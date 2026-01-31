Ft
Tisza Párt magyar péter apáti bence mtk demokratikus charta tüntetés

Ezt sikerült összehoznia a Tiszának

2026. január 31. 18:55

Egy MTK meccsen kétszer ennyien vannak.

2026. január 31. 18:55
Apáti Bence
Apáti Bence
„Ez a 2026-os Magyar Péter féle Demokratikus Charta állati kellemtelen. 

Ezt sikerült összehoznia a Tiszának

A napokig tartó műhiszti, műbalhé, hergelés ennyit ért; 100 embert Budapesten az Alkotmány utcában. 

Egy MTK meccsen kétszer ennyien vannak. 

Vicc. 

A kép 17:17-kor készült.”

Nyitókép: Apáti Bence Facebook-oldala

