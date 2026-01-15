Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt tisza párt magyar péter nagy ervin brüsszel liberális ellenzék dömötör csaba Varga Judit baloldal

Meg vannak számlálva Magyar Péter napjai: Brüsszel után Nagy Ervintől is mattot kapott

2026. január 15. 22:24

Azonnal Varga Juditról írtak a kommentelők.

2026. január 15. 22:24
null

Nagy Ervin a Facebook-oldalán leírta, hogy bántották a feleségét. A színész érzéseivel természetesen minden jóindulatú ember egyet tud érteni. „A feleségemet egy kedves, 100 kilós békeharcos üvöltve gyalázta és fenyegette a Ferenciek terén! Az orbáni uszítógépezet ide juttatta ezt az országot! Idáig tekerte fel a gyűlölet lángját! Innen is üzenem, hogy nem félünk!” – fogalmazott a színész.

Magyarul Nagy Ervin egy nő bántalmazását is a politika szintjére süllyesztette.

Ezt a Mandiner több kommentelője is azonnal észrevette. „»Aki bánt vagy gyaláz egy védtelen nőt, az a komplett közösség megvetését vívja ki!« Na, Magyar Péter innen is megkapta” – fogalmazott egyikük.

Nagy igazság van abban, amit a színész ír. Valóban megvetést vált ki az emberekből az, ha egy férfi bántalmaz egy nőt. Ugyanakkor az nem érdekli őt, hogy Magyar Péter mit tett a volt feleségével. Pedig Varga Judit tételesen felsorolta azokat. Többek között arról beszélt, hogy a volt férje késsel fenyegetőzött. Sőt, arra is volt példa, hogy bezárta Varga Juditot egy szobába.

Ez pedig feltűnik az embereknek.

Érdekes különben, hogy a Tisza Pártot épp a napokban buktatta le a Politico. Kiderült ugyanis, hogy „arra kell a Tisza, hogy biztosítsák a befolyást a magyar politikában. Bábkormányt akarnak egy, a saját útját járó kormány helyett” – hívta fel rá a figyelmet Dömötör Csaba.

