Itt a vörös vonal: Brüsszel büntetne, de a magyar kormány kőkeményen visszavágott

Ez még Von der Leyentől is sok: a legváratlanabb pillanatban indított újabb bosszúhadjáratot Magyarország ellen
Vérlázító támadásba kezdett az Európai Bizottság.
Horváth László kormánybiztos nem finomkodott, miután az uniós bíróság elmarasztalta Magyarországot a drogliberalizáció elutasítása miatt.
Mint írtuk: Magyarországot meg akarja büntetni az Európai Unió Bírósága, amiért elutasítja a brüsszeli drogliberalizációt. Az ítéletet nem hagyta szó nélkül Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, aki legújabb Facebook-posztjában élesen bírálta a határozatot:
„Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság beperelte Magyarországot a drogliberalizáció elutasítása miatt, az uniós bíróság pedig ma kimondta, hogy uniós jogot sértünk.
A drogliberalizáció olyan mint az illegális migráció: egy ponton túl visszafordíthatatlan következményekkel jár.
„Mi maradunk a zéró toleranciánál, nem követjük el mások hibáit” – írta. A kormánybiztos leszögezte, a zéró tolerancia azt jelenti, hogy „nincs könnyű és kemény, nincs rossz drog és kevésbé rossz drog: csak kábítószer van”.
Horváth László kiemelte, hogy minden adag kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll, a kábítószer pedig mérgezi és veszélyezteti a gyerekeket, a fiatalokat, valamint hogy a kormány akkor sem tágít, ha Brüsszel ezért megbünteti Magyarországot.
„Folytatjuk a hajtóvadászatot, és érvényesítjük a szigorú törvényeket”
Miért most kapcsolt rá a kormány a kábítószer elleni küzdelemre, s mik az első hónapok tapasztalatai? Interjú Horváth Lászlóval, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal.
Bejegyzésében felidézte, hogy a Delta program elindulása óta több mint 10 ezer büntetőeljárás indult, a rendőrség több mint 2 tonna kábítószert vont ki a feketepiacról, és több mint 2 milliárd forint értékben foglalt le kábítószer-kereskedelemhez köthető vagyont.
Mi nem behozni, hanem kisöpörni akarjuk a kábítószert Magyarországról! Szóltunk előre: aki mások gyerekét mérgezi, annak börtönben a helye!
– tette világossá Horváth László.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP