Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
„Ha nem sikerül a Magyar Péter projekt, akkor legalább az Orbán-ellenességre” akarják fölhasználni ezt a választást – hangzott el a Mestertervben.
Sokadik forgatókönyv készül a Tisza háza táján, ráadásul épp a választásokkal kapcsolatban.
Nem áll jól a kormányváltást akarók szénája. A választás napja felé haladva a Tisza kommunikációja kifújt, a pártnak nincsenek saját témái. Magyar Péter továbbra is a saját törzsbázisához beszél, míg Orbán Viktor új stratégiájában már a középen állókat is igyekszik megszólítani. Az idő viszont egyre fogy és a Tisza mondataiban egyre többször jelenik meg a választási csalás előrevetítése. Dehogy miért váltott üzenetet Magyar Péter, annak a Mestertervben jártunk utána.
G. Fodor Gábor szerint Magyar Péter már nem is április 12-re, hanem inkább április 13-ra készül. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy látja: a Tisza már inkább számol a választási verséggel, mintsem győzelemmel és igyekszik előre menekülni. G. Fodor szerint Magyar Péter nem fog beletörődni a vereségbe:
Nem is április 12-re, hanem április 13-ra, vagy 12. estére készül, amikor az embereket ki akarja vinni a térre, az utcára. Kasza, kapa stb. Ez nagyon veszélyes forgatókönyv, és nem ártana azt is az asztalra vetni, hogy milyen következménnyel járna a lángoknak a politikája.
