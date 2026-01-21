Ft
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
rezsicsökkentés tisza menczer tamás magyar péter

„Fejedre estél, Peti? Te beszélsz a rezsicsökkentésről?" – brutálisan kiosztották Magyar Pétert

2026. január 21. 22:25

„Tegnap a gazdák zavartak el, április 12-én pedig minden minden magyar elzavar majd. Addig is, jó vergődést!” – fogalmazott Menczer Tamás.

2026. január 21. 22:25
null

„Fejedre estél, Peti? Te beszélsz a rezsicsökkentésről, Peti? Te beszélsz arról, hogy majd te megduplázod a rezsicsökkentett áron igénybe vehető mennyiséget?” – tette fel a kérdést Menczer Tamás  legújabb Facebook-videójában Magyar Péternek.

A Fidesz kommunikációs igazgatója emlékeztette a Tisza vezérét, hogy az korábban „humbugnak” nevezte a rezsicsökkentést. Azt is leszögezte, hogy a szociális tűzifa keret felülről nyitott, így Magyar Péter ígéreteivel szemben nincs mit megduplázni, ugyanis minden szociálisan rászoruló kap tűzifát. 

„Tegnap a gazdák zavartak el, április 12-én pedig minden minden magyar elzavar majd. Addig is, jó vergődést!” – fogalmazott Menczer Tamás.

Fotó: Menczer Tamás Facebook-oldala

Összesen 12 komment

csulak
2026. január 22. 16:35
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
belbuda
2026. január 22. 11:33
Jaj,a PitbullTomi...az azután a szinvonal... Birkák,jó étvágyat hozzá...😂😂😂😂😂
Horst_Tappert
2026. január 22. 07:56
A hazudozás is intellektuális teljesítményt igényel. De ez a fasz már arra sem emlékszik, hogy mikor mit hazudott... Így nehéz... :D
soma100
2026. január 22. 07:11
A messiás szájából ha kinyitja, csak hazugság jön, vagy esetleg a sokadik whisky fordul vissza, mert már az is undorodik Magyartól.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!