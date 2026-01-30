Kegyetlenül, mégis szellemesen semmisítette meg Magyar Péter hazugságait Megadja Gábor (VIDEÓ)

Magyar Péter egyik legnagyobb hazugsága a mentelmi joga körül kerekedett (VIDEÓ)
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 3. rész.
Egyszerre mély és – cseppet sem szokatlan módon – rendkívül vicces interjút adott Megadja Gábor, a Századvég kutatóintézeti igazgatója Andor Éva Négyszemközt című műsorában. A politikai eszmetörténettel foglalkozó, népszerű kutató elemezte, miért végtelenül nevetséges és egyben veszélyes Magyar Péter, de beszélt a Hajóágyúról is.
Nagyon fontos, hogy legyen humor a politikai közbeszédben, hiszen az végsősorban rólunk, közös dolgainkról szól – emelte ki Andor Évának adott interjújában Megadja Gábor. A politikai eszmetörténész szerint a „leghervasztóbb” dolog olyan irányzatokkal találkozni, amelyek a humort teljesen ki akarják irtani.
Egyik népszerű műsorát, az Elszabadult Hajóágyút példaként hozva elmondta: az organikusan alakult ki, és a lényege, hogy a szereplők, „a négy figura, ülhetne egy kocsmaasztalnál is”, és képesek bármilyen történésből, eseményből valamilyen formában komédiát „csinálni”.
Magyar Péter „jelenségéről” szólva kifejtette: nem annak személye a veszélyes, hanem azok veszélyesek, akiket ő képvisel Magyarországon.
Ne hülyéskedjünk már, szerinted így néz ki egy egészséges, felnőtt hím?”
– idézte egy nőismerőse Magyarra tett megjegyzését Megadja Gábor, hozzátéve: a Tisza politikusának képei mindig „photoshopolva” vannak, ő maga pedig sminkelve, „a haverjával csücsörítős képeket raknak fel magukról, agyonfilterezve”. Az eszmetörténész szerint
a nők többségének azonnal „lejön”, hogy itt valami „nagyon-nagyon nem stimmel”, és Magyarék tisztában is vannak azzal, hogy a női szavazók körében nem túl népszerű.
A hazai közállapotokról szólva kijelentette: itt béke van, nem kell félni az utcákon éjszaka, nincsenek bevándorlók, „ez egy alapvetően biztonságos és nyugodt hely”. Csakhogy – figyelmeztetett –
arra nem gondolnak az emberek, hogy ezt el is lehet veszíteni.
Megadja Gábor úgy véli: az idei választáson ugyanúgy a Fidesz lesz a győztes, ahogy az előző választáson is volt, mert
valójában nem lett több ellenzéki szavazó”.
Az a kérdés csak, hogy a Fidesz-szavazók „mennyire elszántak” és mennyien mennek el szavazni.
Magyar Péter hazugságairól szólva kifejtette: mindig voltak „nagy hazudozók” a magyar politikában, például Gyurcsány Ferenc, ám ő még úgy űzte ezt a tevékenységet, hogy a hazugságai korreláltak a valósággal.
Ezt is ajánljuk a témában
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 3. rész.
Magyar Péter és a Tisza történetében ez már nincs így,
tulajdonképpen azt mondanak, amit csak akarnak.
Megadja Gábor Andor Éva műsorában beszélt a világpolitikai változásokról, a történelemről, de gyerekkoráról, saját családjáról is. Szóba kerültek Európa tévedései, az, hogy Brüsszel „számítógépes játékként” kezeli a háborút, a háború értelmetlensége és az új világrend is.
A teljes beszélgetés a Kontextus-csatornán itt, vagy az alábbiakban megtekinthető:
Nyitókép: Mandiner