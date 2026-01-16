A Fővárosi Törvényszék szerint Magyar Péter nyugodtan hazudozhat arról, hogy Lázár Jánosnak Bécsben és Svájcban vannak ingatlanjai (VIDEÓ)
A miniszter kendőzetlenül beszélt a Lázárinfón.
Lelepleződött a Tisza Párt elnöke.
„Ahogy közeledik a választás időpontja, egyre több közvélemény-kutatás fog napvilágot látni. Azonban a szokásosnál sokkal nagyobb az eltérés a cégek mérései között. Mint ismert, a balliberális kutatóintézetek hónapokon át olyan felméréseket közöltek, amelyek szerint a Tisza messze megelőzi a Fideszt a pártok versenyében.
Ezek a cégek – a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, az Idea, a Republikon és a Závecz – összehangoltan, koordinálva dolgoznak. Lényegében ennek a politikai menetrenden alapuló, ütemezett összjátéknak tudható be, hogy a szóban forgó intézetek egymáshoz igazított »méréseikkel« folyamatosan a Tisza Párt vezetését mutatták ki.
Ezzel szemben fontos hangsúlyozni, hogy ugyanebben az időszakban több másik meghatározó közvélemény-kutató jóval kiegyensúlyozottabb adatokat közölt, ráadásul ezekben a mérésekben nem találhatók a szakma alapelveivel összeegyeztethetetlen anomáliák. Ráadásul ezeket a kiegyensúlyozottabb számokat erősíti meg a McLaughlin & Associates nevű amerikai közvélemény-kutató is, amely a 2025-ös év utolsó negyedében végzett méréseket. Az adatfelvételnél 44 százalékos támogatottságot rögzítettek a Fidesz, és 38 százalékosat a Tisza esetében.”
