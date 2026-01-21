„Fejedre estél, Peti? Te beszélsz a rezsicsökkentésről?" – brutálisan kiosztották Magyar Pétert

„Fejedre estél, Peti? Te beszélsz a rezsicsökkentésről, Peti? Te beszélsz arról, hogy majd te megduplázod a rezsicsökkentett áron igénybe vehető mennyiséget?” – tette fel a kérdést Menczer Tamás legújabb Facebook-videójában Magyar Péternek.

A Fidesz kommunikációs igazgatója emlékeztette a Tisza vezérét, hogy az korábban „humbugnak” nevezte a rezsicsökkentést. Azt is leszögezte, hogy a szociális tűzifa keret felülről nyitott, így Magyar Péter ígéreteivel szemben nincs mit megduplázni, ugyanis minden szociálisan rászoruló kap tűzifát.