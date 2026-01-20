Megfejtették a lényeget: ezért kellett Orbánnak változtatnia a győztes csapaton

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
Az is kiderült, javíthatja-e mindez a Fidesz győzelmi esélyeit.
A Fidesz kongresszusán kiderült, hogy a párt 106 választókerületben 41 helyen váltott jelöltet. Arra a kérdésre, hogy miért kell egy győztes csapaton ennyit változtatni, a Mestertervben jártunk utána.
A fenti kérdésre reagálva Mráz Ágoston Sámuel rámutatott: a társadalom is változik. Félmillió ember meghal két választás között, és nagyjából 330-350 ezer ember lép be a választók körébe. Ez egy több mint 800 ezres változást jelent, amivel együtt jár, hogy a fiatalitás állandó feladat minden párt számára. Mint a szakértő fogalmazott:
Szándékolt üzenete volt a Fidesznek, hogy ez egy megújuló párt, „közben vannak régi motorosok is ebben a pártban. Ha jól emlékszem, 8 választókerületben 1998 óta ugyanazok a jelöltek, és mindig győztek is.” Tehát
a fiatalitás az egyik üzenet, a másik pedig a tapasztalat és a megbízhatóság. „Ennek a helyes egyensúlya az, ami egy néppártot kitesz”
– fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Mint hozzátette: „ha nem lenne fiatalitás, akkor igaz lenne Magyar Péternek a vádja, hogy ez MSZMP. Mert a kommunistákat az jellemezte, hogy képtelenek voltak fiatalítani és egy előregedett, aggvén elit iránytotta az MSZMP-t vagy az SZKP-t a legvégén. Hetven, nyolcvan éves elvtársak. Dehát kivételesen nem volt igaza Magyar Péternek ebben sem. Ez egy egyértelműen megfiatalodott párt.
Negyven százaléka a jelölteknek fiatal. Így kell csinálni”
– foglalta össze.
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója hozzátette:
a Fidesz ereje, győzni tudásának egyik titka, hogy mindig képes volt megújulni.”
„Az ellenfél most is azt állította, hogy ezek régiek, régóta kormányoznak, ezek ugyanazok, meg már megfáradtak, meg öregek. És akkor jön ki a játékos a játékos-kijáróból, megkapja a labdát, elkezd focizni. Megrázza magát, és lehet látni, hogy meg tud újulni. És szerintem
ez egy nagyon komoly politikai képesség, hogy egy ilyen tényleg szinte faltól falig érő politikai mozgalmat, egy pártot, a hozzátartozó emberekkel, intézményekkel meg tudsz újítani akkor, amikor erre szükség van, hát ez nem sikerül mindenkinek. És akkor nagyon finoman fogalmaztam”
– fejtette ki G. Fodor Gábor.
