„Jakab Péter szűk két évtizede még a Magyar Gárda tagja volt, és a szervezet egyenruhájában feszített. Most meg a DK jelöltjeként indul az országgyűlési választásokon.

Szép kis karrier, mondhatom. Ilyen is csak nálunk fordulhat elő – máshol (pl. a Balkánon) nem egészen ez a sors szokott jutni az árulóknak.