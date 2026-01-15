Ft
01. 15.
csütörtök
gulyás gergely kormányinfó

Gulyás Gergely újabb részletek közölt a sorsdöntő uniós csúcsról! – élőben a Kormányinfó (VIDEÓ)

2026. január 15. 09:41

A kormány petíciót indít, hogy Brüsszel ne zálogosíthassa el a jövőnket Ukrajna kedvéért – hangzott el a Kormányinfón. A kormány álláspontja egyértelmű: nem kívánjuk finanszírozni Ukrajna háborúját - jelentette ki Gulyás Gergely.

2026. január 15. 09:41
null
Kovács András
Kovács András

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfó elején közölte, a kormányülésen döntötek egy nemzeti petíció indításáról, mivel az Európai Bizottság kész elzálogosítani a következő évtizedeket Ukrajna érdekében. Szólt arról is, hogy Ursula von der Leyen is támogatja, hogy 800 milliárd eurót kapjon Ukrajna a következő időszakban. Teljesen egyértelmű, hogy ez az összeg nem hitel, mert Ukrajna csak egy esetleges orosz jóvátétel esetén adná vissza ezt a pénzt. Az utóbbira semmi esély sincs – tette hozzá. Nem mi kívánjuk megfizetni az ukrán-orosz háború árát – mondta. Februárban rendkívüli uniós találkozó lesz – tette hozzá. 

GULYÁS Gergely
Gulyás Gergely Brüsszel veszélyes terveiről beszélt
Forrás:  MTI

A 2026-os parlamenti választás egyik legfőbb tétje, hogy ukránbarát kormánya lesz-e Magyarországnak –

közölte Gulyás. A brüsszeli háborúpárti lépéseit el kell utasítnai. Minden magyar család számára ez 1,3 millió forintos kiadást jelentene – mondta Gulyás Gergely. 

Gulyás: Két egymást követő napon történik majd a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetése

A bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a 13. és 14. havi nyugdíjat. Éppen ezért két egymást követő napon lesz kifizetés – jelentette be Gulyás Gergely.

2,5 millió forintos támogatást nyújt a kormány otthoni energiatárolók létesítéséhez – jelentette be a miniszter. 100 milliárd foirntos keretösszeggel indul a pályázat. Ezzel tovább csökkenhetnek a családok rezsiköltségei, 2026. február 2-ig lehet pályázni. 

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a Benes-dekrétumok is szóba kerültek a kormányülésen. A joggyakorlatot is elemezték. 

  • Ezen a területen tettekre van szükség, a kormány az elmúlt 16 évben mindig kiállt a határon túli magyar közéssgek mellett. 
  • A szlovák jogalkalmazásban a mai napig alkalmazzák a Benes-dekrétumokat – mondta. 

Ez egy származási alapú megközelítés. A kormány jogi képviselettel járó segítséget fog nyújtani az érintetteknek. A magyar állam azok mellett áll, akik származásuk miatt szenvednek jogsérelmet – tette hozzá. 

Minden gazda hozzá fog jutni a pénzéhez a Bászna Zrt. csődje kapcsán – mondta Gulyás Gergely. Az agrárkamara is részt vesz majd ebben az eljárásban. Az érintett cégnek jelentős vagyona van – tette hozzá. 

Vitályos Eszter kormányszóvivő arról beszélt, hogy egy új 28 milliárdos pályázati keret segíti az egyetemi hallgatói életet. A pályázat célja a hallgatói lemorzsolódás csökkentése.

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, 

a kamionokat a gyorsforgalmi utakon kell tartani, és ennek érdekében tárgyal a kormány az érintetekkel. 

Erről sehol nem kérdezik meg az embereket

Nincs adat arra, hogy Juhász Péter Pál bűncselekményt követett el 2013-ban, bár bejelentés volt, de a rendőrség nem állapított meg bűncselekmény gyanúját, éppen ezért az akkori Emmi nem tudott lépni a vizsgálat után – mondta Gulyás Gergely egy kérdésre. 

Gulyás Gergely kérdésre közölte, Európa úgy kívánja a következő évtizedét megterhelni, hogy arról az embereket sehol nem kérdezik meg. Ez egy teljesen antidemokratikus hozzállás – tette hozzá.

 Magyarország éppen ezért utat mutat demokráciából, mivel csak itthon kérdezik meg az embereket a brüsszeli tervekről –

 mondta a miniszter. 

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, ha Szlovákia Európa, akkor a kollektív bűnösség elve nem érvényesülhet. Önmagában a jószomszédi viszony nem jelent semmit, ha ez nem társul a szomszédos országokban élő magyarok megbecsülésével. 

„Rabszolgának nézték, végigmustrálták őket” – 14 évesen hurcolták el a magyar fiút, most börtönnel fenyegetik, aki erről beszélni mer

Döbbenetes lépésre szánta el magát a szlovák parlament: büntetnék a kritikát, miközben a Beneš-dekrétumok sebei ma is véreznek. Íme egy megrázó családi vallomás a pokolról: a nagyapát fűtetlen marhavagonban vitték kényszermunkára, a házukat elvették, és a hatalom most azt üzeni: nemhogy jóvátétel nincs, de még az igazságot kimondani is tilos.

A kormány nem tudja hány magyar van Iránban – mondta egy másik kérdésre Gulyás. 

Jelenleg egy V 3,5 működik, mert a lengyel elnök is az együttműködés mellett van –

 közölte a Miniszterelnökség vezetője. 

Gulyás: Rájuk számíthatunk

Támogatásra a V4-ektől számíthatunk a közelgő uniós csúcson – mondta a Mandiner kérdésére Gulyás Gergely. Ukrajna támogatása esetén már az olaszok is pedzegetik, hogy kell lennie határnak. Ehhez a pénzhez hitel kell vagy tagállami befizetések – mondta a miniszter. Ha a költségvetés így jön létre az EU-ban, a pénz 80 százaléka megy Ukrajnába. De ehhez tagállami jóváhagyásra egyértelműen szükség van – tette hozzá. 

Az Otthon Start Program kapcsán Gulyás Gergely a Mandiner kérdésére közölte, 30 ezer igénylés jött, 18 ezerben már folyósítás történt, 80 százalék 40 év alatti, átlagos igénylés 34 millió forint, átlagos futamidő 21,5 év. 

Mindig örülök, hogyha Tarr Zoltán megszólal, mert minden állítását megerősítette Bóka János miniszternek. 

Vannak Brüsszelből támogatott ukránbarát politikai erők: a Tisza és a DK, míg a Fidesz a magyar nemzeti érdekét képviseli – mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely. 

48 százalékkal emelkedett 2010 óta a nyugdíjak vásárlóértéke – mondta egy másik kérdésre a miniszter. Egy Soros György közeli szervezet magyar nyugdíjasokról szóló elemzése hemzseg a hazugságoktól, de ez nem meglepő – tette hozzá. 

2032-re készülhet Paks2 beruházás – 

mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely. 

A Tisza és a DK mindig örömmel szavaz bizalmat Ursula von der Leyennek, ezért kicsi az esélye, hogy a bizottság megbukik a bizalmatlansági indítvány révén – mondta egy másik kérdésre Gulyás. 

Cikkünk folyamatosan frissül. 

 

Nyitókép: Bruzák Noémi/MTI

 

