Kegyetlenül, mégis szellemesen semmisítette meg Magyar Péter hazugságait Megadja Gábor (VIDEÓ)

Nagyon fontos, hogy legyen humor a politikai közbeszédben, hiszen az végsősorban rólunk, közös dolgainkról szól – emelte ki Andor Évának adott interjújában Megadja Gábor. A politikai eszmetörténész szerint a „leghervasztóbb” dolog olyan irányzatokkal találkozni, amelyek a humort teljesen ki akarják irtani.

Egyik népszerű műsorát, az Elszabadult Hajóágyút példaként hozva elmondta: az organikusan alakult ki, és a lényege, hogy a szereplők, „a négy figura, ülhetne egy kocsmaasztalnál is”, és képesek bármilyen történésből, eseményből valamilyen formában komédiát „csinálni”.

Magyar Péter „jelenségéről” szólva kifejtette: nem annak személye a veszélyes, hanem azok veszélyesek, akiket ő képvisel Magyarországon.