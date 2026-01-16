Lázár János fontos egyeztetést folytatott: egyre közeledik a kormány és a fuvarozók álláspontja

Szerdán ismét konstruktív egyeztetés zajlott Építési és Közlekedési Minisztérium, a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között – tájékoztatta az ÉKM az MTI-t.

A közlemény szerint Lázár János miniszter fogadta a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesület, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció és a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének képviselőit, valamint az ellenőrzést végző hatóságok (ORFK, NAV), illetve az országos közútkezelő és útdíjszedő vállalatok munkatársait. Az eseményen részt vett továbbá Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára.