Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter republikon fidesz

Fény derült Magyar Péter súlyos titkára, ez mindent megmagyaráz

2026. január 16. 05:53

Lelepleződött a Tisza Párt elnöke.

2026. január 16. 05:53
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Ahogy közeledik a választás időpontja, egyre több közvélemény-kutatás fog napvilágot látni. Azonban a szokásosnál sokkal nagyobb az eltérés a cégek mérései között. Mint ismert, a balliberális kutatóintézetek hónapokon át olyan felméréseket közöltek, amelyek szerint a Tisza messze megelőzi a Fideszt a pártok versenyében.

Ezek a cégek – a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, az Idea, a Republikon és a Závecz – összehangoltan, koordinálva dolgoznak. Lényegében ennek a politikai menetrenden alapuló, ütemezett összjátéknak tudható be, hogy a szóban forgó intézetek egymáshoz igazított »méréseikkel« folyamatosan a Tisza Párt vezetését mutatták ki.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

Ezzel szemben fontos hangsúlyozni, hogy ugyanebben az időszakban több másik meghatározó közvélemény-kutató jóval kiegyensúlyozottabb adatokat közölt, ráadásul ezekben a mérésekben nem találhatók a szakma alapelveivel összeegyeztethetetlen anomáliák. Ráadásul ezeket a kiegyensúlyozottabb számokat erősíti meg a McLaughlin & Associates nevű amerikai közvélemény-kutató is, amely a 2025-ös év utolsó negyedében végzett méréseket. Az adatfelvételnél 44 százalékos támogatottságot rögzítettek a Fidesz, és 38 százalékosat a Tisza esetében.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: FREDERICK FLORIN / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2026. január 16. 07:06
Jaj,már megint…😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!