Gulyás Gergely újabb részletek közölt a sorsdöntő uniós csúcsról! – élőben a Kormányinfó (VIDEÓ)

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a Benes-dekrétumok is szóba kerültek a kormányülésen. A joggyakorlatot is elemezték.

Ezen a területen tettekre van szükség, a kormány az elmúlt 16 évben mindig kiállt a határon túli magyar közéssgek mellett.

A szlovák jogalkalmazásban a mai napig alkalmazzák a Benes-dekrétumokat – mondta.

Ez egy származási alapú megközelítés. A kormány jogi képviselettel járó segítséget fog nyújtani az érintetteknek. A magyar állam azok mellett áll, akik származásuk miatt szenvednek jogsérelmet – tette hozzá.

Minden gazda hozzá fog jutni a pénzéhez a Bászna Zrt. csődje kapcsán – mondta Gulyás Gergely. Az agrárkamara is részt vesz majd ebben az eljárásban. Az érintett cégnek jelentős vagyona van – tette hozzá.