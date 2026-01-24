Ft
olaszország volodimir zelenszkij támogatás giorgia meloni európa ukrajna

Kiakadtak az olaszok, meglátták Zelenszkij igazi arcát: „Nem a háborút végét akarja, csak milliárdokat és fegyvereket”

2026. január 24. 20:57

Európa többet is tehetne Ukrajnáért, mondta nemrégiben az ukrán elnök. Kijelentése nagy megdöbbenést keltett Meloniék körében.

2026. január 24. 20:57
null

Csalódottságukat fejezték ki az olasz kormány tagjai, miután Volodimir Zelenszkij Davosban néhány napja a Világgazdasági Fórum davosi ülésén úgy nyilatkozott, az európai országok a mostaninál többet is tehettek volna Ukrajnáért. Giorgia Meloniék az ukrán elnök kijelentését amiatt is zokon vették, mert szerintük Olaszország a háború kitörése óta folyamatosan és számos eszközzel Kijev segítségére sietett.

Zelenszkij egész pontosan azzal vádolta meg az európai vezetőket, hogy katonailag gyengeséget mutatnak, és nincs meg bennük a kellő akarat sem Putyin megállítására. 

Az olasz miniszterelnök Giorgia Meloni és Antonio Tajani külügyminiszter – az Il Secolo d’Italia lap szerint – már csak azért sem tartják jogosnak az ukrán vezető állításait, mert Meloni az első között volt, aki Európát figyelmeztette: fel kell ébrednie. 

Tajani egyenesen hálátlannak nevezte Zelenszkijt, 

mondván „Európa mindig is kiállt Ukrajna függetlensége mellett, és gazdasági-katonai szempontból is a segítségére volt”. Meloni pedig a sajnálatát fejezte ki az elhangzott állítások miatt, úgy vélekedve, hogy országa megtett mindent, ami a lehetőségei engedtek. Az unió eddig egyébként 200 milliárd eurót folyósított az ukránoknak.

Az Ukrajna fegyveres támogatását eddig is következetesen elutasító olasz kormánytagok szinték megszólaltak az ügyben. Matteo Salvini arra kérte Zelenszkijt, hogy minél hamarabb írja alá a békemegállapodást, Roberto Vannacci, a Liga EP-képviselője meg egyértelműen kimondta: 

Zelenszkij nem a háborút végét akarja, csak milliárdokat és fegyvereket.

Fotó: Fabrice Cofrini/AFP

glensi
2026. január 25. 02:35
A háború vége Zelenszkij végét is jelentené. Emiatt foggal, körömmel, ravaszsággal fog továbbra is harcolni a béke ellen az utolsó katonáig. Így még élvezheti Ursula, Manfréd és többi idióta odaadó szerelmét (és persze az EU pénzét), szinte lubickol benne. Teljesen közömbös neki az, hogy közben Ukrajna egyre nagyobb területeket és egyre több embert veszít, az egész ország nyomorog - kivéve a kiválasztott maffiózó bandákat.
figyelő4322
2026. január 25. 01:52
"...nincs meg... a kellő akarat sem Putyin megállítására..." Európa részéről, vádaskodott Zselé. Most már csak Putyin MEGÁLLÍTÁSA van napirenden a hoholok dicsőséges elnöke agyában? Most már nem Putyin legyőzése és az orosz társadalom fellázítása az cél? Szóval Zselé és csapata kicsit lecsavarta a nagyképű, agresszív hozzáállást...? Nicsak, vannak még csodák...
polárüveg
2026. január 25. 01:33
Zelensky elnök a legnagyobb valószínűséggel azt a szöveget olvasta fel, amit a futtatója, George Soros írt a számára. Így érthető, hogy miért oly vakmerő és arcátlanul pimasz Zelensky, sameszként háta mögött a londoni Cityvel.
polárüveg
2026. január 25. 01:30
Ez a kiprovokált háború azért lett kiprovokálva, mert valójában nem Oroszország, hanem Európa ellen folyik. Meg kell nézni, hogy mi történt 2021 novembere óta. Akkor ugrott meg háromszorosára a gáz ára, kellett hozzá valami indok, kellett hozzá a háború, ami 2022 februárjában indult el. A tőzsdei befektetők, a nagy tőzsdecápák, a brókerek, a biztosítási alkuszok Londonban, Amszterdamban zsírosra keresték magukat, holott előtte pénzügyi összerogyás közeli helyzet alakult ki. Mi történt azóta Európával? Tönkremenési, pusztulási pályára került, eladósították, vagyona befektetőkhöz kerül, pénzét folyamatosan szipkázzák ki parazita technikákkal. Ráadásul a háborúra hivatkozva egyre jobban nem tartják be a szabályokat, nemzetközi szerződéseket, és véleménydiktatúrát vezettek be büntetőjogilag is, a patrióta embereket, pártokat, országokat pedig már hibrid háborús szinten vegzálják. Ezért nincs béke. A korlát nélküli gazdagodás, a totál kontroll kiépítése miatt szenved Európa, Ukrajna.
