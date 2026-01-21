Felmérés: az emberek többsége egy újabb Fidesz kormánytól várja anyagi körülményei javulását

A tiszás szavazók egyharmada ráadásul a „nem tudja, nem válaszol” opciót választotta, ami a gazdaságpolitikai elképzelésekkel kapcsolatos bizonytalanságra utal. Mint írják, a fideszesek magabiztossága a kormányzati eredményekkel igazolható.

A nemzeti kormánnyal kapcsolatos magas bizalmi arány mögött az elmúlt másfél évtized kormányzati eredményei állhatnak: a kiszámítható reálbér-emelkedések és az adókedvezmények sok választó számára folyamatos előrelépést jelentettek, ami hosszú távon stabil, egységes bizalmat épített ki a támogatóik körében”

– sorolták.

Ezzel szemben a tiszások bizalmatlansága Magyar Péterék gazdasági terveinek kiszivárgásával magyarázható. Az intézet jelentése alapján a Tisza adótervezete mérhető hatással volt a saját táborára is, és a felmérés alapján a párt gazdaságpolitikai ajánlata a Tisza-szavazók jelentős része számára sem bizonyult vonzónak. A többi releváns párttal kapcsolatban azt írták,