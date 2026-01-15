Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt brüsszel liberális Magyarország politico Magyar Péter ellenzék dömötör csaba baloldal

Brüsszelben ásták meg Magyar Péterék sírját: senki sem gondolta volna, hogy a Politico leplezi le Weberék tervét

2026. január 15. 20:36

Ennek a beismerése után nem fognak sokan szavazni a Tisza Pártra.

2026. január 15. 20:36
null

Dömötör Csaba egy döbbenetes hírre hívta fel a figyelmet csütörtökön a Facebook-oldalán.

„Ez az önleleplező megfogalmazás a Politico magyar választásról szóló cikkében jelent meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

Azt is írják, hogy erőforrásokat adtak a Tiszának ahhoz, hogy kiépítsék a választási platformjukat.

Világos beszéd. Arra kell a Tisza, hogy biztosítsák a befolyást a magyar politikában. Bábkormányt akarnak egy, a saját útját járó kormány helyett. Április 12-én tudunk nekik hangos nemet mondani” – fogalmazott Dömötör Csaba.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. január 15. 22:08
Ezt eddig is tudtuk. Hazaárulók!
Válasz erre
0
0
lemez
2026. január 15. 21:06
Poloska mondta 5 milliárdba kerúl hogy megnyerje a választást.
Válasz erre
6
0
sozlib_abschaum
2026. január 15. 20:47
Ez a hozzászólásom csakis az agyhalott tiszaszektásoknak szól, az ö szellemi képességükhöz igazítva rövid A toni megvette a Politicot!
Válasz erre
17
0
londonbaby
2026. január 15. 20:44
brüsszelbeeeeeen...is ???? . hát itt már rég meg van ásva, csak a belevalónak van még pár hete hozzá !!!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!