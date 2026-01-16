Meglepő bejelentés érkezett: fontos módosítások érik a nyugdíjak folyósítását

A Bankszövetség arról tájékoztatta a kormányt, hogy a hitelintézetek technikai és biztonsági okokból nem lennének képesek egyetlen napon belül zökkenőmentesen lebonyolítani a 13. és a 14. havi nyugdíjak kifizetését. A jelzésre reagálva a kormány a kifizetések ütemezésének módosítása mellett döntött.