Megkapta a választ Rácz András az MCC főigazgatójától: inkább a saját háza táján sepregessen (VIDEÓ)

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója Facebook-videójában reagált Rácz András azon kritikájára, miszerint Frank Füredi, az MCC brüsszeli központjának vezetője baloldali, sőt kommunista múltja miatt nem alkalmas erre a pozícióra. Szalai szerint ez a vád nem új keletű, hanem egy régi toposz, amit már több baloldali lap is elővett.

Szalai kiemeli: Füredi soha nem titkolta múltját. Sok értelmiséghez hasonlóan jelentős ideológiai fejlődésen ment keresztül. Gyerekkorában, az 1956-os forradalom idején hagyta el Magyarországot szüleivel, akik üldöztetés miatt távoztak, majd Angliában és Kanadában telepedtek le. Mindig elutasította a kádári rendszert és amit Kádárék a magyar szuverenitás és szabadság ellen elkövettek. A Szovjetuniónak soha nem volt híve.