Épül, szépül a szeretetország: Vályi István elüldözné a fideszeseket Magyarországról (VIDEÓ)

Megint elszakadt a cérna Vályi Istvánnál: újra Orbán Viktort pécézte ki magának
Nem elégedett a légi közlekedéssel az újságíró.
Hol máshol merte volna ezt kijelenteni, mint Magyar Péterék műsorában.
„A tiszás Vályi bement Magyar Péterék műsorába és azt mondta, hogy fideszeseknek el kell menniük innen!” – írta Facebook-oldalán Bohár Dániel, aki a bejegyzéshez az interjúból kiragadott részletet is mellékelte.
Itt is maradok. Ne én menjek el, hanem menjenek azok, akik ezt az egészet csinálták”
– mondta a Kontrollnak adott interjújában a korábban álhírgyáras botrányba keveredett autós újságíró.
„Figyu! Te miért akarsz elüldözni bárkit is?” – tette fel a kérdést Bohár.
A vonatkozó videót itt megtekintheti:
