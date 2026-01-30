Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza magyar péter Kontextus Négyszemközt andor éva megadja gábor

Kegyetlenül, mégis szellemesen semmisítette meg Magyar Péter hazugságait Megadja Gábor (VIDEÓ)

2026. január 30. 13:29

Egyszerre mély és – cseppet sem szokatlan módon – rendkívül vicces interjút adott Megadja Gábor, a Századvég kutatóintézeti igazgatója Andor Éva Négyszemközt című műsorában. A politikai eszmetörténettel foglalkozó, népszerű kutató elemezte, miért végtelenül nevetséges és egyben veszélyes Magyar Péter, de beszélt a Hajóágyúról is.

2026. január 30. 13:29
null
Mandiner
Mandiner

Nagyon fontos, hogy legyen humor a politikai közbeszédben, hiszen az végsősorban rólunk, közös dolgainkról szól – emelte ki Andor Évának adott interjújában Megadja Gábor. A politikai eszmetörténész szerint a „leghervasztóbb” dolog olyan irányzatokkal találkozni, amelyek a humort teljesen ki akarják irtani.

Egyik népszerű műsorát, az Elszabadult Hajóágyút példaként hozva elmondta: az organikusan alakult ki, és a lényege, hogy a szereplők, „a négy figura, ülhetne egy kocsmaasztalnál is”, és képesek bármilyen történésből, eseményből valamilyen formában komédiát „csinálni”.

Magyar Péter „jelenségéről” szólva kifejtette: nem annak személye a veszélyes, hanem azok veszélyesek, akiket ő képvisel Magyarországon. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

Ne hülyéskedjünk már, szerinted így néz ki egy egészséges, felnőtt hím?”

– idézte egy nőismerőse Magyarra tett megjegyzését Megadja Gábor, hozzátéve: a Tisza politikusának képei mindig „photoshopolva” vannak, ő maga pedig sminkelve, „a haverjával csücsörítős képeket raknak fel magukról, agyonfilterezve”. Az eszmetörténész szerint

a nők többségének azonnal „lejön”, hogy itt valami „nagyon-nagyon nem stimmel”, és Magyarék tisztában is vannak azzal, hogy a női szavazók körében nem túl népszerű.

A hazai közállapotokról szólva kijelentette: itt béke van, nem kell félni az utcákon éjszaka, nincsenek bevándorlók, „ez egy alapvetően biztonságos és nyugodt hely”. Csakhogy – figyelmeztetett – 

arra nem gondolnak az emberek, hogy ezt el is lehet veszíteni.

Megadja Gábor úgy véli: az idei választáson ugyanúgy a Fidesz lesz a győztes, ahogy az előző választáson is volt, mert 

valójában nem lett több ellenzéki szavazó”. 

Az a kérdés csak, hogy a Fidesz-szavazók „mennyire elszántak” és mennyien mennek el szavazni.

Magyar Péter hazugságairól szólva kifejtette: mindig voltak „nagy hazudozók” a magyar politikában, például Gyurcsány Ferenc, ám ő még úgy űzte ezt a tevékenységet, hogy a hazugságai korreláltak a valósággal. 

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter és a Tisza történetében ez már nincs így, 

tulajdonképpen azt mondanak, amit csak akarnak.

Megadja Gábor Andor Éva műsorában beszélt a világpolitikai változásokról, a történelemről, de gyerekkoráról, saját családjáról is. Szóba kerültek Európa tévedései, az, hogy Brüsszel „számítógépes játékként” kezeli a háborút, a háború értelmetlensége és az új világrend is.

A teljes beszélgetés a Kontextus-csatornán itt, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. január 30. 15:15
"Minden sikeres férfi mögött ott áll egy nő" Ez sajnos fordítva nem mindig igaz, mert Jucus poloska Petinek "köszönheti", hogy nem tudta a karrierjét kiteljesíteni.
Válasz erre
0
0
zabszem
•••
2026. január 30. 15:11 Szerkesztve
galancza-2: Gondolom Orbán nem gondolta ilyen durvának a helyzetet. Judit valószínűleg nem mondta el a való igazat (szerintem a családnak sem jódarabig)... Csak hát a munkahelyen is előbb utóbb nyilvánvaló lett.... Nyílván a család tudja legjobban befolyásolni az embert. Amúgy ez a férfiakra legalább annyira igaz. Orbán mögött is egy stabil asszony van. Nagyon sok jól teljesítő politikus mögött is.... Abban is igaza volt Orbánnak, hogy egy normális férjjel Varga máshova jutott volna. Amúgy Orbán (egyébként kevés) hibája az Varga menesztése volt. Még a köztársasági elnök hagyján. De Varga menesztése hülyeség volt. Nem kellett volna ennyire beleállni a dologba. A ballibsik ennél jóval nagyobb dologért sem buknak. Varga hiányzott az EP-ből. Neki kellene ott ülni. Ezt a kis f@szt meg ki kellett volna penderíteni a francba... Ennyike. Persze Orbánt is megértem. El volt foglalva a világpolitikával..
Válasz erre
0
0
Szuperszig
2026. január 30. 15:07
Csak a nézését, meg a járását, a csípőjének a ringását... Két kapura játszik a kiskakas, de bár csak ennyi baj lenne vele!
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. január 30. 15:03
Rengeteg buta kurva meg egyenesen idáig van poloska Petiért. Remélem, mindegyik kifog majd egy poloskához hasonló pszichopata állatot, mert a Jóisten nem ver bottal.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!