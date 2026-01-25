A magyar családok alatt vágja a fát a Tisza: Magyar Péterék azt az intézkedést támadják, aminek még Nyugaton is tapsolnak

Mindenkinek segíteni szeretnének, olyan megoldást dolgoz ki a kormány a következő napokban, amely mindenkinek előnyös – emelte ki az államtitkár.

Kitért arra is, hogy a rezsicsökkentést, a rezsiszámlákat illetően „Magyarország messze a legjobban teljesít ebben a régióban is, és az Európai Unióban is”. A rezsiszámlák éves átlaga az elmúlt időszakban Magyarországon 250 ezer forint volt, míg Szlovákiában 650 ezer, Romániában 600 ezer, Lengyelországban 900 ezer forint, Csehországban pedig az egymilliós összeget érte el, tehát a villamosenergia és a földgáz esetében a legalacsonyabb árat fizetik a magyarok – jegyezte meg Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár szerint a DK és a Tisza Párt javaslata szerint a rezsisávokat kellene megemelni, de ez csak egy szűk réteget, mintegy 300 ezer embert érintene, pont azokat, akik jobb anyagi körülmények között vannak. Ezzel szemben a 3,3 millió magyar háztartás mindegyikének segítséget jelent a kormányzat döntése, a részletek kidolgozását egy munkacsoport végzi – ismertette.