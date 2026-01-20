Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Megfejtették a lényeget: ezért kellett Orbánnak változtatnia a győztes csapaton

2026. január 20. 17:05

Az is kiderült, javíthatja-e mindez a Fidesz győzelmi esélyeit.

2026. január 20. 17:05
null

A Fidesz kongresszusán kiderült, hogy a párt 106 választókerületben 41 helyen váltott jelöltet. Arra a kérdésre, hogy miért kell egy győztes csapaton ennyit változtatni, a Mestertervben jártunk utána.

Mráz: A fiatalitás állandó feladat

A fenti kérdésre reagálva Mráz Ágoston Sámuel rámutatott: a társadalom is változik. Félmillió ember meghal két választás között, és nagyjából 330-350 ezer ember lép be a választók körébe. Ez egy több mint 800 ezres változást jelent, amivel együtt jár, hogy a fiatalitás állandó feladat minden párt számára. Mint a szakértő fogalmazott: 

Szándékolt üzenete volt a Fidesznek, hogy ez egy megújuló párt, „közben vannak régi motorosok is ebben a pártban. Ha jól emlékszem, 8 választókerületben 1998 óta ugyanazok a jelöltek, és mindig győztek is.” Tehát

a fiatalitás az egyik üzenet, a másik pedig a tapasztalat és a megbízhatóság. „Ennek a helyes egyensúlya az, ami egy néppártot kitesz”

– fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője.

Mint hozzátette: „ha nem lenne fiatalitás, akkor igaz lenne Magyar Péternek a vádja, hogy ez MSZMP. Mert a kommunistákat az jellemezte, hogy képtelenek voltak fiatalítani és egy előregedett, aggvén elit iránytotta az MSZMP-t vagy az SZKP-t a legvégén. Hetven, nyolcvan éves elvtársak. Dehát kivételesen nem volt igaza Magyar Péternek ebben sem. Ez egy egyértelműen megfiatalodott párt.

Negyven százaléka a jelölteknek fiatal. Így kell csinálni”

– foglalta össze.

G. Fodor: Ez nem sikerül mindenkinek, és akkor nagyon finoman fogalmaztam

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója hozzátette: 

a Fidesz ereje, győzni tudásának egyik titka, hogy mindig képes volt megújulni.”

„Az ellenfél most is azt állította, hogy ezek régiek, régóta kormányoznak, ezek ugyanazok, meg már megfáradtak, meg öregek. És akkor jön ki a játékos a játékos-kijáróból, megkapja a labdát, elkezd focizni. Megrázza magát, és lehet látni, hogy meg tud újulni. És szerintem

ez egy nagyon komoly politikai képesség, hogy egy ilyen tényleg szinte faltól falig érő politikai mozgalmat, egy pártot, a hozzátartozó emberekkel, intézményekkel meg tudsz újítani akkor, amikor erre szükség van, hát ez nem sikerül mindenkinek. És akkor nagyon finoman fogalmaztam” 

– fejtette ki G. Fodor Gábor.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

jump-ing
2026. január 21. 16:04
Nem, értem miért kap fizetést a kamu doktor Orbánc II. ha kimaradt a saját munkaköréből?
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. január 20. 20:14
Megfejtés: az idő? Ami telik? Elemzőkéim...
Válasz erre
0
0
recipp
2026. január 20. 19:33
Orbán az EU szétesik ? Messze túlszárnyalta a várakozásokat a fontos mutató.Januárban a ZEW gazdaságkutató intézet németországi és euróövezeti gazdasági hangulatindexe is javult az előző havihoz képest. „a ZEW index erőteljesen emelkedik, 2026 fordulópontot jelenthet. privatbankar.hu/cikkek/makro/leesett-az-elemzok-alla-ettol-a-nemet-adattol--itt-a-fordulopont.html?utm_source=rss&utm_medium=referral Szar emberek lettetek a pénzek, birtokok, vagyonok hajkurászása közben, az államhatalmat saját aljas céljaitokra is felhasználjátok, alkalmatlanok vagytok egy ország felelős vezetésére. Ennyi Orbán tehetsége :más tollával dicsekedni -más farkával -a magyar adófizetők- simogatni a csalánt és nincs az a mennyiségű saját sz.ra amit ne tudna más-másokra kenni szétcseszett egy országot ,páriává tette magát az EU /a politikában .nemzetközi politikai súlyát - szavainak erejét - a Pápa nemi szervéhez lehet hasonlítani: "Van, de minek?"Tényleg a magyaroknál vezetik a leghülyébbek a buszt?🤣
Válasz erre
0
1
tompika-2
2026. január 20. 19:21
Arról lesz hír, hogy a zsidók lerombolják az ENSz épületeit? : infostart.hu/kulfold/2026/01/20/izrael-lerombolja-az-ensz-epuletegyutteset-jeruzsalemben
Válasz erre
0
1
