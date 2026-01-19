Ft
01. 21.
szerda
Kapitány István

Kapitányinfó I. – Kapitány úr ma este az ATV-ben volt Rónai Egonnál. Gyorselemzem

2026. január 19. 22:18

Kapitány úr szerint az EU-s pénzek hazahozatala nem korrupciós/jogállami, hanem politikai kérdés. Ebben is igaza van, de ezzel Magyar Péter néppárti főnökeinek hazugságait zúzza porrá.

2026. január 19. 22:18
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás
Facebook

„Két ténybeli tévedés:

Magyarországon a legalacsonyabb a fogyasztás az EU-ban. Nem, ez nem igaz, a legfrissebb adatok szerint Lettországban (Baltikum! Eurózóna! Kérlelhetetlen oroszellenesség! Jogállam! Satöbbi) a legalacsonyabb. Ettől még persze ez a mutató csak manipulációra alkalmas, mert a magas ingatlantulajdonosi arányú, ezért magas lakossági megtakarítási rátájú, illetve alacsony rezsijű országokat szegényebbeknek mutatja a magas rezsijű albérlő országoknál (ezért van benne Románia Csehország és Észtország előtt, ami nonszensz), de a tény tény: Kapitány úr adatai pontatlanok.

A csehek leváltak az orosz olajról, mégis olcsóbban veszik a benzint. Túl azon, hogy ez utóbbi hol igaz, hol nem, hetente változik a helyzet, az az igazán FONTOS (hogy Kapitány úr kedvenc szavát használjam), hogy a magyar benzinárnak semmi köze az orosz olaj árához. Nem azért olcsó vagy drága. A MOL a régiós benzinárakhoz képest áraz, különben benzinturizmus lenne. Az orosz olaj árelőnyét a Mol az Urals-Brent különbségre kivetett különadóban fizeti be a költségvetésbe, a magyarok pedig onnan lakossági rezsicsökkentésként kapják vissza.

Lehet, hogy Nagy Márton nem talált el olyan számokat, amiket az Európai Bizottság sem talált el, de Kapitány úr már rendelkezésre álló tényadatokat tud nagyon rosszul, nem is előrejelzésekbem pontatlan.

Aztán. Kapitány úr integráltan szemlélné a bel- és külgazdaságot az energetikával. Kiváló ötlet, nem véletlenül alkalmazza már a kormány, a külügynél van a külgazdaság és az energetika diplomáciát igénylő része (nemzetközi gáz- és olajbeszerzés, Paks).

Továbbá. Kapitány úr szerint alacsony a magyar vállalatok kifektetési aránya. Kiváló meglátás, nem véletlenül indított a kormány kifektetést támogató programot.

Kapitány úr emellett több pénzt adna az oktatásra, ebben igaza van, jogos kormánykritika.

Kapitány úr szerint az EU-s pénzek hazahozatala nem korrupciós/jogállami, hanem politikai kérdés. Ebben is igaza van, de ezzel Magyar Péter néppárti főnökeinek hazugságait zúzza porrá.

Kapitány úrnak semmi gondja nincs az EU orosz gázról és olajról való leválási terveivel.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET. TOVÁBBI KAPITÁNYINFÓKKAL MAD JELENTKEZEM.”

Nyitókép: képernyőfotó

 

kohazi
2026. január 20. 17:00
Egon bácsi nagyon csicska lett, nem mer visszakérdezni, csak bólogat.
ergo07-2
2026. január 20. 14:25
Az oktatásba nem kell több pénz addig, míg ott nem lesz rendszerváltás
zabszem
2026. január 20. 13:56
Csak a lényeg maradt ki! Egykulcsos vagy többkulcsos adó? Miért tiltaná be a "vendégmunkásokat", miközben a migránsokról kussol? Be szeretné - e tartani a migránspaktumot (hajlandó - e átvenni EU-n belüli migránsokat)? Ukrajna támogatására adnak-e pénzt? Orosz olajról való levállás? Tekintettel a német ipar megroggyanására tervez-e nyitni az ázsai, orosz és egyéb piacok felé? Honnan terveznek OLCSÓ ENERGIÁT beszerezni? Lakossági rezsicsökk marad - e mindenkinek? Családtámogatások? Tervezik-e privatizálni a közműveket, reptereket? Stb... Hja és egy kumma kritikát nem hallottam, mint aki abban dolgozott, az elcseszett nyugati és EU-s politikáról és kritikájáról, ami a béka segge alatti gazdaságot csinálta az EU-ban!!!
kuzmics
2026. január 20. 12:31
"Kapitány úr emellett több pénzt adna az oktatásra, ebben igaza van, jogos kormánykritika." De, mibű'? Azt is mondd meg, Matyi! Hadd tudják meg, akiket érint! Anélkül csak a szokásos mantrát tolod.
