ursula von der leyen európai unió bírósága brüsszel magyarország hajtóvadászat horváth lászló európai bizottság

Itt a vörös vonal: Brüsszel büntetne, de a magyar kormány kőkeményen visszavágott

2026. január 27. 19:39

Horváth László kormánybiztos nem finomkodott, miután az uniós bíróság elmarasztalta Magyarországot a drogliberalizáció elutasítása miatt.

2026. január 27. 19:39
null

Mint írtuk: Magyarországot meg akarja büntetni az Európai Unió Bírósága, amiért elutasítja a brüsszeli drogliberalizációt. Az ítéletet nem hagyta szó nélkül Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, aki legújabb Facebook-posztjában élesen bírálta a határozatot:

„Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság beperelte Magyarországot a drogliberalizáció elutasítása miatt, az uniós bíróság pedig ma kimondta, hogy uniós jogot sértünk. 

A drogliberalizáció olyan mint az illegális migráció: egy ponton túl visszafordíthatatlan következményekkel jár.

„Mi maradunk a zéró toleranciánál, nem követjük el mások hibáit” – írta.  A kormánybiztos leszögezte, a zéró tolerancia azt jelenti, hogy „nincs könnyű és kemény, nincs rossz drog és kevésbé rossz drog: csak kábítószer van”. 

Horváth László kiemelte, hogy minden adag kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll, a kábítószer pedig mérgezi és veszélyezteti a gyerekeket, a fiatalokat, valamint hogy a kormány akkor sem tágít, ha Brüsszel ezért megbünteti Magyarországot.

„Folytatjuk a hajtóvadászatot, és érvényesítjük a szigorú törvényeket” 

Bejegyzésében felidézte, hogy a Delta program elindulása óta több mint 10 ezer büntetőeljárás indult, a rendőrség több mint 2 tonna kábítószert vont ki a feketepiacról, és több mint 2 milliárd forint értékben foglalt le kábítószer-kereskedelemhez köthető vagyont.

Mi nem behozni, hanem kisöpörni akarjuk a kábítószert Magyarországról! Szóltunk előre: aki mások gyerekét mérgezi, annak börtönben a helye!

tette világossá Horváth László. 

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

