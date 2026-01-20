Megfejtették a lényeget: ezért kellett Orbánnak változtatnia a győztes csapaton

A Fidesz kongresszusán kiderült, hogy a párt 106 választókerületben 41 helyen váltott jelöltet. Arra a kérdésre, hogy miért kell egy győztes csapaton ennyit változtatni, a Mestertervben jártunk utána.

Mráz: A fiatalitás állandó feladat

A fenti kérdésre reagálva Mráz Ágoston Sámuel rámutatott: a társadalom is változik. Félmillió ember meghal két választás között, és nagyjából 330-350 ezer ember lép be a választók körébe. Ez egy több mint 800 ezres változást jelent, amivel együtt jár, hogy a fiatalitás állandó feladat minden párt számára. Mint a szakértő fogalmazott: