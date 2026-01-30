Megérkezett a MULTISZA – elemzők szerint már maga Magyar Péter is kezdhet aggódni

Trükközés Strasbourgban

Apropó, hóhelyzet: a szokatlan hideg jó apropó volt a politikai népszerűség-hajhászásra. Magyar Péter ellapátolt némi havat egy budai buszmegállóból, majd napokig személyesen vitt tűzifát néhány vidéki településre – szorgos operatőrei által kísérve. Ezzel párhuzamosan a kormány arról döntött, hogy az extrém időjárás okozta extrarezsit az állam januárban átvállalja, illetve a nagy hidegre való tekintettel bővítette a tűzifa­programot. Így Magyar Péter akciózása legfeljebb politikai termék tudott lenni.

A Tisza elnöke egyébként tavaly nyár óta nem járt a munkahelyén, az Európai Parlamentben egészen mostanáig. A napokban kiutazott Strasbourgba, az EP ülésére, ahol alapvetően két olyan téma is napirenden volt, amely érinti Magyarországot.

Egyrészt ismét tüntettek az európai gazdák a Mercosur-egyezmény ellen. A megállapodás az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac közötti szabadkereskedelmi kapcsolatoknak szab új kereteket, ám a magyar kormány és mások is jó ideje tiltakoznak ellene, mondván, hátrányosan érintené az európai mezőgazdaságot – akárcsak az olcsó ukrán gabona beengedése az Európai Unió piacára. A Tisza jókora késéssel igyekezett rácsatlakozni az ellenállásra, Magyar Péter és Tarr Zoltán alelnök egy magyar zászlóval fotózkodott a tüntetők körében, a Fidesz, illetve a Patrióták Európáért képviselőcsoport részéről pedig Dömötör Csaba a színpadon mondott beszédet. Magyar azt állította, nem látott fideszest az eseményen.

Az Európai Parlament végül elfogadta, hogy egy bírósági felülvizsgálat erejéig ne élesedjen a vitatott egyezmény, s ezt a döntést a Tisza is támogatta, ám pártcsaládja, az Európai Néppárt (EPP) az ülést követően közölte, továbbra is kiáll az egyezmény mellett. A következő szavazáson már nem voltak jelen a tiszások, így nem kellett állást foglalniuk a dokumentumot jegyző Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról. A Manfred Weber vezette párt a távolmaradás miatt megbüntette a Tisza képviselőit: fél évig nem szólalhatnak fel a plenáris üléseken, és nem lehetnek új dossziék jelentéstevői. Máshonnan nézve: Magyarnak újabb fél évig nem kell felszólalnia Brüsszelben.