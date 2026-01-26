Révbe ért Jakab Péter: a DK színeiben indul áprilisban
Újra Miskolcon méretteti meg magát az egykori pártelnök.
Jakab Péter szűk két évtizede még a Magyar Gárda tagja volt, és a szervezet egyenruhájában feszített. Most meg a DK jelöltjeként indul az országgyűlési választásokon.
Szép kis karrier, mondhatom. Ilyen is csak nálunk fordulhat elő – máshol (pl. a Balkánon) nem egészen ez a sors szokott jutni az árulóknak.
No, mindegy, ez van. Vigasztaljon minket a tudat, hogy még ez a pártváltás sem menti meg a politikai pályafutását.
A lelkiismeretével meg legkésőbb a Jóisten előtt úgyis el kell számolnia.”
