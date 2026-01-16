Meglepő bejelentés érkezett: fontos módosítások érik a nyugdíjak folyósítását

Gulyás Gergely minden nyugdíjast érintő bejelentést tett! (VIDEÓ)
Gulyás Gergely közölte, a magyar embereknek 1,3 millió forintba kerülne Ukrajna finanszírozása.
Módosul a 13. és 14. havi nyugdíj folyósítása.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón bejelentette, a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a 13. és 14. havi nyugdíjat. Éppen ezért két egymást követő napon lesz kifizetés.
A Bankszövetség arról tájékoztatta a kormányt, hogy a hitelintézetek technikai és biztonsági okokból nem lennének képesek egyetlen napon belül zökkenőmentesen lebonyolítani a 13. és a 14. havi nyugdíjak kifizetését. A jelzésre reagálva a kormány a kifizetések ütemezésének módosítása mellett döntött.
Ennek megfelelően a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj idei részletének folyósítása két egymást követő napon történik majd meg
Gulyás Gergely hozzátette: a kormány figyelembe vette a pénzintézetek kapacitásait annak érdekében, hogy a kifizetések biztonságosan és fennakadások nélkül valósuljanak meg.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy egy Tisza-közeli szakértő cáfolata nem szolgálhat bizonyítékként az ügyben.
A miniszter egyúttal arra is emlékeztetett, hogy 2010 óta a nyugdíjak vásárlóértéke összességében 48 százalékkal növekedett. Kiemelte továbbá, hogy a következő kormányzati ciklusban a 14. havi nyugdíj teljes egészében a nyugdíjrendszer részévé válik.
