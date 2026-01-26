„Kapitányváltás” történt Magyar Péteréknél – feláll a Tisza Zrt. igazgatósági tanácsa

Lehet találgatni, hogy ki lesz a következő, mely multicég küld majd ide embereket,

akikkel kapcsolatban nagy kérdés, hogyha hatalomra jutnának, akkor kiket képviselnének: a magyar embereket vagy azoknak a multiknak az érdekeit, ahonnan érkeztek. De igazából nem nehéz kitalálni, merre húz a szívük” – hangzott el.

A vezető elemző arra is rámutatott, hogy több tiszás szakértőről is kijelenthető, hogy évekig nem is élt idehaza, hiszen nagy nemzetközi társaságok belső, vezetői posztját töltötte be, így valószínűleg kevés elképzelésük van a hazai viszonyokról, és inkább a nagy cégek akarnának megfelelni. „Orbán Anita álláspontja egyértelmű gázügyben is például. Hiszen azt preferálja, hogy ne az orosz gázt vegyük, hanem a cseppfolyósított nyugatit. De Kapitány István részéről is elhangzott mindez”.

Tehát Orbán Viktor miniszterelnöknek abban is igaza van, hogyha jönne egy Tisza-kormány, akkor a rezsicsökkentésnek vége lenne, mivel ez nem fenntartható orosz energiahordozók nélkül, és ezt Magyar Péterék is tudják.