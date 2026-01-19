Lehet, hogy Nagy Márton nem talált el olyan számokat, amiket az Európai Bizottság sem talált el, de Kapitány úr már rendelkezésre álló tényadatokat tud nagyon rosszul, nem is előrejelzésekbem pontatlan.

Aztán. Kapitány úr integráltan szemlélné a bel- és külgazdaságot az energetikával. Kiváló ötlet, nem véletlenül alkalmazza már a kormány, a külügynél van a külgazdaság és az energetika diplomáciát igénylő része (nemzetközi gáz- és olajbeszerzés, Paks).

Továbbá. Kapitány úr szerint alacsony a magyar vállalatok kifektetési aránya. Kiváló meglátás, nem véletlenül indított a kormány kifektetést támogató programot.

Kapitány úr emellett több pénzt adna az oktatásra, ebben igaza van, jogos kormánykritika.

Kapitány úr szerint az EU-s pénzek hazahozatala nem korrupciós/jogállami, hanem politikai kérdés. Ebben is igaza van, de ezzel Magyar Péter néppárti főnökeinek hazugságait zúzza porrá.