Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
bohár dániel Lázárinfó szürke agysejt

Két szürke agysejt

2026. január 21. 12:13

Bohár Dani bemutatta, ki is ez a nő valójában.

2026. január 21. 12:13
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„A csepeli Lázárinfón feltűnt egy tiszás nő, és felszólalt. Már akkor feltűnt, mennyire okos. Aztán Bohár Dani bemutatta, ki is ez a nő valójában.

Tényleg nagyon okos. Két szürke agysejtje van. Az egyikkel hazatalál, a másikkal ki tudja mondani, hogy »Tiszaaaaa!«.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőkép

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hunyadyt
•••
2026. január 21. 17:13 Szerkesztve
Szerintem röfike itt kommentel. Nekem gyanús ez a kísérteties hasonlóság a hölgy és több itt bértrolkodó szektás fejlett kifejezőkészsége között. Érdekes, erre a cikkre egyébként miért nem ugranak. Vajon ezt miért hanyagolhatják. Érthetelen a szokatlan visszafogottságuk.
Válasz erre
0
0
packó_
2026. január 21. 17:11
Bayer téved. Nincs kettő.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 21. 16:39
Poloska tenyleg jol latja ,hogy a szavazoi agyhalottak
Válasz erre
2
0
londonbaby
2026. január 21. 16:37
ennyire egy nő nem lehet hülye.. ja de igen ... tiszás a némber, és most próbál áradni ..
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!