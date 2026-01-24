Kiakadtak az olaszok, meglátták Zelenszkij igazi arcát: „Nem a háborút végét akarja, csak milliárdokat és fegyvereket”

Tajani egyenesen hálátlannak nevezte Zelenszkijt,

mondván „Európa mindig is kiállt Ukrajna függetlensége mellett, és gazdasági-katonai szempontból is a segítségére volt”. Meloni pedig a sajnálatát fejezte ki az elhangzott állítások miatt, úgy vélekedve, hogy országa megtett mindent, ami a lehetőségei engedtek. Az unió eddig egyébként 200 milliárd eurót folyósított az ukránoknak.

Az Ukrajna fegyveres támogatását eddig is következetesen elutasító olasz kormánytagok szinték megszólaltak az ügyben. Matteo Salvini arra kérte Zelenszkijt, hogy minél hamarabb írja alá a békemegállapodást, Roberto Vannacci, a Liga EP-képviselője meg egyértelműen kimondta:

Zelenszkij nem a háborút végét akarja, csak milliárdokat és fegyvereket.

Fotó: Fabrice Cofrini/AFP