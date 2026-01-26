„Kapitányváltás” történt Magyar Péteréknél – feláll a Tisza Zrt. igazgatósági tanácsa

Nem kellett sokat várni: Kapitány István belengette az orosz gázról és kőolajról történő leválást
A Tisza Párt új főtanácsadója, a Shell holland–angol multinacionális olajvállalat korábbi alelnöke nem kertelt az ATV műsorában.
Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint az emberek jól látják, hogy kik is valójában Magyar Péterék, „hiába parádéznak díszmagyarban és nemzeti lobogókkal”.
A Tisza Párt új főtanácsadóinak, Kapitány Istvánnak és Orbán Anitának a színre lépésével a pártelnök, Magyar Péter mintha kezdene háttérbe szorulni. Ennek kapcsán kerestük meg Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét.
A szakértő erre úgy reagált, hogy történt egy „kapitányváltás” a Tiszában. „Bár nem vagyok testbeszéd-elemző, de a közös videójukon azt láthattuk, hogy Magyar Péter egy alárendelt szerepbe kényszerült Kapitány Istvánnal szemben. Látványos volt a különbség Magyar eddig szereplései és a videóban látottak között” – hívta fel a figyelmet.
Dornfeld azzal folytatta, hogy nagy bizonyossággal kimondhatjuk, hogy „a Tisza Zrt. igazgatósági tanácsa kezd felállni.
Lehet találgatni, hogy ki lesz a következő, mely multicég küld majd ide embereket,
akikkel kapcsolatban nagy kérdés, hogyha hatalomra jutnának, akkor kiket képviselnének: a magyar embereket vagy azoknak a multiknak az érdekeit, ahonnan érkeztek. De igazából nem nehéz kitalálni, merre húz a szívük” – hangzott el.
A vezető elemző arra is rámutatott, hogy több tiszás szakértőről is kijelenthető, hogy évekig nem is élt idehaza, hiszen nagy nemzetközi társaságok belső, vezetői posztját töltötte be, így valószínűleg kevés elképzelésük van a hazai viszonyokról, és inkább a nagy cégek akarnának megfelelni. „Orbán Anita álláspontja egyértelmű gázügyben is például. Hiszen azt preferálja, hogy ne az orosz gázt vegyük, hanem a cseppfolyósított nyugatit. De Kapitány István részéről is elhangzott mindez”.
Tehát Orbán Viktor miniszterelnöknek abban is igaza van, hogyha jönne egy Tisza-kormány, akkor a rezsicsökkentésnek vége lenne, mivel ez nem fenntartható orosz energiahordozók nélkül, és ezt Magyar Péterék is tudják.
Az pedig hazugság, mikor arról beszélnek, hogy megtartanák a rezsicsökkentést, mert annak az alapvető feltételeit tennék tönkre”
– húzta alá.
Kulja András tiszás EP-képviselő a hétvégén egymás mellé állította az Orbán-kormány minisztereit és a Tisza aspiránsait, és többek között kritikaként fogalmazta meg a regnáló kabinettagokkal szemben, hogy nincs elég piaci és/vagy nemzetközi tapasztalatuk. Dornfeld László ugyanakkor azt mondta, első hallásra sokan felkapják a fejüket arra, hogy aki egy sikeres vállalatot vezetett, az biztos, egy sikeres államot is tud vezetni.
„Ha viszont megnézzük a példákat a világban, láthatjuk, hogy ez koránt sincs így.
Egy állam működésében nem a profit termelése az első, hanem az, hogy a társadalom, a gazdaság működőképes maradjon.
„Egy cégen belül könnyű döntéseket hozni, mert csak annak az érdekeit kell nézni, minden másodlagos. Azonban ha valaki egy kormányzat élén van, nem tud csak egy érdeket nézni. Komplexen kell a folyamatokra tekinteni: az ütközésekben egy kormánynak mediálnia kell, csökkentenie a sérelmeket. Közben úgy kell elosztania a forrásokat, hogy a mind a családoknak, mind a gazdaság szereplőinek jusson belőle. Ezért is igényel ez egy másfajta gondolatiságot, mint a cégvezetés” – magyarázta az Alapjogokért Központ munkatársa.
Dornfeld ezekután felidézte Csurka István hajdani kijelentését, miszerint „a szakértelem egy bolsevista trükk”, és „hiába jön azzal a Tisza Párt, hogy náluk van a szakértelem, közben, mikor a válogatott galeri, a korábbi SZDSZ volt az ország élén nem lett senkinek sem jobb, de közben mindenki rosszul járt” – vont párhuzamot a két politikai szervezet között.
A magyar diplomácia vezetője Csuhaj Ildikó műsorában azt is elmondta, hogy mi a különbség a nemzetközi nagytőke és egy ország működtetése között. De arról is szó esett, mi történne hazánkkal, ha leválnánk az orosz energiahordozókról.
A vezető elemző végül arra a kérdésünkre, hogy vár-e még a választásig hátralévő hetekben bármilyen fordulatot Magyar Péterék pártjának háza tájáról, azt felelte, a piacon vannak még olyan szereplők, mint Magyar Péter „ukrán barátja”, Tseber Roland vagy a megszorításairól híres Bokros Lajos, akiket Magyar még bejelenthet. „Komolyra fordítva a szót,
azt jól látják Magyar belső körében, hogy a pártban gondok vannak.
Nyilván a Tisza környéki közvélemény-kutatók igyekeznek védeni a mundér becsületét, ragaszkodnak ahhoz, hogy a pártjuk jobban áll, mint a Fidesz, ugyanakkor a szereplők mozgásai nem erre engednek következtetni. Erre utal az is, hogy folyamatosan azt a narratívát hangoztatják, hogy a kormánypártok választási csalásra készülnek. Ezzel párhuzamosan pedig készülnek a választás utáni időszakra, hiszen Magyar Péter már 2030-as végű domaineket is lefoglalt. Azaz készülnek a B tervre”.
Viszont a 2030-as eseményekben Magyar Péternek már nem lesz szerepe. „Mondhatni egy fél éve beállt trendet láthatunk jelenleg: a jobboldal erősödik, miközben a Tisza Párt elérte az üvegplafont, úgy, hogy minden mozgósítható ellenzéki szavazót besoroltak magukhoz, és úgy, hogy a régi baloldali szereplőket, mint a Kutyapárt vagy a DK, letarolták. Ellenben középről nem tudtak új szavazókat behúzni, és a jobboldalról is alig tudtak bárkit átcsábítani” – hangoztatta a szakértő.
„Az emberek világosan látják, hogy
ezek ugyanazok: a régi SZDSZ, a globális multicégek, Brüsszel és Kijev szövetsége, hiába parádéznak díszmagyarban és nemzeti lobogókkal.
„A céljuk pedig az, hogy leváltsák a magyar nemzeti utat jelentő kormányzatot, és a helyébe egy helytartótanácsot ültessenek. De ha nem tudnak valami óriási botrányt kerekíteni a jobboldali kormányzat körül, és megingatni azzal a jobboldali szavazókat, akkor készülniük kell az elkerülhetetlen vereségre – miként azt teszik is” – szögezte le Dornfeld László.
