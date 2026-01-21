Felmérés: az emberek többsége egy újabb Fidesz kormánytól várja anyagi körülményei javulását

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
A Tisza Párt szavazóinak mindössze 68 százaléka bízik Magyar Péterékben.
Szerda reggel tette ki részletes elemzését a Magyar Társadalomkutató, amely arra a következtetésre jutott, hogy a magyarok közel fele (46 százalék) inkább egy újabb Fidesz-kormánytól várja anyagi körülményei javulását, míg csak 30 százalékuk gondolja azt, hogy inkább a Tisza kormányzása segítené életszínvonaluk emelkedését. A kutatásban ezer főt kérdeztek meg és azt vizsgálták, mely párt győzelmétől várják a magyarok anyagi körülményeik javulását. Mint írják, a jobboldali szavazók magabiztosabbnak tűnnek, valamint éles különbségeket lehet felfedezni a válaszok pártpreferencia szerinti bontásában is.
A Fidesz-táboron belül szinte teljes az egyetértés: a párt szavazóinak 92 százaléka szerint a Fidesz győzelme javítaná az anyagi körülményeket, ezzel szemben a Tisza Párt szavazóinak csak 68 százaléka bízik Magyar Péterékben”
– emelték ki.
A tiszás szavazók egyharmada ráadásul a „nem tudja, nem válaszol” opciót választotta, ami a gazdaságpolitikai elképzelésekkel kapcsolatos bizonytalanságra utal. Mint írják, a fideszesek magabiztossága a kormányzati eredményekkel igazolható.
A nemzeti kormánnyal kapcsolatos magas bizalmi arány mögött az elmúlt másfél évtized kormányzati eredményei állhatnak: a kiszámítható reálbér-emelkedések és az adókedvezmények sok választó számára folyamatos előrelépést jelentettek, ami hosszú távon stabil, egységes bizalmat épített ki a támogatóik körében”
– sorolták.
Ezzel szemben a tiszások bizalmatlansága Magyar Péterék gazdasági terveinek kiszivárgásával magyarázható. Az intézet jelentése alapján a Tisza adótervezete mérhető hatással volt a saját táborára is, és a felmérés alapján a párt gazdaságpolitikai ajánlata a Tisza-szavazók jelentős része számára sem bizonyult vonzónak. A többi releváns párttal kapcsolatban azt írták,
egyetlen ellenzéki párt táborában sincs többségben az a vélemény, hogy a Tisza lenne a megoldás az anyagi körülmények javulására.
Egyedül a Demokratikus Koalíció szavazói (61 százalék) bíznak Magyar Péterék gazdasági programjában, miközben a Kétfarkú Kutya Párt szavazóinak fele bizonytalan, 20 százalékuk inkább a Fidesztől, 30 százalékuk a Tiszától vár javulást. A Mi Hazánk táborában is a bizonytalanok vannak relatív többségben (41 százalék), miközben többen bíznak a Fideszben (34 százalék), mint a Tiszában (25 százalék).
Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner