Ezt nem láttuk jönni: Magyar Péter orra előtt bojkottálják egymást a Tisza képviselői

Járdány Vanda, a Tisza Párt volt tagja és a Pest 14. számú választókerület korábbi képviselőjelöltje közösségi oldalán számolt be arról, hogy értesítést kapott a Tisza Párt Mozgalmából való kizárásáról. Bejegyzésében azt írta: inkább megkönnyebbülést érez, mivel állítása szerint nem tudott sem emberileg, sem politikailag közösséget vállalni bizonyos, általa elfogadhatatlannak tartott módszerekkel.

Járdány Vanda szerint a kizárás hátterében az áll, hogy nyilvánosan elhatárolódott olyan személyektől és csoportoktól, akik – megfogalmazása szerint – „kivégzőosztagos módszerekkel” távolítanak el másokat vélt vagy valós pozíciók megszerzése érdekében.