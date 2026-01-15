Meg vannak számlálva Magyar Péter napjai: Brüsszel után Nagy Ervintől is mattot kapott

Brüsszelben ásták meg Magyar Péterék sírját: senki sem gondolta volna, hogy a Politico leplezi le Weberék tervét
Ennek a beismerése után nem fognak sokan szavazni a Tisza Pártra.
Azonnal Varga Juditról írtak a kommentelők.
Nagy Ervin a Facebook-oldalán leírta, hogy bántották a feleségét. A színész érzéseivel természetesen minden jóindulatú ember egyet tud érteni. „A feleségemet egy kedves, 100 kilós békeharcos üvöltve gyalázta és fenyegette a Ferenciek terén! Az orbáni uszítógépezet ide juttatta ezt az országot! Idáig tekerte fel a gyűlölet lángját! Innen is üzenem, hogy nem félünk!” – fogalmazott a színész.
Magyarul Nagy Ervin egy nő bántalmazását is a politika szintjére süllyesztette.
Ezt a Mandiner több kommentelője is azonnal észrevette. „»Aki bánt vagy gyaláz egy védtelen nőt, az a komplett közösség megvetését vívja ki!« Na, Magyar Péter innen is megkapta” – fogalmazott egyikük.
Nagy igazság van abban, amit a színész ír. Valóban megvetést vált ki az emberekből az, ha egy férfi bántalmaz egy nőt. Ugyanakkor az nem érdekli őt, hogy Magyar Péter mit tett a volt feleségével. Pedig Varga Judit tételesen felsorolta azokat. Többek között arról beszélt, hogy a volt férje késsel fenyegetőzött. Sőt, arra is volt példa, hogy bezárta Varga Juditot egy szobába.
Ez pedig feltűnik az embereknek.
Érdekes különben, hogy a Tisza Pártot épp a napokban buktatta le a Politico. Kiderült ugyanis, hogy „arra kell a Tisza, hogy biztosítsák a befolyást a magyar politikában. Bábkormányt akarnak egy, a saját útját járó kormány helyett” – hívta fel rá a figyelmet Dömötör Csaba.
Ezt is ajánljuk a témában
Ennek a beismerése után nem fognak sokan szavazni a Tisza Pártra.
Nyitókép: Magyar Péter Facebok-oldala