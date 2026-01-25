Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
rezsicsökkentés család tisza párt magyar péter hidvéghi balázs

A magyar családok alatt vágja a fát a Tisza: Magyar Péterék azt az intézkedést támadják, aminek még Nyugaton is tapsolnak

2026. január 25. 12:36

A Tisza Párt politikusai több alkalommal elmondták, hogy szerintük a rezsicsökkentés humbug, és nem valódi segítség.

2026. január 25. 12:36
null

Tizenöt éve nem volt ilyen hideg a január, ami nyilvánvalóan a fűtési költségek növekedésével jár, de a kormány átvállalja azt az extraköltséget, amely a hideg miatt terhelné a családokat – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Hidvéghi Balázs azt mondta: garanciát vállal a kormány arra, hogy ezt a költséget átvállalja a 3,3 millió magyar családtól, de „megfontolandó és eldöntendő, hogy az energiacégek ehhez hogyan tudnak hozzájárulni”

A különadókkal korábban azokat a szektorokat, ahol magas profit keletkezik, „arra kértünk, hogy a közteherviselésből vegyék ki a részüket, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy a magyar emberek, a magyar családok élete könnyebbé váljon, ezt most sem zárjuk ki”.

A gázzal, villamosenergiával, távhővel fűtőkre egyaránt vonatkozik a kormány segítési szándéka, a rászorulóknak pedig a tűzifa „gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, amíg a hideg idő kitart”.

Mindenkinek segíteni szeretnének, olyan megoldást dolgoz ki a kormány a következő napokban, amely mindenkinek előnyös – emelte ki az államtitkár.

Kitért arra is, hogy a rezsicsökkentést, a rezsiszámlákat illetően „Magyarország messze a legjobban teljesít ebben a régióban is, és az Európai Unióban is”. A rezsiszámlák éves átlaga az elmúlt időszakban Magyarországon 250 ezer forint volt, míg Szlovákiában 650 ezer, Romániában 600 ezer, Lengyelországban 900 ezer forint, Csehországban pedig az egymilliós összeget érte el, tehát a villamosenergia és a földgáz esetében a legalacsonyabb árat fizetik a magyarok – jegyezte meg Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár szerint a DK és a Tisza Párt javaslata szerint a rezsisávokat kellene megemelni, de ez csak egy szűk réteget, mintegy 300 ezer embert érintene, pont azokat, akik jobb anyagi körülmények között vannak. Ezzel szemben a 3,3 millió magyar háztartás mindegyikének segítséget jelent a kormányzat döntése, a részletek kidolgozását egy munkacsoport végzi – ismertette.

Azt mondta, a Tisza Párt politikusai több alkalommal elmondták, hogy szerintük a rezsicsökkentés humbug, és nem valódi segítség, vagy hasznosabb lenne, ha többet kéne fizetnie az embereknek, mert akkor megtanulnák, hogy drágább is lehet az energia.

„Mi azt gondoljuk, hogy a magyar családoknak segíteni kell”, amikor körülöttünk háború van, drámaian megemelkedtek az energiaárak, és amikor rá akarják kényszeríteni Magyarországra, hogy váljon le az olcsó és megbízható orosz energiaforrásokról – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

Megítélése szerint az orosz gázról való leválást nem élné túl a rezsicsökkentés. Világossá kell tenni az emberek számára: ha 

a Brüsszel által követelt lépéseket végrehajtanánk – ahogy például a Tisza végrehajtaná -, akkor a rezsiárak azonnal a duplájára, triplájára emelkednének”,

ezért kell észnél lenni akkor, amikor áprilisban politikai döntéseket hoz a magyarok közössége.

(MTI)

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2026. január 25. 13:17
A rezsicsökkentést a Tiszás tervek szerint "5 perc alatt eltöröljük". Helyeselném, ha plakátkampányt indítanának, hogy minden közlekedő jól láthassa! 🤭
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. január 25. 12:56
Ajanlatuk: elvonás, adónztatás! Remek, lehet valasztani.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!