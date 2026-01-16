Ft
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
ékm lázár jános magyar közúti fuvarozók egyesület

Lázár János fontos egyeztetést folytatott: egyre közeledik a kormány és a fuvarozók álláspontja

2026. január 16. 15:18

Konstruktív egyeztetés zajlott az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között.

2026. január 16. 15:18
null

Szerdán ismét konstruktív egyeztetés zajlott Építési és Közlekedési Minisztérium, a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között – tájékoztatta az ÉKM az MTI-t.

A közlemény szerint Lázár János miniszter fogadta a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesület, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció és a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének képviselőit, valamint az ellenőrzést végző hatóságok (ORFK, NAV), illetve az országos közútkezelő és útdíjszedő vállalatok munkatársait. Az eseményen részt vett továbbá Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára.

Kiemelték, hogy a célok továbbra is közösek:

 a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2x2 sávos úthálózaton bonyolódjon le. 

Ez növeli a közlekedésbiztonságot és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékeli.

Ugyanakkor a fuvarozói érdekképviseleti szervek újfent felsorakoztatták érveiket amellett, hogy a március 1-jén hatályba lépő szabályozás értelmében az útdíj 35 százalékkal való emelkedésének terhét a hazai fuvarozó vállalkozások nem tudják kigazdálkodni. Erre tekintettel Lázár János kezdeményezte az egyeztetések folytatását és február 15-ig új javaslat kidolgozását kérte az érintett állami szervek, valamint az érdekképviseleti szervek együttműködésével.

Ezt is ajánljuk a témában

A javaslatok kidolgozásának fő területei: a mezőgazdasági termelők és az agrárium versenyképességének előmozdítását célzó külön szabályozás az útdíjak tekintetében, illetve az útdíj rendszerével, emelésével, valamint ennek ütemezésével kapcsolatos alternatívák kidolgozása. Ide sorolták még a bevezetett súlykorlátozások hatáselemzését, és szükség szerinti felülvizsgálatát a gyakorlati tapasztalatok és a fuvarozói jelzések alapján, a közúti fuvarozókat érintő ellenőrzési gyakorlatok egységesítését és a fuvarozói szektor versenyképességét biztosító, kiszámítható középtávú intézkedési javaslatok összeállítását.

Minden résztvevő számára a konszenzuson alapuló megoldás az igény, ezért a munka tovább folytatódik – olvasható az ÉKM közleményében.

(MTI)

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI

