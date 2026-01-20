Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
rácz andrás szalai zoltán frank füredi mcc

Megkapta a választ Rácz András az MCC főigazgatójától: inkább a saját háza táján sepregessen (VIDEÓ)

2026. január 20. 22:31

Az elemző újra az MCC-t támadta, de ismét nem sikerült az offenzíva.

2026. január 20. 22:31
null

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója Facebook-videójában reagált Rácz András azon kritikájára, miszerint Frank Füredi, az MCC brüsszeli központjának vezetője baloldali, sőt kommunista múltja miatt nem alkalmas erre a pozícióra. Szalai szerint ez a vád nem új keletű, hanem egy régi toposz, amit már több baloldali lap is elővett.

Szalai kiemeli: Füredi soha nem titkolta múltját. Sok értelmiséghez hasonlóan jelentős ideológiai fejlődésen ment keresztül. Gyerekkorában, az 1956-os forradalom idején hagyta el Magyarországot szüleivel, akik üldöztetés miatt távoztak, majd Angliában és Kanadában telepedtek le. Mindig elutasította a kádári rendszert és amit Kádárék a magyar szuverenitás és szabadság ellen elkövettek. A Szovjetuniónak soha nem volt híve.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Szalai szerint Rácz Andrásnak nem kell elmagyarázni, hogy a szellemi emberek, gondolkodók pályafutása során gyakran változnak a nézeteik. Ez teljesen természetes folyamat. Példaként említi: Arthur Koestlert, Hans Werner Richtert vagy Alfred Anderscht, akik a '20–'30-as években kommunista mozgalomban vettek részt, majd később műveikben figyelmeztették a '68-as generációt a szovjet hibákra, a kommunizmus kudarcára és a baloldali elvek gyakorlati kudarcára.

Jobboldali példaként idézi Ernst Jüngert:

Egy tévedés akkor válik hibává, ha kitartunk mellette.”


Szalai véleménye szerint egy filozófus vagy szociológus eszmerendszerének változása nem botrány, hanem természetes, és ezzel posztokat lehet tölteni, régi dokumentumokat előrángatni – de ez nem lényeges.

Inkább azt veti fel: Rácz Andrásnak inkább azzal kellene foglalkoznia, hogy hol van ma a régi, szuverenista baloldal hagyatéka? Hol van Kassák Lajos, Déri Tibor, a bécsi magyar újság szerzőinek emléke, akik számára fontos volt Magyarország szuverenitása „vagy a harmadik út”? Ezek a nevek évtizedek óta nem hangzanak el magyar baloldali gondolkodóktól.

Szalai zárásként azt tanácsolja Rácznak: inkább a saját háza előtt seperjen.

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel 

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
•••
2026. január 21. 07:40 Szerkesztve
Kérdése inkább az volt Rácbandinak, hogy nem érti alapból miért nem kommunista mindenki. Neki ez minden nap előugró kérdés, és soha nem fogja megérteni. Van pár ilyen még Magyaroszágon, és az a baj ezek egymást közt sem értik. A kommunista agy egyik legnagyobb betegsége, hogy a kommunisták között is vannak kommunistábbak és a kevésbe kommunistákat elfelejtik. Nem kell ezen rágódni ez gyógyíthatatlan, párbeszédre értelmes vitára alkalmatlan személyek.
Válasz erre
2
0
Syr Wullam
2026. január 21. 06:59
"Sok értelmiséghez hasonlóan jelentős ideológiai fejlődésen ment keresztül." Köszike, akkor most már értem, hogy miért szakérthetett itt többször is az egykori III/III-as ügynök, Szomráky Béla (mandiner.hu/cimke/szomraky_bela). Ferenc pápa halálakor különösen ízléses volt őt kérdezni. 😌
Válasz erre
2
1
kobi40
2026. január 21. 05:27
Példaként említhetjük a “NEM! NEM, SOHA!” József Attilától a “ Döntsd a tőkét, ne siránkozz!”-on át a megvilágosodásig : “ Aztán dünnyögj egy új mesét, FASISZTA KOMMUNIZMUSÉT ” Hát, így…
Válasz erre
0
0
dryanflowd-
•••
2026. január 21. 05:10 Szerkesztve
...jelentős ideológiai fejlődésen ment keresztül") – MCC pláne (az lett, ami lett): "janicsárképző fideszes kisgömböc" – jogerősen. (ez felelőtlenség)
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!