Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Mesterterv Magyar Péter Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel választás

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

2026. január 15. 07:41

Sokadik forgatókönyv készül a Tisza háza táján, ráadásul épp a választásokkal kapcsolatban.

2026. január 15. 07:41
null
Mandiner
Mandiner

Nem áll jól a kormányváltást akarók szénája. A választás napja felé haladva a Tisza kommunikációja kifújt, a pártnak nincsenek saját témái. Magyar Péter továbbra is a saját törzsbázisához beszél, míg Orbán Viktor új stratégiájában már a középen állókat is igyekszik megszólítani. Az idő viszont egyre fogy és a Tisza mondataiban egyre többször jelenik meg a választási csalás előrevetítése. Dehogy miért váltott üzenetet Magyar Péter, annak a Mestertervben jártunk utána.

G. Fodor Gábor szerint Magyar Péter már nem is április 12-re, hanem inkább április 13-ra készül. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy látja: a Tisza már inkább számol a választási verséggel, mintsem győzelemmel és igyekszik előre menekülni. G. Fodor szerint Magyar Péter nem fog beletörődni a vereségbe:

Nem is április 12-re, hanem április 13-ra, vagy 12. estére készül, amikor az embereket ki akarja vinni a térre, az utcára. Kasza, kapa stb. Ez nagyon veszélyes forgatókönyv, és nem ártana azt is az asztalra vetni, hogy milyen következménnyel járna a lángoknak a politikája.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. január 15. 08:58
Felforgató, szétdobáló hülyegyerek. Majd az élet megállítja, ne legyen gondunk rá!
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2026. január 15. 08:44
Mindig ugyanaz, mindig ugyanúgy, csak az ügyeletes messiás cserélődik a baller táborban választásról választásra. Saját magukat becsapva hangolódnak a nyerésre, aztán ha mégsem, azért is a Zorbánahibás. Az önbecsapáshoz persze komoly segítséget kapnak a műmessiástól is.
Válasz erre
1
0
statiszta
•••
2026. január 15. 08:44 Szerkesztve
Mivel a Tisza oltári szarul áll, Peti berakta a 6. lőszert az oroszrulettes revolverébe és most arra bazírozik, hátha nem sül el. :D Tanulság: ha 2025 januárjában két időközin a Tisza 40.000 ember megkérdezésével, a tiszaújvárosi -2/3-os tétű- időközihez képest mindössze 10%-al alacsonyabb részvételnél, a Tisza szavazói sehol nem látszanak (más pártoknál, részvételben, részvétel különbségében a 22-es eredményhez képest, de fel sem szólították őket otthon maradása...), akkor nem kell tovább fullba tolni a kretént. Ha mégis, legkésőbb akkor el kellett volna engedni 26-ot, amikor hvg a decemberi "kormánybuktató atomtüncin" nem meri leírni a 10.000 főt. :D Várjuk Tiszás agyhalott beírogatók megjelenését, mert a következő 100 napban minden eddiginél nagyobb hülyét fogtok magatokból csinálni. :D :D :D (ja és kezdjétek kitalálni az újabb nick-eket, mert ezekkel 04.12 után nagyon ciki lesz...)
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2026. január 15. 08:30
Azt hiszem, a választáson győztes Fidesz meg ki fog menni fehér zászlóval eléjük, hogy mégis csak ti nyertetek. Valahogy tisza ésszel ez így képzelhető el....DDD
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!