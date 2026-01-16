„Ahogy közeledik a választás időpontja, egyre több közvélemény-kutatás fog napvilágot látni. Azonban a szokásosnál sokkal nagyobb az eltérés a cégek mérései között. Mint ismert, a balliberális kutatóintézetek hónapokon át olyan felméréseket közöltek, amelyek szerint a Tisza messze megelőzi a Fideszt a pártok versenyében.

Ezek a cégek – a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, az Idea, a Republikon és a Závecz – összehangoltan, koordinálva dolgoznak. Lényegében ennek a politikai menetrenden alapuló, ütemezett összjátéknak tudható be, hogy a szóban forgó intézetek egymáshoz igazított »méréseikkel« folyamatosan a Tisza Párt vezetését mutatták ki.