01. 16.
péntek
01. 16.
péntek
gulyás gergely nyugdíjak kormányinfó

Meglepő bejelentés érkezett: fontos módosítások érik a nyugdíjak folyósítását

2026. január 16. 14:42

Módosul a 13. és 14. havi nyugdíj folyósítása.

2026. január 16. 14:42
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón bejelentette, a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a 13. és 14. havi nyugdíjat. Éppen ezért két egymást követő napon lesz kifizetés.

A Bankszövetség arról tájékoztatta a kormányt, hogy a hitelintézetek technikai és biztonsági okokból nem lennének képesek egyetlen napon belül zökkenőmentesen lebonyolítani a 13. és a 14. havi nyugdíjak kifizetését. A jelzésre reagálva a kormány a kifizetések ütemezésének módosítása mellett döntött.

Ennek megfelelően a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj idei részletének folyósítása két egymást követő napon történik majd meg

Gulyás Gergely hozzátette: a kormány figyelembe vette a pénzintézetek kapacitásait annak érdekében, hogy a kifizetések biztonságosan és fennakadások nélkül valósuljanak meg.

A miniszter egyúttal arra is emlékeztetett, hogy 2010 óta a nyugdíjak vásárlóértéke összességében 48 százalékkal növekedett. Kiemelte továbbá, hogy a következő kormányzati ciklusban a 14. havi nyugdíj teljes egészében a nyugdíjrendszer részévé válik.

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI

