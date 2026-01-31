Fénykép bizonyítja, amit Magyar Péter minden áron eltitkolt volna: totális kudarcba fulladt a Tisza mesterkedése
Ennyit ért a rengeteg hergelés.
Egy MTK meccsen kétszer ennyien vannak.
„Ez a 2026-os Magyar Péter féle Demokratikus Charta állati kellemtelen.
Ezt sikerült összehoznia a Tiszának.
A napokig tartó műhiszti, műbalhé, hergelés ennyit ért; 100 embert Budapesten az Alkotmány utcában.
Egy MTK meccsen kétszer ennyien vannak.
Vicc.
A kép 17:17-kor készült.”
Nyitókép: Apáti Bence Facebook-oldala
