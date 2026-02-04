Ft
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
bohár dániel vályi istván kontroll

Épül, szépül a szeretetország: Vályi István elüldözné a fideszeseket Magyarországról (VIDEÓ)

2026. február 04. 11:26

Hol máshol merte volna ezt kijelenteni, mint Magyar Péterék műsorában.

2026. február 04. 11:26
null

„A tiszás Vályi bement Magyar Péterék műsorába és azt mondta, hogy fideszeseknek el kell menniük innen!” – írta Facebook-oldalán Bohár Dániel, aki a bejegyzéshez az interjúból kiragadott részletet is mellékelte. 

Itt is maradok. Ne én menjek el, hanem menjenek azok, akik ezt az egészet csinálták”

– mondta a Kontrollnak adott interjújában a korábban álhírgyáras botrányba keveredett autós újságíró. 

„Figyu! Te miért akarsz elüldözni bárkit is?” – tette fel a kérdést Bohár. 

A vonatkozó videót itt megtekintheti

Nyitókép: Vályi István Facebook-oldala

 

 

