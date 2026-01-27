Itt a vörös vonal: Brüsszel büntetne, de a magyar kormány kőkeményen visszavágott

„Mi maradunk a zéró toleranciánál, nem követjük el mások hibáit” – írta. A kormánybiztos leszögezte, a zéró tolerancia azt jelenti, hogy „nincs könnyű és kemény, nincs rossz drog és kevésbé rossz drog: csak kábítószer van”.

Horváth László kiemelte, hogy minden adag kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll, a kábítószer pedig mérgezi és veszélyezteti a gyerekeket, a fiatalokat, valamint hogy a kormány akkor sem tágít, ha Brüsszel ezért megbünteti Magyarországot.