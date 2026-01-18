Ft
01. 18.
vasárnap
tisza párt magyar péter európai unió vereség választás

Beszédes domainek bizonyíthatják: Magyar Péter előre készül a bukásra

2026. január 18. 12:55

Több száz weblap címet foglaltak le a Tisztelet és Szabadság Párt nevében. Ezek alapján Magyar Péter nemcsak a választásra, hanem annak elvesztésére is készül.

2026. január 18. 12:55
null
Rimóczi Norbert

Úgy tűnik, hogy Magyar Péter igencsak belejött a domain-regisztrációba, a Tiszához köthető legújabb weblapfoglalási-hullám szerint pedig már a választási vereségre készülhetnek Magyar Péterék.

Magyar Péter már nem olyan biztos a győzelmében? - Forrás: MTI/Hegedüs Róbert
Magyar Péter már nem olyan biztos a győzelmében? - Forrás: MTI/Hegedüs Róbert

Domainregisztrációk árulkodnak a Tisza Párt stratégiájáról

Egy olvasónk jelzése nyomán érdekes részletekre derült fény a Tisza Párt háttérmunkájáról: a domain.hu nyilvántartása szerint 2026 január közepén, csütörtökön tömeges domainregisztrációk történtek a párt nevére. Ezt bizonyítja, hogy a honlapok felhasználójaként és kapcsolattartójaként is a Tisza Párt szerepel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét

Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét
Tovább a cikkhezchevron
Forrás: Mandiner képernyőfotó - domain.hu

A regisztrációs hullámban lefoglalták a párt valamennyi képviselőjelöltjének nevét önálló domainként, ami még érthető is lenne, bár egyelőre tartalmat nem találni ezeken, ráadásul furcsa, hogy többek honlapját ékezetekkel regisztrálták. Például ékezetes domain a tégláróltéglára.hu, amit szintén januárban, e hét hétfőn regisztráltak. Ez azért furcsa, mert tavaly áprilisban már bejegyeztették a teglarolteglara.hu domaint is. Ezt az adatok szerint ugyanúgy a Tisztelet és Szabadság Párt nevében foglalták le. Hogy miért volt szükség most egy ékezetes verzióra is, rejtély.

Az ugyanakkor még sokkal furcsább, hogy ezek mellett számos politikai szlogen is a Tisztelet és Szabadság Párt kötelékébe került. A miértszavazzak.hu, a keljunkfel.hu vagy a szavazásrólérthetően.hu is a párt nevében lett lefoglalva. Akárcsak az országappja.hu és megdöbbentő módon, az országapja.hu nevek is. Utóbbi teljes homály, mire kellhet az ellenzéki erőnek. 

Viszont több domain olyan üzenetet hordoz, amely inkább egy jövőbeli vereség kommunikációs előkészítésére, semmint egy magabiztos győzelmi narratívára utal.

Forrás: Mandiner képernyőfotó - domain.hu

A mostvagysoha2030.hu vagy a kireszavazzak2030.hu típusú domainek alapján Magyar Péter és pártja már most készül egy esetleges választási kudarc magyarázatára, és a 2030-as „nagy visszavágóra”.

Hogy mi a terve a pártnak ezekkel a domain-nevekkel, egyelőre nem tudni, hiszen a már tavaly lefoglalt neveken sem indítottak honlapokat, tartalmat ezeken nem találni. Mindenesetre az már beszédes, hogy a 2030-as nevekből is elkezdtek szemezgetni.

* * *

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

dzsini75
2026. január 18. 14:51
Tök mindegy mit regisztrálnak és jegyeznek be….. Nincs hatással senkire és semmire……. A választást nem ezen weblapok olvasgatása fogja eldönteni….. 🫡☝🏼
hlaci83
2026. január 18. 14:28
Az ország appja valami családtag-lehallgató szoftver lesz?
hlaci83
•••
2026. január 18. 14:21 Szerkesztve
Ekkora hülye faszt…. Ha magánszemélyként regisztrál, nem látszik, ki a tulajdonos. Ehhez IS hülye!
optimista-2
2026. január 18. 14:09
Tud erről a keresztapa, Wéreb ? És a keresztanya Ursula ?
