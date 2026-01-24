Kiakadtak az olaszok, meglátták Zelenszkij igazi arcát: „Nem a háborút végét akarja, csak milliárdokat és fegyvereket”

Zelenszkij beleharapott a kézbe, ami eteti: súlyos szavakkal illette Európa vezetőit az Ukrán elnök
Az ukrán államfő szerint az európai politikai elit nem képes cselekedni Oroszországgal szemben.
Európa többet is tehetne Ukrajnáért, mondta nemrégiben az ukrán elnök. Kijelentése nagy megdöbbenést keltett Meloniék körében.
Csalódottságukat fejezték ki az olasz kormány tagjai, miután Volodimir Zelenszkij Davosban néhány napja a Világgazdasági Fórum davosi ülésén úgy nyilatkozott, az európai országok a mostaninál többet is tehettek volna Ukrajnáért. Giorgia Meloniék az ukrán elnök kijelentését amiatt is zokon vették, mert szerintük Olaszország a háború kitörése óta folyamatosan és számos eszközzel Kijev segítségére sietett.
Zelenszkij egész pontosan azzal vádolta meg az európai vezetőket, hogy katonailag gyengeséget mutatnak, és nincs meg bennük a kellő akarat sem Putyin megállítására.
Az olasz miniszterelnök Giorgia Meloni és Antonio Tajani külügyminiszter – az Il Secolo d’Italia lap szerint – már csak azért sem tartják jogosnak az ukrán vezető állításait, mert Meloni az első között volt, aki Európát figyelmeztette: fel kell ébrednie.
Tajani egyenesen hálátlannak nevezte Zelenszkijt,
mondván „Európa mindig is kiállt Ukrajna függetlensége mellett, és gazdasági-katonai szempontból is a segítségére volt”. Meloni pedig a sajnálatát fejezte ki az elhangzott állítások miatt, úgy vélekedve, hogy országa megtett mindent, ami a lehetőségei engedtek. Az unió eddig egyébként 200 milliárd eurót folyósított az ukránoknak.
Az Ukrajna fegyveres támogatását eddig is következetesen elutasító olasz kormánytagok szinték megszólaltak az ügyben. Matteo Salvini arra kérte Zelenszkijt, hogy minél hamarabb írja alá a békemegállapodást, Roberto Vannacci, a Liga EP-képviselője meg egyértelműen kimondta:
Zelenszkij nem a háborút végét akarja, csak milliárdokat és fegyvereket.
Fotó: Fabrice Cofrini/AFP