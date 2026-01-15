Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Nem áll jól a kormányváltást akarók szénája. A választás napja felé haladva a Tisza kommunikációja kifújt, a pártnak nincsenek saját témái. Magyar Péter továbbra is a saját törzsbázisához beszél, míg Orbán Viktor új stratégiájában már a középen állókat is igyekszik megszólítani. Az idő viszont egyre fogy és a Tisza mondataiban egyre többször jelenik meg a választási csalás előrevetítése. Dehogy miért váltott üzenetet Magyar Péter, annak a Mestertervben jártunk utána.

G. Fodor Gábor szerint Magyar Péter már nem is április 12-re, hanem inkább április 13-ra készül. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy látja: a Tisza már inkább számol a választási verséggel, mintsem győzelemmel és igyekszik előre menekülni. G. Fodor szerint Magyar Péter nem fog beletörődni a vereségbe: