Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Mi folyik itt? Magyar Péter és a magyar Jockey szemben a különadókkal – The Man XIII.

2026. január 21. 18:00

Megérkezett a The Man 13. része, amelyben Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel ezúttal két figurát vesz célkeresztbe: Magyar Pétert és a frissen felbukkant Kapitány Istvánt, akit a műsorban nem finomkodva „magyar Jockey Ewingként” emlegetnek.

2026. január 21. 18:00
null

Az adás egyik fő témája Kapitány feltűnése: miért pont most lett hirtelen közéleti hangja egy nemzetközi nagyvállalati háttérből érkező szereplőnek, és mennyire hiteles ez a belépő.

A másik vonalon Magyar Péter kerül elő: a műsorvezetők szerint a választói döntés egyre gyakrabban csúszik át abba a logikába, hogy „tök mindegy ki, csak ne a régi” – és ezt veszélyesnek is tartják.

A részben szóba kerül a mentelmi jog kérdése, az „icipici szuverenitás” körüli üzengetés, és az is, hogyan működnek a politikai „hívószavak” – például a Tesla, amely a műsor szerint egyszerre menőnek szánt jelzés és kommunikációs kapkodás.

Nézze meg a The Man legújabb epizódját a Mandiner YouTube-csatornáján!

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. január 22. 16:51
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. január 22. 00:21
John Ross II. (J.R.) Ewing, Jr., a magyar változatban Jockey Ewing a Dallas című sorozat egyik legfontosabb főszereplője. Jock és Miss Ellie Ewing legidősebb fia. Ő a legfőbb szereplő a sorozatban, ő volt az egyetlen figura, aki az eredeti sorozat összes részében kivétel nélkül megjelent. Jelleme szerint egy egoista, élvhajhász, erkölcstelen olajvállalkozó, az üzleti élet árnyoldalának és gátlástalanságának megtestesítője. Valószínűleg a televíziózás történetének egyik legmanipulatívabb, legrosszindulatúbb személyisége. Emellett Jockey Ewingot tartják az egyik legnépszerűbb szereplőnek is a televíziózásban. Ez a majom meg kiáll és azt mondja, hogy ő a magyar Jockey Ewing.
Válasz erre
1
0
Bastyaelvtars
•••
2026. január 22. 00:21 Szerkesztve
Kapitány István leigazolasa a tiszahoz ugy hiányzott a Fidesznek mint szar zsebébe. Eddig az volt a duma hogy mp elmebeteg es mindenki komplett idióta aki a tiszahoz csatlakozik. Erre jött egy csávó aki nemzetközileg elismert top manager, akit még szijjarto birodalmi Külügyminiszter is kituntetett nemrég. Most meg meg kell magyarázni hogy mocskos sorosista geci a globális nagytoke képviselője. A leghülyébb orbánista fideszkárosultakon kívül mindenki elgondolkodik hogy akkor most hogy van ez...
Válasz erre
1
4
saidaldo
2026. január 21. 22:47
Kicsit unalmas ez a kényszeres hasonlítgatás - magyar Jockey Ewing? Rendben van, az olajgórék kemény és céltudatos fickók, használnak időnként nem különösen etikus módszereket is, DE: Jockey ízig-vérig amerikai volt, el nem árulta volna a hazáját, és bizonyosan nem borult volna össze egy ilyen nevetséges, kitartott, óbégató kis poloskával.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!