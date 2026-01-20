Ft
shell tisza párt magyar péter kapitány istván

Kapitány és kizsákmányoló

2026. január 20. 06:45

A 90-es évek szabadrablását készítik elő ismét.

2026. január 20. 06:45
Szabó Gergő
Szabó Gergő
Pesti Srácok

„A sztárigazolás és ami mögötte van, ez Magyar Péterék és a globalista háttér igazi arca. Kapitány István háttere mindenkinek tökéletesen megmutatja, hogy milyen rendszerváltásra készül a Tisza Párt. A 90-es évek szabadrablását készítik elő ismét.

Akkora lebőgések voltak az eddigi fideszes eseményekre történő rászervezések, és annyira szánalmas volt már eleve az ötlet is, hogy valami más látványosság kellett. De nem nagyon akadt ilyesmi. Cserében tehát ez volt a nagy hír, egy régi impexes leigazolása. Ez ért hat bejegyzést szombaton, hátha a nemzet jövőjének lehetőségei helyett egy Black Rock főmufti, egy régi impexes ajnározása jobb ajánlat a magyar közvélemény számára. És vasárnap folytatódott a szoborfaragás, mintha el kéne ettől ájulni. Nagy lehet a gond, ha a tiszásoknál ez a nagy durranás három hónappal a választások előtt.”

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Nyitókép: képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

blf2
2026. január 20. 23:48
az ilyen embernek a globális cég a szülőhazája,családja,identitása.ahhoz lojális,hozzá kötődik. igy annak érdekeit tartja szem előtt,azt védi,
pemetecukor-3
2026. január 20. 11:27
Nem értem, miért kell ezen ennyit rugózni, még nem érte el a nyugdíj korhatárt, nem akar munkanélküli lenni így elvállalja, az ö korában nehéz elhelyezkedni ez meg kapóra jött, ilyen egyszerű oka van / vagy mégse?? "én nem tudom"/
csulak
2026. január 20. 11:03
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
monicagellert
2026. január 20. 10:19
Ugye az világos, hogy akiket meghívott trump a Gáza kirabló és népirtó tanácsába, azok mélyen kötődnek a Black Rock-hoz? Tessék kicsit vizsgálódni, mielőtt helytelen dolgokat írunk a cikkecskénkbe.
