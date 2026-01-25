Ft
tisza párt magyar péter muhari gergely pest 14 járdány vanda

Ezt nem láttuk jönni: Magyar Péter orra előtt bojkottálják egymást a Tisza képviselői

2026. január 25. 13:08

kivégzőosztagos módszerekkel távolítják el a párt tagjait.

null

Járdány Vanda, a Tisza Párt volt tagja és a Pest 14. számú választókerület korábbi képviselőjelöltje közösségi oldalán számolt be arról, hogy értesítést kapott a Tisza Párt Mozgalmából való kizárásáról. Bejegyzésében azt írta: inkább megkönnyebbülést érez, mivel állítása szerint nem tudott sem emberileg, sem politikailag közösséget vállalni bizonyos, általa elfogadhatatlannak tartott módszerekkel.

Járdány Vanda szerint a kizárás hátterében az áll, hogy nyilvánosan elhatárolódott olyan személyektől és csoportoktól, akik – megfogalmazása szerint – „kivégzőosztagos módszerekkel” távolítanak el másokat vélt vagy valós pozíciók megszerzése érdekében. 

Állítása alapján Muhari Gergely több településen – Nagykőrösön, Abonyban és Cegléden – olyan szövetségeseket választott, akikhez ő nem kívánt csatlakozni, ezért vállalta a nyílt elhatárolódást.

Ezek a szövetségesek személy szerint Antal Láng Edina és a Zsámberger család voltak.

Járdány Vanda azt is elárulta, hogy egykori párttársa Muhari Gergely és csapata „fideszes sikkasztónak, dékás ügynöknek, cigánynak, MSZP-s besúgónak, tanulatlan semmirekellőnek” nevezte őt a választók megtévesztése érdekében. Az egykori Tisza Párt tag hozzátette, hogy Muhariék mindenkivel szemben így jártak el, aki úgy érezték veszélyt jelent számukra.

A volt jelölt közlése szerint az elhatárolódás nyilvánosságra kerülését követően több személyt is kizártak a pártból, köztük őt magát is. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kizárás ellenére szavazóként továbbra is támogatni fogja a Tisza Pártot, de aktivistaként vagy segítőként a jövőben nem vesz részt a párt munkájában.

Bejegyzésében Járdány Vanda azt is hangsúlyozta: meggyőződése szerint 

a párt országos vezetése nem feltétlenül látja át, mi zajlik helyi szinten, és a kizárás egy olyan folyamat következménye, amelyben egy jelölt kiválasztása után az attól való elhatárolódás automatikusan szankciókat von maga után.

Nyitókép: Facebook / Járdány Vanda

Összesen 2 komment

Sorrend:
scorpicores
2026. január 25. 13:21
Miután továbbra is a tiszára szavaz, csak nem segítkezik, túl hosszú lett a vele kapcs cikk...ty...
Válasz erre
0
0
dzsini75
2026. január 25. 13:14
Ilyen az igazi Szektás…… Megalázzák belerúgnak…… De az X megy a Tiszára…… 😱👍🏽🫣
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.