„A sztárigazolás és ami mögötte van, ez Magyar Péterék és a globalista háttér igazi arca. Kapitány István háttere mindenkinek tökéletesen megmutatja, hogy milyen rendszerváltásra készül a Tisza Párt. A 90-es évek szabadrablását készítik elő ismét.

Akkora lebőgések voltak az eddigi fideszes eseményekre történő rászervezések, és annyira szánalmas volt már eleve az ötlet is, hogy valami más látványosság kellett. De nem nagyon akadt ilyesmi. Cserében tehát ez volt a nagy hír, egy régi impexes leigazolása. Ez ért hat bejegyzést szombaton, hátha a nemzet jövőjének lehetőségei helyett egy Black Rock főmufti, egy régi impexes ajnározása jobb ajánlat a magyar közvélemény számára. És vasárnap folytatódott a szoborfaragás, mintha el kéne ettől ájulni. Nagy lehet a gond, ha a tiszásoknál ez a nagy durranás három hónappal a választások előtt.”