavak” – például a Tesla, amely a műsor szerint egyszerre menőnek szánt jelzés és kommunikációs kapkodás.
Nézze meg a The Man legújabb epizódját a Mandiner YouTube-csatornáján!