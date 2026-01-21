„Fejedre estél, Peti? Te beszélsz a rezsicsökkentésről?" – brutálisan kiosztották Magyar Pétert

Breaking! Orbán Viktor rezsistopot jelentett be januárra
Komoly költséget vállal át a kormány a családoktól.
„Tegnap a gazdák zavartak el, április 12-én pedig minden minden magyar elzavar majd. Addig is, jó vergődést!” – fogalmazott Menczer Tamás.
„Fejedre estél, Peti? Te beszélsz a rezsicsökkentésről, Peti? Te beszélsz arról, hogy majd te megduplázod a rezsicsökkentett áron igénybe vehető mennyiséget?” – tette fel a kérdést Menczer Tamás legújabb Facebook-videójában Magyar Péternek.
A Fidesz kommunikációs igazgatója emlékeztette a Tisza vezérét, hogy az korábban „humbugnak” nevezte a rezsicsökkentést. Azt is leszögezte, hogy a szociális tűzifa keret felülről nyitott, így Magyar Péter ígéreteivel szemben nincs mit megduplázni, ugyanis minden szociálisan rászoruló kap tűzifát.
Fotó: Menczer Tamás Facebook-oldala