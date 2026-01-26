Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar gárda jakab péter dk

Ilyen is csak nálunk fordulhat elő – máshol nem egészen ez a sors szokott jutni az árulóknak

2026. január 26. 19:41

Jakab Péter szűk két évtizede még a Magyar Gárda tagja volt, és a szervezet egyenruhájában feszített. Most meg a DK jelöltjeként indul az országgyűlési választásokon.

2026. január 26. 19:41
null
Horváth Tamás
Horváth Tamás
Facebook

„Jakab Péter szűk két évtizede még a Magyar Gárda tagja volt, és a szervezet egyenruhájában feszített. Most meg a DK jelöltjeként indul az országgyűlési választásokon.

Szép kis karrier, mondhatom. Ilyen is csak nálunk fordulhat elő – máshol (pl. a Balkánon) nem egészen ez a sors szokott jutni az árulóknak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

No, mindegy, ez van. Vigasztaljon minket a tudat, hogy még ez a pártváltás sem menti meg a politikai pályafutását. 

A lelkiismeretével meg legkésőbb a Jóisten előtt úgyis el kell számolnia.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Horváth Tamás

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. január 26. 19:58
Kis ország vagyunk, egy csőcselékünk van.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
•••
2026. január 26. 19:47 Szerkesztve
Na jó, az a szemét Pörzse is komcsikkal meg lipsikkel egy asztalnál szidja a nemzeti kormányt. Róla azt kell tudni, hogy a Magyar Gárda egyik alapítója volt. Én úgy gondolom, hogy ígérete ellenére Jákobka azért nem alijázott Izraelbe, mert a parizer mellett már nem futotta izraeli vízumra. Egyébként jó kis húzónév lesz a dögkút számára.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!