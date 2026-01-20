Megkapta a választ Rácz András az MCC főigazgatójától: inkább a saját háza táján sepregessen (VIDEÓ)

A „szakértő”, aki mindig téved: Rácz András és a vágyvezérelt elemzések krónikája
Burkolt vádak, kémügyek és következetes ukránbarátság: Rácz András, a „szakértő”, aki következetesen hazánkkal ellenében foglal állást.
Az elemző újra az MCC-t támadta, de ismét nem sikerült az offenzíva.
Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója Facebook-videójában reagált Rácz András azon kritikájára, miszerint Frank Füredi, az MCC brüsszeli központjának vezetője baloldali, sőt kommunista múltja miatt nem alkalmas erre a pozícióra. Szalai szerint ez a vád nem új keletű, hanem egy régi toposz, amit már több baloldali lap is elővett.
Szalai kiemeli: Füredi soha nem titkolta múltját. Sok értelmiséghez hasonlóan jelentős ideológiai fejlődésen ment keresztül. Gyerekkorában, az 1956-os forradalom idején hagyta el Magyarországot szüleivel, akik üldöztetés miatt távoztak, majd Angliában és Kanadában telepedtek le. Mindig elutasította a kádári rendszert és amit Kádárék a magyar szuverenitás és szabadság ellen elkövettek. A Szovjetuniónak soha nem volt híve.
Szalai szerint Rácz Andrásnak nem kell elmagyarázni, hogy a szellemi emberek, gondolkodók pályafutása során gyakran változnak a nézeteik. Ez teljesen természetes folyamat. Példaként említi: Arthur Koestlert, Hans Werner Richtert vagy Alfred Anderscht, akik a '20–'30-as években kommunista mozgalomban vettek részt, majd később műveikben figyelmeztették a '68-as generációt a szovjet hibákra, a kommunizmus kudarcára és a baloldali elvek gyakorlati kudarcára.
Jobboldali példaként idézi Ernst Jüngert:
Egy tévedés akkor válik hibává, ha kitartunk mellette.”
Szalai véleménye szerint egy filozófus vagy szociológus eszmerendszerének változása nem botrány, hanem természetes, és ezzel posztokat lehet tölteni, régi dokumentumokat előrángatni – de ez nem lényeges.
Inkább azt veti fel: Rácz Andrásnak inkább azzal kellene foglalkoznia, hogy hol van ma a régi, szuverenista baloldal hagyatéka? Hol van Kassák Lajos, Déri Tibor, a bécsi magyar újság szerzőinek emléke, akik számára fontos volt Magyarország szuverenitása „vagy a harmadik út”? Ezek a nevek évtizedek óta nem hangzanak el magyar baloldali gondolkodóktól.
Szalai zárásként azt tanácsolja Rácznak: inkább a saját háza előtt seperjen.
