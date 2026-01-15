Meg vannak számlálva Magyar Péter napjai: Brüsszel után Nagy Ervintől is mattot kapott

Nagy Ervin a Facebook-oldalán leírta, hogy bántották a feleségét. A színész érzéseivel természetesen minden jóindulatú ember egyet tud érteni. „A feleségemet egy kedves, 100 kilós békeharcos üvöltve gyalázta és fenyegette a Ferenciek terén! Az orbáni uszítógépezet ide juttatta ezt az országot! Idáig tekerte fel a gyűlölet lángját! Innen is üzenem, hogy nem félünk!” – fogalmazott a színész.

Magyarul Nagy Ervin egy nő bántalmazását is a politika szintjére süllyesztette.

Ezt a Mandiner több kommentelője is azonnal észrevette. „»Aki bánt vagy gyaláz egy védtelen nőt, az a komplett közösség megvetését vívja ki!« Na, Magyar Péter innen is megkapta” – fogalmazott egyikük.